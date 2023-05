Amazon Prime Gaming: come funziona e quanto costa?

Se sei un appassionato di videogiochi, avrai spesso sentito parlare di Amazon Games e Amazon Prime Gaming. Ma di cosa si tratta veramente? E in che modo questo servizio può arricchire ulteriormente la libreria di giochi di un appassionato? Dopo aver esplorato le meraviglie di Nintendo Switch Online, PlayStation Plus ed Xbox Game Pass, andiamo a esplorare nel dettaglio Amazon Prime Gaming, illustrandone i vantaggi, i prezzi e spiegando come iscriversi. Partiamo subito. Dai un’occhiata anche a come funziona Amazon Luna.

Cos’è Amazon Prime Gaming?

Amazon Prime Gaming è un servizio offerto a tutti gli utenti offerti ad Amazon Prime, il comodissimo servizio in abbonamento dell’azienda di Jeoff Bezos che ad oggi vanta un numero di utenti iscritti davvero incredibile. Al giorno d’oggi è molto difficile trovare qualcuno che non faccia shopping online su Amazon più volte alla settimana. Allo stesso tempo, il servizio in abbonamento dell’azienda è conosciuto a livello mondiale per offrire agli utenti una grandissima varietà di prodotti di qualsiasi tipo, con consegne velocissime e gratuite. Amazon è un’azienda che non ha certo bisogno di presentazioni. Pagando una piccola cifra mensile si avrà infatti diritto a una lunga serie di vantaggi, tra cui il famosissimo Prime Video, oggi utilizzato al pari di Netflix per fruire di un vasto catalogo di film e serie tv italiane e internazionali. Facciamo un riepilogo di tutto ciò che si può ottenere abbonandosi a Prime Gaming, e, di conseguenza, ad Amazon Prime:

Consegna gratuita , spesso in giornata

, spesso in giornata Accesso anticipato a tantissime offerte a tempo o esclusive

Accesso ad Amazon Prime Video per sbloccare un enorme catalogo di contenuti multimediali, tra cui film e serie tv e prodotti a noleggio

per sbloccare un enorme catalogo di contenuti multimediali, tra cui film e serie tv e prodotti a noleggio Accesso ad Amazon Photos , che offre spazio di archiviazione illimitato in cloud per le proprie foto.

, che offre spazio di archiviazione illimitato in cloud per le proprie foto. Amazon Fresh , un servizio che consente di ricevere direttamente a casa tantissimi beni alimentari in pochissime ore.

, un servizio che consente di ricevere direttamente a casa tantissimi beni alimentari in pochissime ore. Amazon Music , un servizio simile a Spotify che sblocca un vasto catalogo di brani musicali italiani e internazionali.

, un servizio simile a Spotify che sblocca un vasto catalogo di brani musicali italiani e internazionali. Amazon Prime Reading , che sblocca invece un’enorme libreria di libri digitali

, che sblocca invece un’enorme libreria di libri digitali Amazon Twitch Prime , una nuova aggiunta che consente agli utenti di abbonarsi gratuitamente a tantissimi canali Twitch

, una nuova aggiunta che consente agli utenti di abbonarsi gratuitamente a tantissimi canali Twitch Amazon Prime Gaming, utile per gli appassionati di videogiochi

Con Amazon Prime Gaming sarà possibile sbloccare una vasta libreria di titoli esclusivi, avere accesso ad acquisti in-game speciali e tanti altri interessanti vantaggi. Diamo un’occhiata a quali sono.

In breve, il servizio è un’ottima soluzione per tutti i gamer che desiderano avere accesso a lunga serie di vantaggi gratuiti e contenuti esclusivi senza però spendere soldi extra.

Quali sono i vantaggi di Amazon Prime Gaming?

Amazon Prime Gaming è un servizio in abbonamento ricco di sorprese in grado di regalare grandi soddisfazioni agli appassionati di videogiochi. Infatti, oltre a godere di tutti i vantaggi di Amazon Prime, la branca del servizio dedicata al gaming dà accesso a diverse novità molto interessanti. Ecco quali sono:

Accesso riservato ai contenuti di gioco : abbonandoti ad Amazon Prime Gaming otterrai l’accesso a giochi selezionati e bottini in-game senza costi aggiuntivi. Le offerte disponibili potranno subire variazioni a seconda della zona geografica da cui si gioca.

: abbonandoti ad Amazon Prime Gaming otterrai l’accesso a giochi selezionati e bottini in-game senza costi aggiuntivi. Le offerte disponibili potranno subire variazioni a seconda della zona geografica da cui si gioca. Vantaggi Twitch (sui canali disponibili): potrai iscriverti ogni mese a un canale partner o affiliato per avere accesso ai tantissimi vantaggi esclusivi riservati agli iscritti di quel canale e inclusi nell’abbonamento standard. Per esempio, potrai godere di alcuni privilegi di chat, emoticon, distintivi e tanto altro ancora.

(sui canali disponibili): potrai iscriverti ogni mese a un canale partner o affiliato per avere accesso ai tantissimi vantaggi esclusivi riservati agli iscritti di quel canale e inclusi nell’abbonamento standard. Per esempio, potrai godere di alcuni privilegi di chat, emoticon, distintivi e tanto altro ancora. Emoticon esclusive : sottoscrivendo l’abbonamento ad Amazon Prime Gaming potrai ricevere alcune emoticon speciali, come per esempio KappaHD, ScaredyCat e molte altre, riservate agli iscritti a Prime Gaming e Turbo.

: sottoscrivendo l’abbonamento ad Amazon Prime Gaming potrai ricevere alcune emoticon speciali, come per esempio KappaHD, ScaredyCat e molte altre, riservate agli iscritti a Prime Gaming e Turbo. Opzioni colore per la chat : potrai personalizzare la tua chat scegliendo tra tantissimi colori diversi.

: potrai personalizzare la tua chat scegliendo tra tantissimi colori diversi. Distintivo chat Prime riservato agli iscritti : abbonandoti a Prime Gaming potrai sfoggiare un distintivo esclusivo per personalizzare la tua chat. Gli iscritti al servizio si riconoscono facilmente dall’iconcina con la corona.

: abbonandoti a Prime Gaming potrai sfoggiare un distintivo esclusivo per personalizzare la tua chat. Gli iscritti al servizio si riconoscono facilmente dall’iconcina con la corona. Estensione del tempo di archiviazione delle trasmissioni: il servizio di Amazon Prime Gaming ti consente di salvare le live già trasmesse su Twitch per 60 giorni (contro i 14 giorni standard). Una volta abbonato, non dovrai fare altro che accedere alle impostazioni del tuo profilo Twitch, selezionare Collegamenti e sincronizzare il profilo con l’account Amazon cliccando su Connetti. Gli abbonati ad Amazon Prime Gaming potranno godere di tutti i contenuti Twitch senza interruzioni pubblicitarie, abbonarsi gratuitamente (ogni 30 giorni) ai canali dei propri streamer preferiti e ricevere sticker, distintivi speciali e tante emoticon esclusive da sfoggiare in chat.

Come iscriversi ad Amazon Prime Gaming

Amazon Prime Gaming è un servizio in abbonamento offerto da Amazon Prime che offre ai propri iscritti tantissimi vantaggi esclusivi, tra cui una libreria di giochi gratuiti, contenuti esclusivi gratuiti per i giochi e tanti sconti in-game per un numero selezionato di titoli. Tra le opere più in voga disponibili per gli abbonati spiccano Fortnite, Apex Legends, League of Legends e tanto altro ancora.

Come già accennato, per poter usufruire del servizio sarà necessario abbonarsi ad Amazon Prime. Se non possiedi già un abbonamento, ti basterà accedere al sito ufficiale Amazon tramite browser o tramite app e iscriverti. Ecco come fare:

Visita la pagina del sito di Amazon dedicata a Prime Gaming

Seleziona Prova Prime

Conferma che la zona geografica visualizzata nel messaggio sia corretta.

In caso contrario, seleziona Modifica Paese e scegli la tua zona geografica

e scegli la tua zona geografica Clicca su Continua

Accedi utilizzando le tue credenziali Amazon o crea un account

Segui le istruzioni riportate sullo schermo per portare a termine l’iscrizione

Se ti trovi in uno dei Paesi che supportano Amazon Prime, avrai anche diritto a una prova gratuita di 30 giorni per prendere familiarità col servizio e testarne accuratamente ogni funzionalità e vantaggio. Per un mese avrai la possibilità di godere della consegna gratuita e di godere di tutte le interessanti novità Amazon Prime elencate in precedenza.

Una volta terminato il processo di registrazione avrai diritto a tutti i vantaggi esclusivi riservati agli abbonati, come la consegna gratuita e in giornata, Amazon Prime video e tutti gli altri servizi elencati nel paragrafo precedente. Per accedere ad Amazon Prime Gaming basterà invece effettuare l’accesso sul sito di Amazon con le credenziali appena create e selezionare l’opzione Prime Gaming dal menu laterale.

Qui potrai accedere in pochi secondi al catalogo di giochi gratuiti del mese, ai contenuti esclusivi per i giochi e agli sconti in-game di cui potrai usufruire. I giochi gratuiti potranno essere scaricati in brevissimo tempo utilizzando il client di gioco giusto (Steam per i giochi per PC, eShop per i giochi Switch, ecc)

Come scaricare invece i contenuti in-game? Basterà accedere al gioco desiderato e utilizzare i codici forniti da Prime Gaming. Lo stesso vale per gli sconti in-game, che potranno essere sbloccati utilizzando l’apposito codice fornito dall’azienda al momento dell’acquisto.

Quanto costa Amazon Prime Games?

Come già accennato, Prime Games è un servizio incluso nell’abbonamento Amazon Prime. Dopo esserti iscritto e terminata la prova gratuita, il tuo abbonamento verrà rinnovato automaticamente addebitando l’importo direttamente sul metodo di pagamento fornito al momento dell’iscrizione. La tua registrazione iniziale autorizza Amazon a utilizzare il metodo di pagamento predefinito o gli altri metodi registrati disponibili per scalare i soldi del serivizio.

Le tariffe di iscrizione ad Amazon Prime sono:

4,99€ al mese

49.90€ all’anno

Le tariffe di iscrizione a Prime Student sono:

2,49€ al mese

24.95€ all’anno

Se desideri annullare la tua iscrizione ad Amazon Prime dovrai recarti alla pagina La tua iscrizione ad Amazon Prime: se non hai effettuato un ordine idoneo ad Amazon Prime o non hai utilizzato i vantaggi Prime, avrai diritto a un rimborso completo del periodo di iscrizione in corso.

Come scaricare giochi da Amazon Games?

Una volta abbonato potrai accedere al catalogo di giochi gratuiti selezionando il pulsante Prime Gaming dal menu del proprio account Amazon. Qui troverai un elenco dei giochi del mese di cui potrai fruire e potrai scaricarli seguendo alcuni semplici passaggi. Ecco come fare:

Cerca il gioco che vuoi scaricare nell’elenco dei giochi gratuiti del mese

Clicca sul gioco desiderato e seleziona Scarica ora per avviare il download

Tieni sempre presente che alcuni titoli nel catalogo possono essere scaricati solo tramite il client di gioco appropriato. Inoltre, alcuni giochi sono disponibili solamente su alcune piattaforme. Prima di procedere col download, assicurati quindi di avere accesso alla piattaforma compatibile col gioco.