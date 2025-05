Google Drive: nuova interfaccia in arrivo secondo il design Material 3 Expressive

Google sta per apportare diverse modifiche all’interfaccia della sua app Drive per Android nel 2025. Questi cambiamenti rientrano nel contesto più ampio dell’implementazione del nuovo design chiamato Material 3 Expressive, che mira a rinfrescare l’aspetto visivo delle applicazioni Android. L’azienda ha già avviato questo processo anche per altre applicazioni come Google Keep.

Un cambiamento estetico atteso

Negli ultimi giorni, Google ha anticipato parte delle innovazioni previste per il Google I/O con gli annunci sull’Android Show. La nuova linea di design, Material 3 Expressive, si presenterà come un’evoluzione significativa dell’interfaccia, puntando su un’estetica più vivace e accessibile. Questo design non solo tocca Google Drive, ma abbraccerà anche altre applicazioni Android, garantendo un’armonizzazione visiva sui vari servizi offerti dall’azienda. Gli sviluppatori di Google hanno cominciato a introdurre modifiche in diversi settori della propria libreria software, dando un’occhiata alle potenzialità del nuovo design.

Dettagli sulle principali nuove funzionalità

Nel corso di un’analisi della versione 2.25.190.0.all.alldpi di Google Drive, emergono evidenti miglioramenti. Osservando l’interfaccia attuale, sia nella modalità chiara sia in quella scura, si nota un aspetto piuttosto funzionale ma non particolarmente coinvolgente. Al contrario, le modifiche ispirate al design Material 3 Expressive mostrano un’interfaccia più stimolante.

Le modifiche apportate includono l’ingrandimento delle icone, che ora corrispondono meglio alle etichette, e un’opzione di selezione per lo stile che chiarisce meglio le scelte tra griglia e lista. Un cambiamento evidente è anche nei colori vivaci, che caratterizzano il nuovo pulsante di azione fluttuante, rendendo l’interazione più attrattiva.

La barra di ricerca e il suo impatto

Un aspetto distintivo si trova nella parte superiore dell’interfaccia, dove è stata introdotta una barra di ricerca più ampia, che ora presenta il famoso simbolo di Gemini e si distacca dal menù hamburger e dalle icone per il cambio account, che la affiancano. Questo layout non è casuale; rappresenta un’evoluzione simile a quella già vista con Google Keep, suggerendo una coerenza nelle strategie di design tra le diverse app di Google.

Un futuro luminoso per Google Drive

Questi aggiustamenti, seppure piccoli singolarmente, si inseriscono in una visione più ampia dell’evoluzione dell’interfaccia di Google Drive. Sebbene al momento non sembrino trasformativi, il loro accumulo segnalizza un cambiamento di rotte nel modo in cui Google intende presentare le sue applicazioni. Con l’arrivo dell’estate del 2025, si prevedono ulteriori sviluppi in questa direzione, e gli utenti potranno aspettarsi un’interfaccia più coesa e visivamente accattivante.

Siamo pronti a seguire il progresso di queste modifiche e a condividere aggiornamenti sui cambiamenti che arriveranno prima che siano resi pubblici.