Astell&Kern presenta gli auricolari UW100MKII in India con un'offerta imperdibile

La crescente richiesta di auricolari di alta qualità ha portato l’azienda coreana Astell&Kern a lanciare sul mercato indiano il modello UW100MKII verso la fine del 2023. Caratterizzati da un ridotto costo, questi auricolari promettono di attirare l'attenzione degli audiofili alla ricerca di un suono di alta risoluzione a un prezzo accessibile.

Astell&Kern UW100MKII: un design unico

Gli auricolari UW100MKII si presentano con un design distintivo, racchiusi in un case insolito e di dimensioni maggiori rispetto a quelli comunemente offerti dalle marche di audio mainstream. Il case ha una forma esagonale e, sebbene sia leggermente ingombrante, è comunque facilmente trasportabile. Ma il case non è l’unico elemento che fa risaltare questo prodotto: la scocca degli auricolari stessi è anche più grande rispetto alla maggior parte dei modelli sul mercato, conferendo loro un aspetto decisamente voluminoso.

L’estetica esagonale è visibile anche sul pannello frontale degli UW100MKII, che porta il logo stilizzato dell’azienda. Astell&Kern ha fatto sapere di aver ridisegnato la camera acustica per garantire un suono più pulito e definito. Tuttavia, la grandezza degli auricolari non permette un certo comfort, rendendoli inadatti per lunghe sessioni di utilizzo o per attività sportive.

Comfort e aderenza: un aspetto da migliorare

Un aspetto critico degli UW100MKII è la loro vestibilità. La loro dimensione e forma spesso causano una perdita di aderenza durante le normali attività quotidiane, portando a disagi anche nei momenti più semplici come camminare per casa. Non sono studiati per l'attività fisica, nemmeno se dotati di protezione IPX4 che suggerisce un certo livello di resistenza all'acqua. Secondo le osservazioni, l’assenza di sistema di cancellazione attiva del rumore rende gli UW100MKII maggiormente adatti per l'uso domestico piuttosto che per i viaggi o le situazioni in cui è richiesta maggiore isolazione sonora.

Tecnologia di connessione e caratteristiche audio

Dal punto di vista della connettività, gli UW100MKII impiegano la tecnologia Bluetooth 5.2, che consente rapide connessioni con i dispositivi. L'inclusione dell’AptX Adaptive è un vantaggio significativo, permettendo di trasmettere musica ad alta risoluzione via Bluetooth. Sotto il profilo audio, questi auricolari sono equipaggiati con un driver bilanciato Knowles, il che significa che gli utilizzatori familiarizzati con gli IEM noteranno un suono piuttosto neutrale, il che si discosta da altri modelli che tendono a enfatizzare alcune frequenze.

Le prestazioni audio degli UW100MKII si concentrano su medio e alto, garantendo una presentazione vocale chiara e una buona estensione degli alti, privati di distorsioni o sibilanti. Tuttavia, il basso è limitato, mancando della potenza che molti si aspettano da auricolari in questa fascia di prezzo. L’assenza di vibrazioni eccessive rende questi auricolari più simili a prodotti di fascia alta piuttosto che a opzioni economiche.

Durata della batteria e funzionalità aggiuntive

La durata della batteria è stata un altro punto di forza: con una durata che arriva fino a sei ore con una sola carica, gli UW100MKII si dimostrano affidabili per l'uso quotidiano. Tuttavia, è stata riscontrata un'anomalia riguardante la giusta collocazione dell’auricolare destro nel case, che potrebbe causare una scarica prematura della batteria.

Per chi cerca un suono simile a quello degli IEM e un'impostazione sonora neutra, gli UW100MKII rappresentano un’ottima scelta. Allo stesso tempo, per coloro che desiderano maggiore comodità, bassi più pronunciati e resistenza all'acqua, i Buds 3 di OnePlus potrebbero risultare più adatti.