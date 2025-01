Aggiornamenti software per HONOR Magic7 Pro e Motorola Moto G54 5G: novità e procedura

HONOR e Motorola hanno recentemente attivato i nuovi aggiornamenti software per i loro smartphone di punta, il HONOR Magic7 Pro e il Moto G54 5G. Queste novità non solo apportano migliorie alle funzionalità esistenti, ma introducono anche nuove caratteristiche attese dagli utenti. Approfondiamo i dettagli di questa importante comunicazione, con informazioni specifiche sui miglioramenti e sulla procedura per effettuare gli aggiornamenti.

L'aggiornamento di HONOR Magic7 Pro: un passo avanti decisivo

Il HONOR Magic7 Pro, recentemente lanciato sul mercato italiano, rappresenta uno dei flagship di punta dell’azienda, promettendo supporto software fino al 2030. Già equipaggiato con MagicOS 9.0, che si basa su Android 15, lo smartphone ha ora ricevuto un importante aggiornamento, denominato Magic OS 9.0.0.145 . Questo aggiornamento ha un peso di 1,35 GB e introduce diverse ottimizzazioni.

Tra le novità principali, spiccano le migliorie nella visualizzazione delle icone nella barra di stato, particolarmente in modalità Capsula Magica. Inoltre, il miglioramento delle prestazioni nella connessione Bluetooth offre un'esperienza utente più fluida. Un altro aspetto notevole riguarda la tecnologia Super Zoom AI, che adesso facilita la fotografia paesaggistica utilizzando la modalità teleobiettivo, migliorando ulteriormente la qualità delle immagini scattate. Nonostante la stabilità complessiva del sistema sia già ottima, questo aggiornamento migliora ulteriormente le prestazioni fotografiche e la stabilità generale, invitando gli utenti a procedere con l'aggiornamento per sfruttare le nuove funzionalità.

Le novità per Motorola Moto G54 5G: ritorno agli aggiornamenti

Per quanto riguarda il Motorola Moto G54 5G, l'aggiornamento arriva dopo una lunga attesa, durante la quale lo smartphone era rimasto fermo con le patch di sicurezza di luglio 2024. Motorola ha recentemente sbloccato il dispositivo, consentendo l'implementazione di tre aggiornamenti software rapidi, che nonostante mantengano il sistema operativo su Android 14, promettono sostanziali miglioramenti.

Le versioni aggiornate dei software includono patch di sicurezza per i mesi di agosto e settembre 2024, con l'ultima distribuita nel novembre 2024. La versione software U1TDS34.94-12-9-6, rilasciata con un peso di 756 MB, riporta patch indicate erroneamente come di giugno. Inoltre, le versioni successive, U1TDS34.94-12-9-10 e U1TDS34.94-12-9-10-1, hanno rispettivamente pesi di 55,79 MB e 20,09 MB. Questi aggiornamenti, pur non includendo nuove funzioni, mirano a migliorare la stabilità del sistema, un aspetto fondamentale per gli utenti.

Come aggiornare i dispositivi: procedura semplificata

Per gli utenti che desiderano procedere con l'aggiornamento di HONOR Magic7 Pro e Motorola Moto G54 5G, è fondamentale seguire alcuni passaggi per verificare la disponibilità degli aggiornamenti e installarli correttamente. Per il HONOR Magic7 Pro, il percorso inizia dalle impostazioni, dove è necessario selezionare "Sistema" e poi "Aggiornamenti Software". Dopo aver effettuato un controllo, se il nuovo aggiornamento è disponibile, sarà possibile scaricarlo e proseguire con l'installazione.

Per il Motorola Moto G54 5G, la procedura è simile. Gli utenti devono accedere alle impostazioni, cercare la sezione "Sistema" e quindi "Aggiornamenti di sistema". Una volta trovato l'aggiornamento disponibile, sarà sufficiente seguire le istruzioni sullo schermo per portare a termine il processo. Assicuratevi di avere una connessione stabile e sufficiente spazio di archiviazione prima di iniziare l’aggiornamento, per garantire una transizione fluida verso le nuove versioni software.