Amazfit potenzia l'integrazione con Connessione Salute: nuove metriche a disposizione

Un annuncio importante per gli appassionati di tecnologia indossabile: attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, Amazfit ha svelato significativi miglioramenti nell'integrazione della sua app Zepp con Connessione Salute di Google. Questo aggiornamento, molto atteso dagli utenti, amplia la gamma di dati che possono essere sincronizzati, offrendo una panoramica più completa sulla salute e il benessere degli utenti.

La nuova integrazione tra Amazfit e Connessione Salute

Zepp Health, la società madre di Amazfit, ha lavorato per ottimizzare l'interazione tra i suoi smartwatch e Connessione Salute. Questo servizio, sviluppato da Google, è progettato per facilitare la sincronizzazione delle informazioni riguardanti la salute tra diverse applicazioni. Con il recente upgrade, ora gli utenti possono sincronizzare ben 26 nuove metriche, mantenendo sempre un rigoroso rispetto per la privacy dei dati.

Le nuove metriche includono informazioni utili per il monitoraggio della propria condizione fisica e del benessere complessivo. Tra le statistiche che possono essere sincronizzate ci sono le calorie attive bruciate, il metabolismo basale, i livelli di glicemia, e la pressione sanguigna. Altre misurazioni comprendono massa grassa, massa magra, massa d'acqua corporea, ed altre ancora, per un controllo dettagliato dei progressi e della salute personale. Grazie a queste opzioni aggiuntive, gli utenti possono avere una visione più completa della loro salute, utilizzando più dati a sostegno dei loro obiettivi di fitness e benessere.

Per abilitare la sincronizzazione con Connessione Salute, gli utenti devono seguire un percorso semplice all'interno dell'app Zepp. Accedendo a “Profilo > Collegamento account di terze parti > Health Connect > Sincronizza con Health Connect”, è possibile integrare senza problemi le informazioni di salute nel proprio percorso di benessere. Va notato che attualmente l'app Zepp ha una funzionalità di scrittura dati su Connessione Salute ma non può leggervi informazioni, rendendo l'integrazione al momento “monodirezionale”. Tuttavia, c’è la possibilità che futuri aggiornamenti possano permettere una connessione bidirezionale, consentendo così una lettura anche delle metriche provenienti da altre app.

Modalità per aggiornare l'app Zepp e Connessione Salute

Per chi desidera sfruttare i vantaggi delle nuove funzionalità offerte da Zepp, è essenziale assicurarsi di utilizzare l'ultima versione dell’app. Gli utenti Android possono facilmente scaricare o aggiornare l'app Zepp dal Google Play Store. Dopo aver aperto il negozio, è sufficiente cercare l'app o toccare il badge per procedere con l'aggiornamento. Se si è appena acquistato un smartwatch Amazfit, è importante assicurarsi che l’app sia installata e aggiornata per garantire l'accesso a tutte le funzionalità recenti.

Connessione Salute è solitamente pre-installata su molti smartphone Android e può essere facilmente aggiornata seguendo lo stesso procedimento nel Google Play Store. Dopo aver localizzato il servizio, gli utenti possono selezionare “Aggiorna” o “Installa” per assicurarsi di avere l’ultima versione disponibile.

Con questi aggiornamenti, Amazfit si conferma come un marchio all'avanguardia nel settore della tecnologia indossabile, offrendo ai propri utenti strumenti sempre migliori per una gestione efficace della salute e del benessere quotidiano. Le migliorie introdotte non solo sembrano rispondere a richieste di maggiore funzionalità ma anche a un crescente interesse e attenzione alla salute personale, spinta dall'importanza dell'automonitoraggio nel mantenimento del benessere.