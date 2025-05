In arrivo iOS 18.5: nuove funzionalità e aggiornamenti per gli utenti Apple

Apple si prepara a lanciare un nuovo aggiornamento per iPhone. La versione iOS 18.5, in arrivo la prossima settimana, porterà con sé diverse novità che promettono di arricchire l’esperienza degli utenti. Tra le nuove funzionalità annunciate, spiccano miglioramenti per l’app Mail, un nuovo sfondo per il Pride, aggiornamenti alle notifiche di Screen Time, semplificazioni nei pagamenti tramite l’app Apple TV e l’estensione delle funzionalità satellitari per l’iPhone 13.

Miglioramenti all’app Mail

Lo scorso dicembre, con l’introduzione di iOS 18.2, Apple ha apportato significativi cambiamenti all’app Mail, che hanno suscitato reazioni miste tra gli utenti. Con il nuovo update di iOS 18.5, ci sono due miglioramenti che dovrebbero facilitare l’utilizzo dell’app.

In primo luogo, la vista della cartella ‘Tutti i messaggi’, precedentemente nascosta, è ora facilmente visibile, permettendo di navigare tra le varie categorie e tra ‘Tutti i messaggi’ con maggiore semplicità. In passato, l’accesso a questa funzione era possibile solo tramite un gesto di scorrimento, mentre ora è posizionata sul bordo destro dello schermo.

In secondo luogo, l’aggiunta delle foto dei contatti, ispirata all’app Messaggi, ha diviso le opinioni degli utenti. Per chi preferisce disattivare questa funzione, basterà cliccare sull’icona a tre puntini in alto a destra per mostrare o nascondere le foto dei contatti direttamente all’interno dell’app. In passato, questa opzione era disponibile solo nelle impostazioni generali del dispositivo.

Nuovo sfondo per il Pride

Apple ha una tradizione di aggiungere sfondi di sistema in occasione di eventi annuali e quest’anno non fa eccezione. Infatti, iOS 18.5 introduce un nuovo sfondo dedicato al Pride, arricchendo così la già esistente collezione di sfondi colorati. Questo sfondo si aggiunge a quelli lanciati negli anni precedenti, offrendo agli utenti un’opzione visiva vibrante e simbolica.

Aggiornamenti alle notifiche di Screen Time

La funzionalità Screen Time di Apple è progettata per aiutare gli utenti a gestire il proprio tempo trascorso sui dispositivi, ed ora riceve un miglioramento importante. Le nuove notifiche dedicate ai genitori rappresentano uno sviluppo significativo: ogni volta che il codice di accesso di Screen Time viene inserito sul dispositivo di un bambino, i genitori riceveranno una notifica. Questo aggiornamento ha lo scopo di garantire una supervisione efficace, assicurando che i limiti di utilizzo non vengano aggirati senza la conoscenza della figura parentale.

Semplificazione degli acquisti nell’app Apple TV

Il miglior modo di godere dell’app Apple TV si trova generalmente su tvOS, tuttavia, il nuovo aggiornamento iOS 18.5 amplia le sue funzionalità anche ai televisori di terze parti. Con la nuova funzione ‘Compra con iPhone’, gli utenti potranno effettuare acquisti direttamente nell’app Apple TV autenticandosi tramite il proprio iPhone.

Questo significa che coloro che non possiedono un Apple TV 4K possono ora facilmente abbonarsi a nuovi servizi o noleggiare film, rendendo l’esperienza di acquisto più fluida e accessibile, anche su smart TV di altre marche.

Funzionalità satellitari per iPhone 13

Tradizionalmente, solo gli utenti con un iPhone 14 o modelli più recenti avevano la possibilità di usufruire delle funzionalità satellitari di Apple. Con l’aggiornamento iOS 18.5, questa opportunità si estende agli utenti di iPhone 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max, permettendo di accedere a connettività satellitare fornita dagli operatori in assenza di rete.

Ad esempio, i clienti T-Mobile potranno sfruttare la connettività satellitare basata su Starlink in zone senza copertura. Nonostante ciò, alcune caratteristiche satellitari specifiche di Apple, come la funzione di Emergency SOS via satellite, rimarranno riservate ai modelli più recenti per via di requisiti hardware particolari.

Con questo aggiornamento, Apple promette di semplificare l’esperienza utente, anche se il rilascio di iOS 18.5 rappresenta una tappa intermedia, dato che il grande aggiornamento iOS 19 è previsto il mese prossimo durante la WWDC. Questo atteso nuovo aggiornamento, in fase di sviluppo da tempo, ha impegnato le risorse del team di ingegneri, per cui le ultime modifiche a iOS 18 saranno limitate a piccoli miglioramenti e risoluzioni di bug.