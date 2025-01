Aggiornamento inatteso per il Pixel 4a: grave attrito alla batteria colpisce gli utenti

Un recente aggiornamento di Google per il Pixel 4a ha sorpreso gli utenti, provocando drammatiche riduzioni nella durata della batteria per molti di loro. L'azione dell'azienda ha suscitato preoccupazioni, vista l'impossibilità di tornare a versioni precedenti del software, sollevando interrogativi sulla gestione delle problematiche tecniche legate ai dispositivi.

Le problematiche emerse con l'aggiornamento

Il Pixel 4a ha registrato negli ultimi giorni un aumento delle lamentele da parte degli utenti, che si sono trovati a fronteggiare gravi difficoltà a causa dell'inaspettato aggiornamento alla batteria. Questo intervento, rientrante nel programma di prestazione della batteria del dispositivo, sembrava promettere miglioramenti, ma ha avuto effetti opposti, rendendo i telefoni quasi inutilizzabili.

Molti utenti sono stati costretti a cercare soluzioni per tornare a versioni del firmware precedenti, ma Google ha recentemente rimosso i link per scaricare queste versioni, complicando ulteriormente la situazione. Questa scelta ha lasciato gli utenti senza un’opzione ufficiale per risolvere il problema, costringendoli a ripiegare su firmware non ufficiali, il che comporta rischi significativi.

La rimozione dei firmware precedenti da parte di Google

Fino a poco tempo fa, Google offriva accesso a quasi tre anni di aggiornamenti di firmware per il Pixel 4a, coprendo versioni dall’uscita con Android 10 fino all’ultimo aggiornamento Android 13. La rimozione di queste versioni più vecchie è una decisione inconsueta e suggerisce che ci siano stati problemi gravi legati a precedenti aggiornamenti.

Ora, l’unica versione disponibile è quella datata gennaio 2025, spesso chiamata dagli utenti "aggiornamento di morte", sottolineando l'impatto drammatico sulla performance della batteria. Il dispositivo funziona ancora, ma la durata della batteria è così compromessa che molte persone riferiscono che il loro telefono non riesce a superare i trenta minuti di utilizzo continuato.

Le difficoltà degli utenti e le alternative

In mancanza di aggiornamenti precedenti, alcuni utenti hanno iniziato a implementare misure drastiche, come il blocco delle richieste di rete per evitare l’installazione dell’aggiornamento problematico. Altri hanno considerato l’installazione di ROM personalizzate come LineageOS, nel tentativo di ripristinare una certa funzionalità e durata della batteria. Nonostante l’uso di ROM personalizzate possa sembrare una soluzione, il rischio di utilizzare firmware non ufficiali è elevato; si possono incorrere in ulteriori complicazioni e malware.

La rimozione del precedenti aggiornamenti obbliga gli utenti a esplorare queste opzioni discutibili, lasciando poca chiarezza sul futuro del supporto da parte di Google. La società non ha ancora fornito spiegazioni per questa situazione complessa e l'assenza di comunicazioni ufficiali aumenta l’incertezza.

La reazione della comunità e le misure future

La situazione ha suscitato un ampio dibattito nella comunità degli utenti del Pixel 4a, con molti che lamentano il disservizio e l'assenza di risposte chiare da parte di Google. Gli utenti stanno ora valutando diverse opzioni per affrontare questo problema, dalle riparazioni a pagamento, al tentativo di contattare il supporto, alla migrazione verso sistemi operativi alternativi. La curiosità e l’interesse verso le esperienze altrui restano alti, con un gruppo di utenti attivi che condividono consigli e soluzioni nei vari forum online.

Chi è colpito da questo aggiornamento critico continua a cercare risposte e supporto, creando una ondata di solidarietà fra gli utenti di Pixel che si trovano nella stessa situazione.