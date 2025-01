AMD al CES 2024: aspettative deluse e assenze sorprendenti

Dopo l'evento di AMD al CES di Las Vegas, le aspettative di pubblico e critici sono state purtroppo disattese. Nonostante le anticipazioni della vigilia, l'azienda ha sorpreso tutti non presentando le attese schede grafiche Radeon RX 9070 e RX 9070 XT. Questo articolo analizza i dettagli dell'evento, le mancate presentazioni e il contesto tecnologico attuale.

Assenza delle nuove schede grafiche Radeon

La parola "delusione" sembra essere la più appropriata per descrivere le reazioni dopo l'annuncio di AMD. Durante la conferenza, l’azienda ha messo a tacere le voci riguardanti le nuove schede grafiche, limitandosi a informare il pubblico che ulteriori dettagli sarebbero arrivati nel primo trimestre del 2024. Nonostante l'attesa, i prodotti non sono stati mostrati sul palco, il che ha portato a interrogativi sulla strategia di comunicazione dell'azienda.

Le nuove schede grafiche sarebbero dovute rappresentare un'ottima alternativa nel mercato, sebbene non potessero competere direttamente con la fascia alta di NVIDIA, in attesa di ulteriori annunci. Si parla di un vantaggio in termini di prezzo, ma rimane da capire come AMD pianifichi di posizionare i suoi prodotti in un contesto così competitivo. Tra i materiali ufficiali, qualche accenno tecnico è stato fornito, come l’incremento del 30% nelle performance di ray tracing e l'adozione dell’architettura RDNA 4, ma le informazioni sono risultate scarne e poco dettagliate.

Dubbi su AMD e NVIDIA

La scelta di AMD di non presentare le nuove GPU ha sollevato interrogativi sulle ragioni di questa decisione. Si suppone che la preoccupazione per un confronto diretto con le proposte di NVIDIA abbia influenzato questa tattica. Il Team Red potrebbe avere avuto timore di apparire inferiore, dato che la nuova RX 9070 XT potrebbe essere comparabile alla già nota RX 7900 XT. Questo avrebbe portato a una chiarezza maggiore per l’utenza, ma le scelte comunicative di AMD rimangono oscure, creando un clima di incertezza attorno alle prossime mosse dell'azienda.

Il dilemma sorge anche riguardo all’assenza del nuovo chip Z2, il quale sarà disponibile in tre varianti e dedicato agli handheld di nuova generazione. La sua mancata menzione lascia aperti vari interrogativi, soprattutto considerando il predominio di AMD nel mercato degli handheld. Che ci sia un timore di annuncio da parte di NVIDIA riguardo a un nuovo processore Tegra? Sono domande alle quali non è facile rispondere, ma l'assenza di comunicazione ufficiale fa sorgere più di un dubbio.

Presenze positive e incognite

Non tutto è andato perduto durante la conferenza di AMD. I nuovi processori Ryzen 9950X3D e Ryzen 9 9955X3D, pensati per applicazioni mobile, hanno suscitato interesse e curiosità. Tuttavia, anche in questo caso, il panorama è stato macchiato da dubbi, come dimostrato dalla presentazione della linea Ryzen AI Max. Un’affermazione contenuta in una slide ha destato scetticismo, riportando che il Ryzen AI Max+ 365 avrebbe prestazioni 2,2 volte superiori a quelle di una RTX 4090 in specifici test. Questa affermazione necessita di validazione tramite test pratici, lasciando così spazio a una certa incertezza.

La conferenza, nel complesso, ha mostrato significative lacune informative e ha deluso molti fan della tecnologia, che si aspettavano un evento ricco di novità. La reazione del pubblico durante la diretta YouTube ha messo in evidenza un ampio rammarico per come sono andate le cose, suggerendo che il bilancio dell’evento non possa considerarsi positivo. La sfida per AMD ora sarà quella di recuperare il terreno perduto e riconquistare la fiducia del proprio pubblico, in un mercato sempre più affollato e competitivo.