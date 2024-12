Xiaomi lancia nuove offerte di Natale: sconti su smartphone, tablet e tanto altro fino al 31 dicembre 2024

Le festività natalizie si avvicinano e Xiaomi non si lascia sfuggire l'occasione di fare centre con un'abbondante selezione di offerte attraverso il proprio shop online. Dopo il successo della prima fase dell'iniziativa, la seconda parte è già attiva, proponendo sconti su una vasta gamma di prodotti. Queste offerte, che si chiuderanno alle 9:59 del 31 dicembre 2024, includono non solo smartphone, ma anche tablet, smartwatch, cuffie e dispositivi per la casa intelligente. È il momento ideale per pensare ai regali di Natale per tutta la famiglia.

Offerte di Natale: una gamma ampia e variegata

La seconda tornata di promozioni di Xiaomi presenta un assortimento di prodotti a marchio Xiaomi, insieme a REDMI e POCO. Non si limitano solo agli smartphone Android, ma si estendono anche a diverse categorie come tablet, smartwatch, smartband e cuffie true wireless. I consumatori possono scegliere fra una selezione di dispositivi eccellenti per soddisfare le loro esigenze quotidiane o per sorprendere amici e familiari con regali originali.

È essenziale tenere d'occhio il proprio carrello, poiché l'acquisto di articoli disperati potrebbe portare a un rapido esaurimento delle scorte. Per questo motivo, chi è particolarmente interessato a un prodotto non dovrebbe esitare: la domanda, infatti, è alta, soprattutto per i modelli più richiesti. Le promozioni si differenziano in varie categorie tra cui i Daily Picks, che si rinnovano ogni giorno e propongono occasioni esclusive.

Highlights delle offerte disponibili

In particolare, tra i prodotti messi in evidenza, troviamo l'Xiaomi 14T con una capacità di 12-512 GB, disponibile a un prezzo di 499,90 euro utilizzando il coupon XMAS50XIAOMI14T3, valido fino a fine mese. Tra le altre offerte da non perdere c'è anche lo Xiaomi MIX Flip, un innovativo smartphone pieghevole in formato clamshell, che è disponibile con uno sconto di 300 euro utilizzando il coupon XMAS300MIXFLIP.

Non mancano le occasioni per gli appassionati di tablet: il POCO Pad presenta uno sconto extra del 10% se si utilizza il codice POCOPAD10 al momento del pagamento. Insomma, ci sono tante opportunità per tutti coloro che desiderano ampliare il proprio dispositivo tecnologico.

Offerte bundle: risparmiare su più acquisti

Questa fase delle offerte natalizie include anche vantaggi interessanti sotto forma di bundle. Questi pacchetti consentono di risparmiare sul prezzo di vari prodotti acquistandoli insieme. Sono disponibili articoli come i REDMI Buds 4 Lite a soli 9,99 euro, REDMI Buds 5 a 29,99 euro, e altri dispositivi utili come la Xiaomi Smart Band 8 Active e il REDMI Watch 3 Active.

In aggiunta, la Xiaomi Outdoor Camera AW300 e la Xiaomi Body Composition Scale S400 sono disponibili a un prezzo scontato, rendendo così l’opzione di acquisto un’alternativa allettante per chi è alla ricerca di tecnologia per la casa e il benessere.

Scoprire tutte le offerte su mi.com

Queste sono solo alcune tra le numerose proposte che Xiaomi offre durante questa seconda fase delle vendite natalizie. Poter usufruire di sconti significativi su prodotti tanto desiderati rende queste promozioni ancora più appetibili. Per esplorare l'intera gamma di prodotti a prezzi ridotti, è possibile visitare il sito ufficiale di Xiaomi, dove sono presenti tutte le offerte aggiornate, pronte per essere scoperte. L'opportunità di fare affari interessanti è grande, quindi non perdere tempo e preparati per una stagione di regali all'insegna della tecnologia!