Asus presenta il nuovo Zenfone 12 Ultra: il ritorno della presa audio da 3,5 mm

Asus si prepara per un lancio attesissimo nel panorama degli smartphone: il Zenfone 12 Ultra. Questo dispositivo suscita interesse non tanto per le sue potenzialità fotografiche o per la potenza del suo processore, ma per il ritorno di un elemento ora considerato anacronistico: la presa audio da 3,5 mm. In un teaser recente rilasciato su X, si può osservare un uomo con cuffie cablate collegate al telefono, un'immagine che sembra quasi un revival nell'era della tecnologia wireless. Il lancio ufficiale è previsto per il 6 febbraio 2025, alle ore 14:30 .

La strategia di marketing: puntare sulla tradizione

Presentare un telefono di alta fascia con una presa per cuffie cablate potrebbe sembrare una scelta azzardata nel 2025, anno in cui molte aziende hanno abbandonato questa caratteristica per favorire design più snelli e moderni. La scelta di Asus sembra riflettere un tentativo di attrarre utenti che ricercano una qualità audio superiore, una caratteristica talvolta trascurata nei dispositivi moderni. Questo potrebbe rappresentare una strategia di marketing mirata a segmenti di mercato che continuano a valorizzare i dispositivi audio cablati.

Negli anni, l'assenza della presa per cuffie ha generato una forte reazione nel pubblico. La prima mossa a far cadere questa iconica porta è stata l’iPhone 7, che ha segnato un cambio epocale nel settore smartphone. Comunque, sebbene il mercato si stia muovendo verso la tecnologia wireless, ci sono ancora appassionati pronti a lodare la fedeltà del suono offerta dalle cuffie cablate. Da un lato, l’adozione dei modelli wireless ha subito negli ultimi anni una crescita significativa e costante, tanto che report recenti tracciano un aumento del 12% per le cuffie wireless nel corso del 2024, dimostrando la predominanza di tale tecnologia.

Ritorno al passato: la qualità del suono

In particolare, la qualità audio continua a essere un tema caldo. Molti esperti del settore sostengono che la riproduzione sonora delle cuffie cablate ecceda quella delle opzioni wireless. Questo è vero soprattutto in situazioni in cui il suono deve essere analizzato con precisione, come nel caso dei produttori musicali e dei videomaker, che proprio per quel motivo mantengono vivi i loro dispositivi con ingresso jack. Certo, la comodità dei dispositivi wireless è indiscutibile; privi di cavi, sono più facili da utilizzare e trasportare, ma richiedono comunque una costante attenzione riguardo alla ricarica delle batterie.

Allo stesso tempo, ci sono ambiti specifici, ad esempio nel settore dei giochi, dove le cuffie cablate possono rappresentare una scelta preferibile. Alcuni modelli wireless, infatti, possono presentare latenza, cosa che diventa cruciale nel mondo del gaming competitivo. Anche se il Zenfone 12 Ultra non è posizionato come un prodotto esclusivamente per gamer, esso potrebbe attrarre utenti in cerca di prestazioni durevoli e un'esperienza audio di qualità.

Specifiche tecniche e aspettative

Il dispositivo, il cui design ricorda alcuni elementi del ROG Phone 9 Pro, potrebbe non limitarsi al solo richiamo nostalgico della presa per cuffie. Le voci riguardano un equipaggiamento di alta gamma, includendo un processore Snapdragon 8 Elite e una batteria da 5.800 mAh, e un display LTPO AMOLED da 6,78 pollici, insieme a un sistema di fotocamere triplice con un sensore principale da 50 MP. Queste specifiche promettono di posizionare il Zenfone 12 Ultra come un contendente competitivo contro modelli affermati come Galaxy S25 Ultra e OnePlus 13.

Tuttavia, le aspettative per un supporto software duraturo potrebbero deludere, poiché si prevede che il dispositivo riceva solo due anni di aggiornamenti per Android. Questa limitazione potrebbe rivelarsi un punto debole, considerando la crescente importanza dei supporti prolungati nel mercato odierno.

Il futuro del Zenfone 12 Ultra si delinea così tra tradizione e innovazione, con la speranza di conquistare un pubblico che cerca un mix di nostalgia e prestazioni moderne. Sarà interessante osservare come il mercato reagirà a questo telefono unico nel suo genere.