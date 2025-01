Asus XG Mobile 2025: la docking station portatile Thunderbolt 5 che rivoluziona la connettività

L'Asus XG Mobile 2025 è stata presentata di recente al CES di Las Vegas come la prima docking station portatile con tecnologia Thunderbolt 5 al mondo. Questo innovativo dispositivo promette di potenziare notevolmente le capacità grafiche e la connettività di laptop e altri dispositivi portatili, attraverso una soluzione semplice e comoda: un unico cavo. Grazie a un design compatto e a potenti specifiche tecniche, l'XG Mobile 2025 è destinata a diventare un elemento fondamentale per chi cerca prestazioni elevate in mobilità.

Caratteristiche tecniche e design della docking station

L'Asus XG Mobile 2025 brilla per il suo design leggero e maneggevole: pesa meno di 1 kg, il che la rende ideale per gli utenti in movimento. Questa docking station è dotata di una GPU Nvidia GeForce RTX 5090 mobile, in grado di fornire fino a 140W di potenza. La connettività è ulteriormente potenziata grazie alla possibilità di collegare due monitor esterni e a una serie di porte USB, oltre a un lettore di schede SD e una connessione Ethernet che supporta una velocità di 5 Gbps.

L'XG Mobile 2025 sfrutta la tecnologia Thunderbolt 5, che consente di ottenere una larghezza di banda bidirezionale di ben 80 Gbps. Questo contrasta significativamente con le soluzioni precedenti, rendendo il dispositivo molto più versatile e capace di gestire le esigenze grafiche moderne. Grazie all'innovativo standard, gli utenti possono collegare facilmente una vasta gamma di dispositivi, a differenza della versione precedente, che necessitava di una porta proprietaria Asus.

Prestazioni e compatibilità: Thunderbolt 5

Secondo Anthony Spence, portavoce di Asus, il collegamento tramite Thunderbolt 5 offre una larghezza di banda che si spinge fino a 64 Gbps per la grafica Nvidia. Questo porta a prestazioni grafiche superiori rispetto ad altre docking station portatili. L'XG Mobile 2025, quindi, si presenta come un prodotto chiave per i professionisti e i gamer, che potrebbero beneficiare della capacità di gestire carichi di lavoro intensivi senza compromettere la qualità visiva.

Tuttavia, per sfruttare appieno le potenzialità del nuovo dispositivo, è fondamentale disporre di un computer compatibile con Thunderbolt 5. Anche se il supporto per dispositivi Thunderbolt 4 e USB4 è garantito, il massimo delle prestazioni rimane riservato a coloro che possono accedere alla nuova tecnologia. Questo potrebbe rappresentare una sfida iniziale per gli utenti, visto che Thunderbolt 5 è ancora in fase di diffusione e non è presente in tutti i laptop sul mercato. La sua adozione è attesa soprattutto nei modelli ultrasottili previsti per il 2025.

Prezzo e disponibilità: investire in tecnologia avanzata

Asus ha annunciato che l'XG Mobile 2025 sarà disponibile a partire dal primo trimestre del 2024. Il modello equipaggiato con la potente GPU RTX 5090 sarà offerto a un prezzo di 2.199,99 dollari, mentre una versione più accessibile, dotata di RTX 5070 Ti, avrà un costo di 1.199,99 dollari. Tali prezzi posizionano la docking station come un'opzione di fascia medio-alta, destinata a chi cerca prestazioni grafiche avanzate in un formato portatile.

Nonostante il prezzo elevato, l'XG Mobile 2025 si distingue per la sua versatilità e le prestazioni grafiche superiori, offrendo agli utenti un notevole boost per dispositivi che altrimenti potrebbero risultare limitati dal punto di vista grafico. Il design compatto, con un supporto verticale e un kickstand integrato, rende questo dispositivo pratico da utilizzare in qualsiasi contesto, sia in ambito professionale che ludico.