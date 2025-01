Aggiornamenti in arrivo per i modelli Samsung, Sony e HONOR: ecco le novità di gennaio 2025

Il panorama degli aggiornamenti per i dispositivi Android continua a mutare. In questo articolo, ci concentreremo sulle ultime novità per Samsung Galaxy A55 5G, Sony Xperia 10 V e i modelli HONOR Magic7 e Magic7 Pro, analizzando i principali cambiamenti e miglioramenti apportati dai recenti update.

Aggiornamenti per Samsung Galaxy A55 5G: patch di sicurezza di gennaio

Il Samsung Galaxy A55 5G, uno dei modelli più rappresentativi della fascia media di smartphone del marchio, ha iniziato a ricevere le patch di sicurezza di gennaio 2025. Il firmware A556EXXS6AYA5 è già in fase di rilascio in diverse nazioni asiatiche e in altre regioni. Questo aggiornamento si concentra sulla correzione di vulnerabilità di sicurezza, senza introdurre nuove funzionalità rilevanti.

Secondo il bollettino ufficiale di Samsung, il pacchetto di aggiornamento corregge 29 vulnerabilità classificate come CVE, che interessano il sistema operativo Android, e 22 vulnerabilità SVE specifiche per dispositivi Samsung e la One UI. Sebbene l’aggiornamento non preveda novità significative, contiene miglioramenti generali alla stabilità e alle prestazioni del dispositivo, oltre a risolvere alcuni bug.

È previsto anche un aggiornamento all’Android 15 e alla One UI 7, ma l'arrivo di queste versioni stabili è ancora in attesa. Ad ora, stanno ricevendo l’aggiornamento i modelli della nuova serie Galaxy S25 e, secondo le previsioni, gli utenti della serie Galaxy S24 dovrebbero riceverlo entro breve. Le informazioni indicano che entro la fine del primo trimestre 2025, l’aggiornamento dovrebbe estendersi ai principali modelli della gamma Galaxy.

Novità su Sony Xperia 10 V: l'arrivo di Android 15

Sony Xperia 10 V è attualmente al centro di un aggiornamento più significativo, in distribuzione a livello europeo. Questo smartphone sta ricevendo l'aggiornamento ad Android 15, seguendo il percorso di altri dispositivi come Sony Xperia 1 V. La versione 68.2.A.2.38A del software richiede un download di poco più di 1 GB, senza apportare modifiche sostanziali.

Il changelog dell'aggiornamento include alcuni incrementi interessanti, come la funzionalità "Spazio privato", nuovi sfondi e stili per le schermate principali e di blocco. Altre novità comprendono l'introduzione di nuove funzioni Side Sense e un pannello aggiornato per le impostazioni rapide e le notifiche, oltre a finestre pop-up più performanti e il supporto per la trasmissione tramite Bluetooth LE Audio.

Questo aggiornamento rappresenta probabilmente l'ultimo major update previsto per Sony Xperia 10 V. Essendo stato lanciato con Android 13, il dispositivo ha già ricevuto due importanti aggiornamenti. Le patch di sicurezza, tuttavia, continueranno a essere fornite dal marchio almeno fino all'estate del 2026.

Cambiamenti in arrivo per HONOR Magic7 e Magic7 Pro

HONOR Magic7 e Magic7 Pro stanno ricevendo aggiornamenti significativi, con particolare attenzione al miglioramento delle performance fotografiche. Recentemente, Magic7 Pro ha completato l'aggiornamento a Magic OS 9.0.0.145 ed è ora in fase di rollout di un nuovo aggiornamento, identificato come Magic OS 9.0.0.152. Questa nuova versione offre diversi miglioramenti al comparto fotografico e alla stabilità generale del sistema.

In particolare, l'aggiornamento ottimizza la gamma dinamica del teleobiettivo, migliorando vari effetti fotografici e rendendo lo zoom più fluido. Inoltre, sono stati sviluppati miglioramenti nelle modalità macro, garantendo scatti più vividi e dettagliati. HONOR ha anche presentato una nuova interfaccia a Car Connect, migliorando l'esperienza utente, e sono stati apportati miglioramenti all’efficienza energetica del sistema.

Come effettuare l’aggiornamento sui dispositivi Samsung, Sony e HONOR

Per verificare la disponibilità di nuovi aggiornamenti sul Samsung Galaxy A55 5G, gli utenti possono accedere a “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa”. In alternativa, è possibile collegare il dispositivo a un computer utilizzando Smart Switch, dopo aver installato correttamente il software.

Per quanto riguarda il Sony Xperia 10 V, il percorso da seguire è “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema”. Infine, gli utenti di HONOR Magic7 e Magic7 Pro possono aggiornare il proprio dispositivo seguendo “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software”.

Nel caso in cui l’aggiornamento non fosse immediatamente disponibile, è consigliabile riprovare dopo alcune ore o giorni, poiché il rollout potrebbe avvenire in fasi.