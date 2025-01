Apple iOS 18.2: nuove funzionalità di scrittura sui modelli iPhone 15 e 16

Apple ha rilasciato iOS 18.2 a ottobre, poco più di un mese dopo la pubblicazione di iOS 18.1. Questa versione del sistema operativo porta innovazioni significative, in particolare per i modelli iPhone 16 e per gli iPhone 15 Pro e Pro Max. Tra le nuove funzionalità, troviamo strumenti di scrittura potenziati che utilizzano le capacità di Apple Intelligence, come la funzionalità Genmoji, che promette di migliorare l'esperienza di scrittura e comunicazione.

Strumenti di scrittura in Apple Intelligence

Con l'aggiornamento a iOS 18.2, gli utenti dei modelli recentemente rilasciati possono accedere a un nuovo menù dedicato agli strumenti di scrittura, facilmente reperibile dalla tastiera. Una volta evidenziato il testo che si desidera modificare, il menù degli strumenti di scrittura appare come opzione fluttuante. In alternativa, è possibile accedervi toccando il logo di Apple Intelligence, rappresentato da un simbolo atomico rosa e blu.

Questa nuova funzionalità offre agli utenti la possibilità di effettuare operazioni di proofreading e rewriting direttamente dai messaggi, dalle email o anche da applicazioni di terze parti come Instagram. Scegliendo "Proofread", il sistema controlla il testo per evidenziare eventuali errori grammaticali, mentre l’opzione "Rewrite" permette di modificare le frasi per migliorarne la chiarezza o cambiarne il tono, adattandolo a contesti più formali o informali.

Come utilizzare gli strumenti di scrittura

Dopo aver aperto gli strumenti di scrittura, gli utenti si troveranno di fronte a diverse opzioni per modificare il proprio testo. L'opzione di proofreading segnala eventuali errori grammaticali e, in caso di assenza di errori, comunica "No recommended changes". Se invece si sceglie di riscrivere il testo, il sistema cambia le parole con sinonimi o aggiunge dettagli. Tuttavia, è importante notare che il numero di volte che si può cliccare su "Rewrite" prima di non ottenere ulteriori modifiche è variabile e può dipendere dalla lunghezza del testo stesso.

Inoltre, vi sono impostazioni per selezionare il tono della scrittura: "Friendly" per un approccio più informale e amichevole, o "Professional" per un linguaggio adatto al contesto lavorativo. Durante l'uso, può capitare di ricevere un messaggio di avviso che segnala che gli strumenti di scrittura non sono adatti per determinati contenuti, ad esempio quando si usano espressioni volgari. Tuttavia, è possibile procedere con la revisione del testo anche in quel caso.

Modifiche rapide e indicazioni importanti

Un aspetto interessante è che non è necessario accedere al menù degli strumenti di scrittura per revisionare o correggere un testo di lunga durata. Gli utenti possono semplicemente evidenziare l'intero testo e le opzioni di proofreading e rewriting appariranno direttamente sopra la tastiera. In caso di soddisfazione con la modifica suggerita, è sufficiente toccare "Done"; viceversa, se si preferisce il testo originale, si può toccare "Revert".

Nonostante la praticità di questi strumenti, è fondamentale rivedere sempre il testo modificato, dato che le intelligenze artificiali possono talvolta generare frasi con errori o incoerenze in base al contesto in cui sono utilizzate.

Per ulteriori dettagli sulle funzionalità incluse in iOS 18.2, rimane utile tenere d'occhio eventuali aggiornamenti futuri, come la attesa versione iOS 18.3, che potrebbe apportare ulteriori miglioramenti e strumenti.