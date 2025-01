Aggiornamento firmware per le cuffie TWS: migliorie attese e vantaggi per gli utenti

In queste ore, è in corso la distribuzione del primo aggiornamento firmware per le cuffie True Wireless Stereo lanciate alla fine di settembre. Questo aggiornamento rappresenta una svolta per gli utilizzatori, rimasti per circa quattro mesi con la stessa versione del software. Le novità sono attese con interesse, in particolare per le migliorie che potrebbero risolvere alcuni problemi riscontrati dagli utenti.

Dettagli sul nuovo aggiornamento firmware

La nuova versione del firmware, 3.144, non è stata ufficialmente pubblicizzata da Google con un elenco dettagliato delle modifiche. Tuttavia, si prevede che includerà dei fix utili per problemi di disconnessione casuale che hanno infastidito diversi utilizzatori. Inoltre, si ipotizza che sia stato risolto un bug che impediva di regolare il volume degli auricolari tramite smartphone, costringendo molti a usare i comandi direttamente sugli auricolari stessi. Queste ottimizzazioni potrebbero rendere la gestione delle cuffie più fluida e soddisfacente.

Correlazione con l'app Pixel Buds

L'aggiornamento firmware si accompagnerà anche al rilascio della nuova versione dell'app Pixel Buds, precisamente la 1.0.709452546, distribuita all'inizio di gennaio. Tra le novità introdotte da questa versione ci sarà la funzione di avviso sonoro, che avvisa gli utenti quando gli auricolari vengono riposti correttamente nella custodia. Questa funzionalità è un buon passo avanti verso un utilizzo più intuitivo e pratico delle cuffie.

Modalità di distribuzione e installazione

La distribuzione dell’aggiornamento firmware avverrà in modo graduale nei prossimi giorni. Gli utenti avranno la possibilità di controllarne manualmente la disponibilità attraverso l’app Pixel Buds, seguendo il percorso Altre impostazioni > Aggiornamento firmware. Si prevede che l'aggiornamento venga scaricato automaticamente in un arco di tempo di circa 10 minuti mentre gli auricolari sono in uso con dispositivi Pixel o con altri dispositivi Android, purché abbiano una versione di sistema pari o superiore alla 6.0.

L’installazione del pacchetto comincerà nel momento in cui gli auricolari saranno riposti nella custodia, a condizione che entrambi gli elementi siano sufficientemente carichi. Anche in questo caso, l’attesa per il processo di installazione è di circa 10 minuti.