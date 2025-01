2024: Il mercato degli smartphone in India cambia col vento. Samsung perde il primato

Il panorama degli smartphone in India nel 2024 presenta notevoli mutamenti secondo quanto rivelato da Counterpoint Research. Le dinamiche di mercato evidenziano un cambiamento significativo nelle posizioni di mercato dei principali attori, con Samsung che ha subito una discesa nel ranking, collocandosi al terzo posto. In questo contesto, Vivo si è attestata come il maggiore fornitore di dispositivi, seguita da Xiaomi. Questo articolo esplora le ragioni di queste variazioni e il comportamento del mercato degli smartphone indiani.

La nuova gerarchia del mercato smartphone

Nel 2024, Vivo ha conquistato la prima posizione nel mercato indiano degli smartphone, grazie a una rete di vendita al dettaglio forte e ben strutturata. La sua sussidiaria iQOO ha contribuito significativamente ai risultati, evidenziando la loro strategia vincente nel commercio offline. Con il 19% delle spedizioni totali, Vivo ha superato Xiaomi, che ha ottenuto il 17%. La classifica è poi completata da Samsung, che, dopo aver dominato per anni, ha visto ridurre la sua quota di mercato, scivolando al terzo posto con circa il 15% delle spedizioni.

Nonostante la discesa di Samsung, il Galaxy S continua a riscontrare buoni risultati di vendita, a testimonianza di una clientela fedele al marchio. Tuttavia, l'analista di ricerca Shubham Singh ha sottolineato che l'implementazione di strategie orientate al valore da parte di Samsung ha portato a un decremento nelle vendite di dispositivi più economici. Questo cambiamento ha avuto un impatto considerevole sulle quote di mercato dell’azienda.

Apple mantiene il suo predominio

Apple continua a comandare il mercato con una quota di mercato stabile nel 2024. L’iPhone 15 ha rappresentato il dispositivo più spedito nel quarto trimestre dell'anno, consolidando ulteriormente la predominanza dell’azienda californiana. Nonostante la concorrenza agguerrita, i consumatori indiani sembrano restare fedeli ai prodotti Apple, contribuendo alla crescita del fatturato all’ingrosso, aumentato del 9%, e un incremento modesto degli invii, pari al 1%, per un totale di 153 milioni di unità nel 2024.

Questo dato evidenzia come il segmento premium degli smartphone stia registrando risultati positivi, in un contesto dove i dispositivi più accessibili sembrano soffrire a causa della crescente competizione nel settore. Apple ha quindi trovato un equilibrio tra qualità e attesa del consumatore, continuando a rimanere un punto di riferimento nel mercato.

La crescita esplosiva di Nothing

Una delle sorprese dell'anno è stata rappresentata da Nothing, che ha guadagnato una notevole attenzione grazie alla sua crescita vertiginosa del 577%. Questo risultato è stato principalmente alimentato dalle vendite del modello Phone e dal lancio della sottocategoria CMF. La brand awareness e l’innovatività dei prodotti hanno contribuito non solo ad attrarre nuovi clienti, ma anche a mantenere la fiducia di quelli esistenti.

Inoltre, il mercato dei 5G ha dato una svolta importante, con il 78% degli smartphone spediti compatibili con la rete di quinta generazione. Questo segnale evidenzia l’adozione sempre più veloce della tecnologia 5G, trasformando il modo in cui i consumatori interagiscono con i loro dispositivi.

La lotta tra i produttori di chip

Mentre i produttori di smartphone si fronteggiano in una corsa serrata, i fornitori di chip presentano una dinamica differente. MediaTek ha raggiunto un record con il 52% di quota di mercato, superando Qualcomm, che si attesta al 25%. Questo successo rappresenta un cambio di marcia nel settore, mostrando come i chip abbiano un impatto diretto sulle performance e sulle vendite degli smartphone.

Itel, il re dei feature phone

Infine, nel segmento dei feature phone, Itel si è affermata come leader con il 32% delle spedizioni. Questo successo dimostra che, nonostante la crescita degli smartphone, c'è ancora una domanda significativa per dispositivi più semplici e accessibili. Itel ha abilmente soddisfatto le esigenze di una clientela in cerca di funzionalità basilari a un prezzo competitivo, mostrando come ci sia spazio per vari modelli di business.

Con queste evoluzioni e tendenze emerge un quadro chiaro della vivacità e della competitività del mercato degli smartphone in India, dove i consumatori continuano a venir soddisfatti da marchi diversi e innovativi.