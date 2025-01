Annuncio al CES 2025: La startup Based Hardware presenta Omi, un innovativo dispositivo AI indossabile

Nella frenesia del CES 2025, uno dei principali eventi mondiali per l'innovazione tecnologica, la startup di San Francisco, Based Hardware, ha svelato un dispositivo indossabile destinato a rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la tecnologia: Omi. Sviluppato per potenziare la produttività degli utenti e per svolgere una varietà di funzioni utili, Omi rappresenta un inaspettato passo in avanti nel panorama dei dispositivi intelligenti. Questo articolo esplorerà le caratteristiche di Omi, le tendenze della startup e le implicazioni dell'utilizzo di un dispositivo sempre attivo.

Caratteristiche e funzionalità di Omi

Omi è un dispositivo indossabile che può essere utilizzato in vari modi: come una collana o fissato agli abiti, offrendo flessibilità all’utente. Con una semplice espressione di invocazione, "Ehi Omi", l’assistente personale si attiva, permettendo l'interazione con il sistema. L'innovazione di Omi risiede anche nella sua capacità di essere applicato su una parte della testa utilizzando cerotti medici, il che suggerisce un approccio ingegneristico non convenzionale. Il dispositivo è dotato di una tecnologia di riconoscimento vocale avanzata che consente di comprendere le istruzioni dell'utente in modo efficace.

Dalla startup fanno sapere che Omi è presente in un design compatto e circolare, simile a oggetti comuni come una Mentos o un AirTag. Il prezzo è fissato a 89 dollari, con una versione per sviluppatori disponibile a circa 70 dollari. Le prime consegne sono attese dal secondo trimestre del 2025, suscitando entusiasmo tra i potenziali utenti e sviluppatori.

Un approccio unico alla produttività

Nik Shevchenko, fondatore di Based Hardware, ha avuto un'idea innovativa per Omi, concependolo non come un sostituto dello smartphone, ma piuttosto come un accessorio complementare per migliorare la produttività. Diversamente dagli altri gadget AI, Omi si propone di integrarsi con i dispositivi già esistenti, fornendo funzionalità aggiuntive piuttosto che cercare di sostituire le tecnologie in uso.

Tra le sue funzioni, Omi è in grado di rispondere a domande, riassumere conversazioni, creare liste di attività e facilitare la programmazione di appuntamenti e riunioni. Rimanendo sempre in ascolto, Omi è progettato per interagire con l'intelligenza artificiale GPT-4o, il che gli consente di comprendere il contesto delle conversazioni e fornire suggerimenti pertinenti.

Privacy e trasparenza: l'approccio di Omi

Uno dei temi che più preoccupano gli utenti di dispositivi sempre attivi è la privacy. Nik Shevchenko ha affrontato di petto queste preoccupazioni, sottolineando che Omi è progettato come una piattaforma open source. Ciò implica che gli utenti possano avere accesso ai dati e sapere esattamente come vengono utilizzati e memorizzati, potendo persino optare per la registrazione locale delle informazioni.

La piattaforma open source consente a sviluppatori di terze parti di creare applicazioni personalizzate e utilizzare modelli di intelligenza artificiale a loro scelta. Attualmente, sono già disponibili oltre 250 applicazioni sull'App Store di Omi. Anche se non è chiaro quali benefici concreti possano derivare dal posizionamento di Omi sulla testa, questa scelta stilistica sembra essere un modo per attirare l'attenzione sul nuovo dispositivo, evidenziando la creatività e l'innovazione dietro il suo design.

L'arrivo di Omi al CES 2025 non solo mette in luce le capacità innovative di Based Hardware, ma anche il crescente interesse per dispositivi che cercano di migliorare la nostra vita quotidiana attraverso l'uso intelligente della tecnologia.