Xiaomi Pad 7: l'uscita in India e le sue caratteristiche principali

Xiaomi ha recentemente presentato il suo nuovo tablet Android, il Xiaomi Pad 7, che si affaccia sul mercato indiano con un prezzo di partenza di 27.999 Rs . Questo dispositivo rappresenta il seguito del Xiaomi Pad 6, arrivato nel 2023 e che ha già conquistato parte del pubblico globale. Il nuovo tablet offre specifiche migliorate, un design raffinato e una serie di funzionalità innovative che potrebbero attrarre molti utenti.

Design familiare con un tocco di novità

Il design del Xiaomi Pad 7 rimane molto simile al suo predecessore, ma con l'introduzione di una nuova finitura Verde, oltre alle già disponibili opzioni Grigia e Viola. Il dispositivo ha dimensioni leggermente più sottili, con uno spessore di appena 6,18 mm e un display di 11,2 pollici. Questa compattezza non compromette la qualità del display, che adotta un pannello LCD con un rapporto di aspetto 3:2 e una risoluzione di 3200 x 2136 pixel. Il refresh rate di 144Hz assicura un'esperienza fluida, rendendo il tablet adatto sia per il divertimento che per la produttività.

Inoltre, il Pad 7 è dotato di Full DC Dimming e ha ricevuto la certificazione TÜV Rheinland Flicker Free, fornendo così una visione più confortevole e meno affaticante per gli occhi. La diminuzione dell'abbagliamento è garantita dalla tecnologia a nano texture del display, che riduce al minimo la riflessione. Il dispositivo è protetto da Gorilla Glass 3, ulteriore garanzia di resistenza e durata.

Potenza e prestazioni elevate

Sotto il cofano, il Xiaomi Pad 7 è alimentato dal potente processore Snapdragon 7 Plus Gen 3, in grado di raggiungere velocità di clock fino a 2,8GHz. Gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni di memoria, fino a 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione interno. Questo assicura prestazioni eccellenti, anche quando si utilizzano più applicazioni contemporaneamente.

Un aspetto interessante del Pad 7 è il sistema audio, composto da quattro altoparlanti che supportano Dolby Atmos e audio ad alta risoluzione, creando un'esperienza immersiva nonostante le dimensioni compatte del tablet. Per supportare un utilizzo prolungato, Xiaomi ha integrato una batteria massiccia da 8850mAh, con capacità di ricarica rapida fino a 45W.

Una fotocamera versatile per ogni occasione

Il comparto fotografico del Xiaomi Pad 7 si presenta pressoché invariato rispetto al modello precedente, con una fotocamera principale da 13MP e una fotocamera frontale da 8MP. Questo setup consente di catturare foto di buona qualità e di realizzare videochiamate nitide. Inoltre, le funzionalità legate all'intelligenza artificiale, tra cui la scrittura AI e i sottotitoli in diretta, aggiungono un ulteriore valore al dispositivo, anche se saranno disponibili solo dopo un aggiornamento OTA previsto per il mese prossimo.

Accessori e disponibilità

Xiaomi ha pensato anche agli accessori per il suo nuovo tablet. Tra questi troviamo una custodia protettiva, la Focus Pen per il Pad 7 e la Focus Keyboard, che rendono il dispositivo ancora più versatile e pratico per l'uso quotidiano. Attualmente, il Pad 7 è disponibile in India nella sua versione standard. Rispetto al suo predecessore, il Pad 6, che era stato lanciato in vari modelli LTE e Wi-Fi, al momento è prevista solo un'opzione standard per il Pad 7.

Per quanto riguarda i prezzi, il modello con 8GB di RAM e 128GB di memoria è proposto a 27.999 Rs, mentre la versione con 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione ha un costo di 30.999 Rs; quest'ultimo rappresenta un'ottima scelta per chi cerca prestazioni superiori in un tablet Android.