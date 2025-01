Aggiornamento iOS 18.3: tutto quello che c'è da sapere su Sudoku e nuovi puzzle su iPhone

Il 27 gennaio, Apple ha lanciato l’aggiornamento iOS 18.3, un mese dopo il precedente iOS 18.2. Questa nuova versione ha introdotto importanti patch di sicurezza per tutti gli iPhone, mentre il precedente aggiornamento aveva portato il popolare gioco Sudoku all'app News. Scopriamo insieme come accedere e giocare a Sudoku su iPhone e quali sono le novità offerte da Apple.

Riscoprire i puzzle: Sudoku su iPhone

Per accedere ai puzzle di Sudoku sull'iPhone, gli utenti devono seguire alcuni semplici passaggi all'interno dell'app News. Per farlo, basta aprire l'app News, selezionare "Segui" nella parte inferiore dello schermo, e poi cliccare su "Puzzle." Qui, gli utenti troveranno un'opzione dedicata a Sudoku.

Nella sezione dei puzzle, ci sono tre giochi contrassegnati come "Giocabile gratis," accessibili a tutti, compresi coloro che non sono abbonati ad Apple News Plus. Questi puzzle free di solito sono pubblicati da almeno una settimana e il loro livello di difficoltà è indicato come Facile, Moderato e Difficile. Selezionando uno di questi, si può iniziare a giocare.

Per gli abbonati ad Apple News Plus, offerto a 13 dollari al mese, ogni giorno ci sono nuovi puzzle da risolvere. L’abbonamento include anche altri giochi, come Quartiles, e vantaggi come l'accesso a storie di importanti pubblicazioni.

Regole del gioco: come funziona Sudoku

Chi non ha familiarità con Sudoku troverà le regole abbastanza semplici. Si tratta di posizionare i numeri da uno a nove all'interno di una griglia quadrata di 9x9. Questa griglia è suddivisa in nove blocchi di 3x3, e l'obiettivo è evitare che ci siano numeri duplicati in ciascun blocco, riga o colonna. Ad esempio, non è possibile avere due volte il numero due all'interno dello stesso blocco.

Per inserire un numero, gli utenti devono cliccare sull'opzione Pen sotto il puzzle, selezionare la casella desiderata e pigiare sul numero scelto in basso allo schermo. Se una casella può contenere più numeri, è possibile utilizzare l’opzione “Note” accanto a Pen per segnare tutte le possibilità.

Come controllare le posizioni corrette dei numeri

Per garantire che i numeri siano posizionati correttamente, c'è la funzione Autocheck. Per attivarla, gli utenti devono aprire l'app News, andare su "Segui," selezionare "Puzzle," e poi scegliere Sudoku. Una volta selezionato un puzzle, cliccare sulla casella con il segno di spunta in alto a destra e poi attivare Autocheck.

Questa funzione aiuterà a individuare gli errori, poiché se un numero è posizionato male, il telefono lo segnerà con una linea rossa sopra. Al contrario, i numeri ben collocati rimarranno segnati tranquillamente.

Come riavviare un puzzle di Sudoku

Se per qualsiasi motivo gli utenti desiderano ricominciare un puzzle, è possibile farlo senza problemi. Le istruzioni sono semplici: basta aprire l'app News, cliccare su "Segui," andare su "Puzzle," e selezionare Sudoku. Dopo aver scelto un puzzle, si deve cliccare sulla casella con il segno di spunta in alto a destra e selezionare “Cancella puzzle.”

In questo modo, tutte le risposte precedenti scompariranno e si potrà cominciare da capo.

Rimanere aggiornati su iOS 18

Per gli utenti interessati a scoprire maggiori novità riguardanti iOS 18.3 e le precedenti versioni come iOS 18.2, Apple fornisce informazioni dettagliate sui miglioramenti apportati e sulle nuove funzionalità. Di certo, l'aggiornamento non solo ha portato divertimento ai fan dei puzzle, ma ha anche migliorato la sicurezza dei dispositivi.