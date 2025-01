Aggiornamenti a Android 15 per smartphone: le novità di Motorola, Samsung e OnePlus

Nei recenti sviluppi nel mondo degli smartphone, alcune delle marche più conosciute come Motorola, Samsung e OnePlus hanno cominciato a distribuire aggiornamenti significativi per i loro device. Tra le novità più attese c’è l’uscita di Android 15 per il Motorola Edge 50 Neo, ma ci sono anche aggiornamenti per il Samsung Galaxy A32 5G e OnePlus 12R. Scopriamo nel dettaglio tutte le informazioni rilevanti.

Aggiornamento Android 15: Motorola Edge 50 Neo

Il Motorola Edge 50 Neo è il protagonista del rilascio di Android 15, a meno di un mese dall’arrivo dello stesso update per il modello Edge 50 Pro. Questo smartphone sta ricevendo miglioramenti in vari ambiti, tra cui l’interfaccia, la fluidità generale del sistema e le notifiche.

Secondo le segnalazioni degli utenti su Reddit, l’aggiornamento avviene con la versione V1UI35H.11-39-5, con un peso di circa 1,6 GB. Tra le principali novità, si evidenziano le patch di sicurezza relative a dicembre 2024 e vari miglioramenti in termini di prestazioni e stabilità. Inoltre, gli utenti ora hanno la possibilità di passare più agevolmente da una lingua all’altra e di ricevere notifiche durante la registrazione dello schermo. Numerosi interventi sono stati effettuati anche a livello del sistema operativo, con aggiornamenti apportati direttamente da Google.

Tuttavia, non tutte le impressioni sono positive. Alcuni utenti hanno segnalato problemi con Android Auto e persistenti lag nella fotocamera, lasciando dunque alcune incertezze su questo aggiornamento. La distribuzione di Android 15 per Motorola Edge 50 Neo è avvenuta a livello globale e dovrebbe aver già raggiunto il mercato italiano.

Aggiornamento Samsung Galaxy A32 5G

Nel frattempo, il Samsung Galaxy A32 5G sta ricevendo un aggiornamento non proprio atteso, dato che il dispositivo, che ha ormai qualche anno di vita, riceve le patch di sicurezza di gennaio 2025. Il firmware associato è A326BXXSECYA1, specifico per l'Italia.

Il bollettino di sicurezza pubblicato da Samsung svela che sono state corrette ben 29 vulnerabilità CVE relative al sistema operativo Android e altre 22 vulnerabilità SVE, che riguardano più da vicino i dispositivi dell’azienda e la One UI. Sebbene l’aggiornamento porti con sé miglioramenti nella stabilità e qualche bugfix, non ci sono novità significative in arrivo. Il Galaxy A32 5G non riceverà Android 15 né la One UI 7, attualmente in fase beta sui nuovi modelli Galaxy S24 e già stabile sui Galaxy S25. Uscito inizialmente con Android 11, questo modello è rimasto fermo a Android 13.

Aggiornamento OnePlus 12R

Anche OnePlus non resta indietro e sta rilasciando aggiornamenti per il modello 12R, il quale ha già cominciato a ricevere la OxygenOS 15, basata su Android 15. Recenti sviluppi in Europa hanno visto l’introduzione di novità tramite la versione CPH2609_15.0.0.500.

Tra le funzionalità introdotte spicca BeaconLink, un’app specifica per effettuare chiamate verso contatti vicini, anche in assenza di connessione a Internet o rete cellulare. Inoltre, OnePlus ha aggiunto la funzione Touch to share, che permette di condividere file e foto tra dispositivi, incluso iPhone, semplicemente con un tocco. Anche in questo caso, sono state integrate le patch di sicurezza di gennaio 2025 e miglioramenti generali alla stabilità del sistema operativo.

Come aggiornare i dispositivi

La procedura per controllare la disponibilità degli aggiornamenti per Motorola Edge 50 Neo, Samsung Galaxy A32 5G e OnePlus 12R è piuttosto semplice. Per i dispositivi Motorola e OnePlus, gli utenti possono navigare nel percorso “Impostazioni -> Sistema -> Aggiornamento software”. Per quanto riguarda il Samsung Galaxy A32 5G, il percorso da seguire è “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa”.

Nel caso in cui l’aggiornamento non fosse immediatamente disponibile, gli utenti sono invitati a pazientare e riprovare dopo qualche giorno.