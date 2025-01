Xiaomi Pad 7 arriva in India: prezzo e caratteristiche da conoscere

Xiaomi ha recentemente lanciato il suo nuovo tablet Android, il Xiaomi Pad 7, sul mercato indiano, continuando la sua espansione nel settore dei dispositivi portatili. Con un prezzo di partenza di Rs 27,999 , questo dispositivo rappresenta un'importante novità per gli utenti appassionati di tecnologia che cercano un tablet performante. Dotato di specifiche di alta gamma, il Pad 7 promette di soddisfare le esigenze di chi cerca un device versatile e adatto a diverse attività quotidiane.

Design e display: un'evoluzione sottile

Il design del Xiaomi Pad 7 mostra una spiccata somiglianza con il suo predecessore, il Pad 6, ma con alcune migliorie significative. La nuova versione è più sottile, con uno spessore di appena 6.18 mm, e presenta uno schermo da 11.2 pollici. L'area visiva è caratterizzata da un rapporto di aspetto di 3:2 e da una risoluzione di 3200 x 2136 pixel. Il dispositivo vanta un display LCD con un'ottima frequenza di aggiornamento di 144Hz, garantendo un'esperienza visiva fluida e reattiva, ideale per giochi e film.

Xiaomi ha implementato diverse funzioni per ottimizzare l'utilizzo dello schermo, come il Full DC Dimming e la certificazione TÜV Rheinland Flicker Free, per ridurre l'affaticamento visivo. Inoltre, il display è dotato di una texture nano che minimizza i riflessi, rendendo l'esperienza visiva più confortevole. Per protezione, il Pad 7 utilizza Gorilla Glass 3, assicurando una resistenza adeguata ai graffi e agli urti quotidiani.

Potenza e prestazioni: Snapdragon e funzionalità avanzate

Sotto il cofano, il Xiaomi Pad 7 monta un potente processore Snapdragon 7 Plus Gen 3, con velocità di clock che raggiungono i 2.8GHz. Gli utenti possono scegliere tra diverse configurazioni di memoria, fino a un massimo di 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Questi componenti hardware permettono al tablet di svolgere più operazioni contemporaneamente, rendendolo ideale per professionisti e studenti.

In aggiunta, il dispositivo è equipaggiato con un avanzato sistema audio a quattro altoparlanti con supporto per Dolby Atmos. Questo garantisce un'esperienza sonora avvolgente, perfetta per l’ascolto di musica o la visione di contenuti multimediali. La connessione è garantita grazie al supporto per Wi-Fi 6e e Bluetooth 5.4, assicurando velocità di trasferimento elevate e connessioni stabili.

Batteria e sistema operativo: autonomia prolungata e aggiornamenti futuri

Un altro aspetto interessante del Xiaomi Pad 7 è la sua batteria di elevata capacità: 8850mAh. Questa permette di utilizzare il tablet per lunghe sessioni senza preoccuparsi di rimanere senza energia. Inoltre, Xiaomi ha migliorato la velocità di ricarica, introducendo il supporto per ricariche rapida fino a 45W, il che significa che gli utenti possono ricaricare il dispositivo in tempi più brevi.

Il tablet gira sull’ultimo sistema operativo di Xiaomi, il Xiaomi Hyper OS 2, basato su Android 15. Tra le funzionalità software, il Pad 7 include diverse opzioni focalizzate sull’intelligenza artificiale, come AI Writing e AI Live Subtitles. Queste funzioni saranno disponibili tramite un aggiornamento OTA atteso per il mese prossimo.

Accessori e varianti di vendita: opzioni per ogni esigenza

Xiaomi ha reso disponibile anche una serie di accessori progettati specificamente per il Pad 7, tra cui una custodia protettiva, la Xiaomi Pad 7 Focus Pen e la Focus Keyboard. Questi strumenti aggiuntivi ampliano le possibilità d’uso, rendendo l'esperienza d'uso del tablet ancora più versatile e personalizzabile.

A differenza del Pad 6, che era disponibile in versioni LTE e Wi-Fi, al momento il Pad 7 può essere acquistato solo in una variante standard sul mercato indiano. La versione con 8GB di RAM e 128GB di archiviazione parte da Rs 27,999, mentre l'opzione con 12GB di RAM e 256GB di memoria costa Rs 30,999. Con queste caratteristiche e prezzi competitivi, il Xiaomi Pad 7 appare come una scelta interessante per gli utenti indiani in cerca di un tablet affidabile e potente.