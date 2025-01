Al CES 2025, Soundcore presenta Rave 3S e Boom 2 Pro: novità nel mondo degli altoparlanti

L'evento CES 2025 si è confermato come una piattaforma imperdibile nel settore della tecnologia, attirando l'attenzione di appassionati e professionisti. Tra le numerose innovazioni esposte, Soundcore, brand noto per i suoi altoparlanti e cuffie, ha svelato due modelli di altoparlanti che hanno catturato l'interesse del pubblico: Rave 3S e Boom 2 Pro. Questi dispositivi non solo promettono sound di alta qualità, ma introducono anche funzionalità innovative pensate per migliorare l'esperienza musicale e di intrattenimento.

Rave 3S: Un altoparlante da party con intelligenza artificiale

Il Rave 3S si presenta come un altoparlante da 200 watt, progettato per coprire aree fino a 100 metri quadrati, perfetto per feste e eventi. Una delle sue caratteristiche più affascinanti è l'integrazione dell'intelligenza artificiale, che consente di rimuovere i vocali da qualsiasi brano musicale. Questa funzione è un vero punto di forza per gli amanti del karaoke, offrendo loro la possibilità di esibirsi facilmente al microfono. Durante un'anteprima all'IFA 2024, è stato possibile testarne le potenzialità e apprezzarne il design accattivante e le luci LED colorate che si sincronizzano con la musica, creando un'atmosfera festiva.

Il Rave 3S si distingue anche per la sua dotazione di accessori. Compresi nel prezzo di 349 dollari, si trovano due microfoni wireless che permettono di intrattenere gli ospiti con duetti o sfide di rap. Per aumentare ulteriormente le possibilità di creazione musicale, l'altoparlante è dotato di un ingresso jack da 3,5 pollici, ideale per collegare un microfono aggiuntivo o una chitarra. Grazie all'app Soundcore, gli utenti possono esplorare ulteriori funzioni karaoke, come il miglioratore vocale e il riverbero, insieme alla semplicità di rimozione della voce, trasformando ogni brano in una traccia karaoke in un attimo.

Non mancano altre caratteristiche di rilievo, come la batteria che garantisce fino a 12 ore di autonomia, la modalità BassUp per l'esaltazione delle basse frequenze e la certificazione IPX4, che assicura la resistenza all'acqua. Il Rave 3S è anche all'avanguardia grazie alla tecnologia Auracast, che consente di trasmettere audio a più dispositivi compatibili nelle vicinanze, e alla modalità Spatial Audio/Speaker Array, utile per collegare ulteriori altoparlanti, amplificando ulteriormente l'esperienza sonora. La disponibilità è prevista per il 10 marzo 2025.

Boom 2 Pro: Il miglioramento del già noto Boom 2 Plus

L'altro prodotto di punta presentato da Soundcore al CES 2025 è il Boom 2 Pro, una versione potenziata del suo predecessore Boom 2 Plus. Questo altoparlante offre una potenza di 140 watt, rendendolo ideale sia per l'uso interno che per attività all'aperto. Una delle principali innovazioni è l'aumento della protezione contro polvere e acqua, che passa da una certificazione IPX7 a IP68, garantendo maggiore durata e affidabilità.

Il Boom 2 Pro presenta una serie di funzionalità tecnologiche avanzate, tra cui la nuova opzione BassUp 2.0, a cui si aggiungono i LED regolabili tramite app e la possibilità di personalizzare l'audio tramite un equalizzatore a 9 bande. Ciò consente agli utenti di adattare il suono alle proprie preferenze, assicurando un'esperienza ottimale in qualsiasi ambiente.

Un'altra caratteristica significativa è la tecnologia PartyCast, che permette di collegare fino a 100 altoparlanti compatibili, creando un sistema audio immersivo in spazi ampi. Inoltre, la funzionalità TWS Connect consente di formare una coppia stereo accoppiando due Boom 2 Pro, mentre l'autonomia è impressionante, con almeno 20 ore di riproduzione continua, anche se il BassUp non è attivo. Questo altoparlante sarà disponibile a partire da aprile 2025, ad un prezzo di 249 dollari.

Con queste nuove proposte, Soundcore si conferma come un punto di riferimento nel settore degli altoparlanti, puntando su innovazione e funzionalità per soddisfare le esigenze di tutti gli appassionati di musica. In attesa di ulteriori dettagli sulle presentazioni del CES 2025, la curiosità è già alta per testare dal vivo questi nuovi modelli.