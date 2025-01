Astell & Kern Activo P1: Un giocattolo audio versatile per veri appassionati

L'Astell & Kern Activo P1 rappresenta un'opzione di alta qualità per gli appassionati di musica in cerca di un lettore audio digitale multifunzionale. Lanciato il 22 luglio 2024, questo dispositivo si propone di offrire funzionalità avanzate a un prezzo relativamente accessibile rispetto ad altri modelli del marchio, che possono superare i 1.000 dollari. Con la sua capacità di supportare vari formati audio e la connettività Bluetooth avanzata, l'Activo P1 si distingue come un dispositivo ideale per chi desidera un'esperienza sonora appagante.

Design e costruzione dell'Activo P1

All'apparenza, l'Activo P1 richiama la tradizione del marchio iRiver, essendo entrambi i prodotti frutto della stessa azienda madre, Dreamus. La costruzione del P1 è solida, con un corpo principale in alluminio e dettagli in plastico poliacrilico. Questo design non solo conferisce un aspetto elegante, ma rende anche il dispositivo resistente e pratico da utilizzare. Mentre si tiene in mano, l'impressione di qualità è immediata, e i materiali utilizzati offrono una piacevole sensazione di robustezza.

Il dispositivo dispone di un display touchscreen da 4,1 pollici, capace di offrire una risoluzione di 720x1280. Inoltre, gli utenti possono usufruire di un'interfaccia Android semplificata, che consente l'accesso al Google Play Store per scaricare app dedicate alla musica ad alta risoluzione. Un aspetto particolarmente apprezzato è la presenza di controlli fisici: i tasti del volume sono posizionati sul lato sinistro, mentre quelli per play e pausa si trovano a destra, permettendo un facile utilizzo anche quando il display è spento.

Funzionalità audio dell'Activo P1

L'Activo P1 si distingue per la sua capacità di supportare una vasta gamma di formati audio, tra cui WAV, FLAC, ALAC e DSD. La qualità audio è affidata a un chip DAC dual ESS ES9219Q, che promette prestazioni elevate. Grazie a un processore octa-core e a una batteria da 2.700 mAh, il dispositivo offre un'ottima esperienza di ascolto. Gli utenti possono utilizzare la memorizzazione interna di 64 GB o espandere ulteriormente la capacità tramite una scheda microSD fino a 1,5 TB.

Le connessioni Bluetooth 5.3 permettono un'agevole trasmissione dei file musicali, supportando codec audio avanzati come aptX HD e LDAC. Inoltre, il P1 offre varie opzioni di connessione cablata, rendendolo compatibile con la maggior parte dei dispositivi audio. Da un punto di vista pratico, il lettore permette una personalizzazione del suono tramite un equalizzatore a 20 bande, rendendo possibile l'ottimizzazione delle frequenze per un ascolto personalizzato.

Esperienza di ascolto e qualità sonora

Utilizzando cuffie e auricolari di alta qualità come le Sennheiser HD660S2 e i Drop HiFiMan HE-4XX, l'Activo P1 è in grado di impressionare anche i più esigenti. La qualità sonora è nitida e piacevole, con una riproduzione dei bassi ben controllata. La resa delle tracce vocali è altrettanto notevole, con una chiarezza che consente di apprezzare ogni sfumatura della musica.

Le modalità di ascolto includono lo streaming da Tidal e Amazon Music, oltre alla riproduzione di file musicali ad alta risoluzione. La gestione dei file attraverso l'interfaccia è intuitiva, con categorie dedicate per MQA, DSD e PCM, facilitando l'accesso alla musica preferita. Grazie alla tecnologia audio A&K, gli appassionati possono apprezzare un suono ricco e immersivo, anche attraverso connessioni wireless.

Autonomia e gestione della batteria

L'Activo P1 vanta un'autonomia che consente di ascoltare musica per ore senza affaticamento, con la sua batteria da 2.700 mAh. In condizioni di utilizzo misto, incluso lo streaming e la riproduzione da memoria locale, il dispositivo ha dimostrato di poter reggere per lunghe sessioni senza problemi. Inoltre, grazie alla compatibilità con la ricarica PD 3.0, il P1 può essere caricato rapidamente, raggiungendo l'85% di batteria in un'ora utilizzando un caricatore da 65 watt.

Considerazioni finali sull'Activo P1

Pur non essendo progettato per resistere all'acqua, l'Activo P1 si posiziona come una scelta ideale per chi cerca un lettore di musica versatile e performante. Questo dispositivo non solo si rivela un compagno eccellente per ascoltare musica in movimento, ma si presta anche a migliorare l'esperienza di ascolto su computer e laptop, fungendo da DAC esterno. La combinazione di qualità costruttiva, versatilità e prestazioni audio fa sì che l'Activo P1 sia una proposta affascinante per chi desidera un dispositivo all'altezza delle proprie aspettative.