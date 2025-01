Apple registra ricavi record nel primo trimestre fiscale 2025, superando le attese di Wall Street

Il colosso tecnologico Apple ha pubblicato il report sui guadagni relativo al primo trimestre fiscale del 2025, rivelando risultati che superano le aspettative degli analisti. Durante i tre mesi in esame, i ricavi hanno raggiunto quota 124,30 miliardi di dollari, un incremento rispetto ai 119,58 miliardi registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. Le previsioni di Wall Street erano fissate a 124,13 miliardi, dimostrando la solidità della compagnia anche in un contesto competitivo.

Dettagli sui ricavi e sugli utili

Apple ha riportato un utile per azione di 2,40 dollari per il primo trimestre 2025, superando le attese fissate a 2,35 dollari. I 124,30 miliardi di dollari complessivi derivano da diverse categorie di prodotti e servizi, con l'iPhone che continua a rappresentare la fetta più consistente. Il bilancio rivela che i ricavi complessivi dall’iPhone ammontano a 69,14 miliardi di dollari, cruciali in un periodo che include le festività e il lancio dei modelli più recenti.

Segue a ruota il segmento dei servizi, che ha generato 26,34 miliardi, mostrando la sempre maggiore importanza di questa attività per i profitti di Apple. Dal canto loro, i ricavi conseguiti dalle vendite di Mac, iPad e accessori hanno rispettivamente totalizzato 8,99 miliardi, 8,08 miliardi e 11,75 miliardi di dollari. Questi numeri indicano una performance robusta del marchio, che riesce a mantenere alta l’attenzione dei consumatori anche in un mercato in costante evoluzione.

Le dichiarazioni dei vertici Apple

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha commentato i risultati dichiarando: “Oggi Apple sta riportando il nostro miglior trimestre di sempre, con ricavi di 124,3 miliardi di dollari, in aumento del 4% rispetto all'anno scorso.” Cook ha evidenziato l'importanza dell'innovazione, sottolineando come i nuovi prodotti e servizi lanciati durante la stagione delle festività abbiano spinto le vendite. Inoltre, ha menzionato il potenziale dell'Apple silicon e dell'Apple Intelligence nel migliorare l'esperienza utente.

Anche il nuovo CFO dell'azienda, Kevan Parekh, ha condiviso il suo entusiasmo per i risultati, affermando: “Il nostro record di ricavi e i solidi margini operativi hanno portato l’utile per azione a un nuovo massimo storico, con una crescita a doppia cifra." Ha anche comunicato che Apple ha quest’anno restituito oltre 30 miliardi di dollari agli azionisti, sottolineando la buona salute finanziaria dell’azienda.

Previsioni future e contesto del mercato

Con i risultati del primo trimestre fiscale, Apple si prepara a rafforzare ulteriormente la propria posizione sul mercato. Gli analisti osservano con attenzione come l'azienda interagirà con le sfide future, in particolare nel settore della tecnologia e degli smartphone, dovendo affrontare la crescente concorrenza di altri produttori. La capacità di innovare, lanciando dispositivi che catturano l'interesse del pubblico, continuerà a essere un fattore chiave per mantenere la leadership nel settore tecnologico.

Gli investitori e gli appassionati di tecnologia possono seguire le evoluzioni in tempo reale, con aggiornamenti disponibili attraverso il sito ufficiale di Investor Relations di Apple, dove si prevede di assistere anche alla diretta della conferenza call sugli utili, con la partecipazione di Cook e Parekh. Con questi sviluppi, Apple si prepara a navigare in un contesto complesso, ma ricco di opportunità.