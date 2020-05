Le 11 migliori alternative ai Raspberry Pi del 2020

Il mondo della tecnologia ha conosciuto un prima e un dopo l’introduzione di Raspberry Pi. Con il clamoroso successo di questi microcomputer (noti anche come computer su scheda) è tempo di scoprire quali sono le principali alternative a Raspberry Pi.

Cos’è Raspberry Pi

Prima di entrare nel merito delle alternative a Raspberry Pi vogliamo ricordare cos’è Raspberry Pi, in modo anche di capire meglio perché scegliere un modello diverso e quali sono i pro e i contro di ogni versione. Raspberry Pi è una scheda dalle dimensioni molto contenute (parliamo della grandezza di un bancomat) sulla quale sono presenti tutti i componenti utili per farla funzionare. Sulle schede Raspberry Pi (negli anni sono stati prodotte diversi modelli) trovano posto componenti hardware (processore, GPU, RAM), quelli dedicati alla connettività (WiFi, Bluetooth, USB e HDMI), così come quelli per l’archiviazione (lettori di schede SD). Date le dimensioni ridotte, la potenza hardware e l’enorme versatilità, la diffusione di questa scheda è stata enorme, anche in virtù dei suoi diversi impieghi.

Raspberry Pi è infatti considerato da molti come un server perfetto, ma anche una spettacolare opportunità da utilizzare come:

un’ottima hacking station ;

; sistema educati per spiegare i sistemi di programmazione;

controller per gli impianti di domotica ;

; media center;

un vero e proprio computer;

controllo delle condizioni climatiche ;

; display per le automobili.

Ma non è tutto. Uno dei principali impieghi di questa tipologia di schede è quello orientato al settore gaming, con la possibilità di emulare e riattivare le prime console che hanno ottenuto successo negli anni Ottanta e Novanta. Tra le altre è infatti possibile costruire un Nintendo Classic Mini utilizzando questa piccola scheda.

È quindi facile intuire come sia enorme l’interesse verso questo tipo di tecnologia. Nel corso degli anni sono state tante le aziende che hanno voluto proporre i propri dispositivi e contendersi una fetta di mercato non indifferente. Ecco quindi perché parliamo delle migliori alternative a Raspberry Pi.

Le 11 migliori alternative a Raspberry Pi

Abbiamo scelto 11 dei migliori modelli alternativi a Raspberry Pi, in modo da offrire una panoramica il più completa possibile su questo tipo di dispositivi.

Asus Tinker Board S

Tra le migliori alternative a Raspberry Pi sicuramente compare tra i primi posti la scheda Asus Thinker Board S. Parliamo di un prodotto di grande qualità dotato di un connettore a 40 pin (lo stesso della Raspberry Pi 3), con un processore quad-core molto potente e una GPU ARM Mali-T764. Dell’Asus Thinker Board S da segnalare anche la presenza di una memoria interna da 16GB simile a un SSD e per questo più veloce e stabile rispetto alle altre tipologie di memorie interne.

Onion Omega2 Plus

La Onion Omega2 Plus è una delle migliori alternative a Raspberry Pi anche e soprattutto per il prezzo davvero ridotto. Dal punto di vista tecnico abbiamo una scheda con un processore da 580MHz, 128MB di RAM e 32MB di memoria interna. La connettività è data dallo slot per la microSD, due ingressi UART, il WiFi b/g/n, due ingressi PWM e una porta USB 2.0. La scheda Onion Omega2 Plus lavora su sistema operativo Linux Embedded Development Environment che gli assicura un’ampia versatilità e flessibilità.

NVIDIA Jetson Nano

Con la NVIDIA Jetson Nano abbiamo un’alternativa decisamente più costosa, ma anche più potente. Più che una semplice scheda abbiamo un vero e proprio kit ideale per il deep learning e l’intelligenza artificiale. Parliamo di una scheda con processore ARM Cortex-A57 quad-core, con 4GB di RAM LPDDR4 a 64-bit e una GPU Maxwell basata su architettura NVIDIA. Sono presenti ingressi Ethernet, HDMI, PCIE, USB 3.0 e tre porte USB 2.0 con una memoria interna è da 16GB.

Orange Pi Zero H2

Un’altra alternativa molto economica alla Raspberry Pi è la scheda Orange Pi Zero H2. È un computer open-source con un processore quad-core A7, 256MB di RAM e una memoria interna che può raggiungere i 64GB. Supporta diversi sistemi operativi e prevede anche una porta di rete da 100MB, un alimentatore USB OTG, una porta USB 2.0. Tra le caratteristiche della Orange Pi Zero H2 troviamo anche l’antenna WiFi 802.11 b/g/n.

Arduino Mega 2560

L’Arduino Mega 2560 è una scheda economica ma allo stesso tempo potente e particolarmente consigliata per sviluppare progetti di robotica e per gestire le stampanti 3D. Dal punto di vista tecnico la principale caratteristica della scheda Arduino Mega 2560 è che è basata su un microcontollore, a differenza delle Raspberry Pi che sono basate su microprocessori. È dotata, tra le altre, di 4 porte seriali hardware UART, un ingresso USB, il jack di alimentazione, il pulsante di reset e 16 ingressi analogici.

Banana Pi-M64

Una buona alternativa a Raspberry Pi è la scheda Banana Pi-M64 a 64bit che supporta numerosi sistemi operativi tra cui Ubuntu e Android. L’hardware di questa scheda è composto da un processore octa-core da 1.2GHz, una GPU dual-core Mali 400, 2GB di RAM e 8GB di memoria interna integrati che possono essere aumentati tramite microSD. Non mancano i modulo Bluetooth e WiFi integrati e la possibilità di riprodurre video fino a 1080p.

BBC Micro:Bit

Il produttore di questa scheda è proprio la celebre TV inglese, che l’ha sviluppata proprio per permettere ai giovani britannici di accedere al mondo della programmazione. La BBC Micro:Bit è una scheda piccolissima (la metà di una Raspberry Pi) e ha un processore ARM Cortex-Mo da 32bit, il modulo Bluetooth e un ingresso microUSB. La particolarità di questa scheda è data sia dalla sua alimentazione (due classiche batterie stilo AA) e la presenza di una serie di LED da configurare e di alcuni sensori come il magnetometro, l’accelerometro e la bussola che possono essere programmati in funzione delle diverse esigenze.

Huawei HiKey 960

Come alternativa a Raspberry Pi l’Huawei HiKey 960 può vantare di essere nata dalla collaborazione di Google, ARM e Huawei. Una carta d’identità niente male. Dal punto di vista hardware troviamo il processore Kirin 960 (lo stesso che troviamo sia sull’Honor 9 che sull’Huawei P10), 3GB di RAM, 32GB di memoria interna, modulo WiFi, Ethernet, HDMI e Bluetooth. L’aspetto interessante è la presenza di un connettore per collegare un disco SSD e di due piastre di espansione (60 e 40 pin) che aumenta notevolmente la versatilità di questa scheda.

NanoPi NEO4

La NanoPi NEO4 è una delle schede più economiche attualmente disponibili. Su di essa troviamo il processore Rockchip RK3399, la GPU Mali-T864, 1GB di RAM e il supporto al WiFi, all’HDMI 2.0, alla porta Gigabit Ethernet e all’USB 3.0. Una soluzione molto potente per un costo davvero molto contenuto.

ODroid XU4

L’ODroid XU4 è un microcomputer che monta un processore Samsung octa-core Exynos 5422 di assoluto livello, su una scheda dalle dimensioni ancora più piccole rispetto a quelle della Raspberry Pi. Dal punto di vista hardware troviamo inoltre 2GB di RAM, la GPU MaliT-628 e la presenza dell’interfaccia Gigabit Ethernet e di quella USB 3.0. L’aspetto interessante di questo modello è la capacità di eseguire vari tipi di sistemi operativi, tra cui Linux e Android, quest’ultimo sia nelle versioni 4.4 e 5.0, che in quella 7.1 Nougat.

Rock64

Un mini PC molto interessante (ed economico) è il Rock64 sulla quale troviamo un processore ARM A53, 3GB di RAM, un ingresso USB 3.0 e il supporto sia all’HDR che al 4k. Per questo motivo la scheda Rock64 è particolarmente indicata per la realizzazione di un media center con il quale trasformare ogni televisore in una smartTV di tutto rispetto.