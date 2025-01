Xiaomi lancia HyperOS 2.1 beta: nuove funzionalità per gli smartphone di punta

Xiaomi ha ufficialmente avviato il rilascio della beta di HyperOS 2.1 per alcuni smartphone top di gamma. Questa nuova versione promette di arricchire l'esperienza utente con diverse nuove funzionalità e miglioramenti rispetto alla precedente versione 2.0. Grazie a queste modifiche, l'interfaccia si presenta più stabile e performante per le attività quotidiane degli utenti.

Le novità di HyperOS 2.1 beta

I primi dispositivi a ricevere HyperOS 2.1 beta appartengono alla serie Xiaomi 13. Tra le novità, gli utenti potranno usufruire di gesture aggiornate e animazioni più fluide che migliorano l'usabilità complessiva del sistema. Un altro aspetto interessante è il nuovo strumento per i video in tempo reale, pensato per migliorare l'aspetto degli utenti durante le videochiamate, un'attenzione particolare che denota il focus di Xiaomi verso la comunicazione visiva.

In aggiunta, HyperOS 2.1 beta apporta significativi miglioramenti all'app Album, dove sono stati introdotti strumenti più efficaci per la gestione delle immagini. L'assistente intelligente ha ricevuto potenziamenti che promettono di rendere le interazioni più fluide e intuitive. Alcuni bug sono stati risolti, contribuendo così a una fruizione generale senza intoppi.

Dettagli delle funzionalità incluse

Animazioni e gestures

Una delle novità degne di nota riguarda il miglioramento delle animazioni di sistema. Le nuove gesture si allineano all'apertura e chiusura delle applicazioni, rendendo la navigazione più coerente. Inoltre, è ora possibile aprire e chiudere più applicazioni in simultanea, con animazioni sincronizzate che danno un senso di continuità all'utente.

Ottimizzazioni del sistema

Il sistema ha subito modifiche significative anche per quanto riguarda la gestione della clipboard, che ora permette di cancellare il contenuto con un solo clic. Anche l'icona Bluetooth ha ricevuto un miglioramento nella sua logica di visualizzazione nella barra di stato, rendendo più chiara la comunicazione del suo stato.

Strumenti aggiuntivi e personalizzazione

Una novità apprezzata è l'introduzione di una funzione beauty nelle videochiamate, che si trova nel toolbox delle chiamate. È stata aggiunta anche la possibilità di personalizzare il layout della schermata principale in formato 4x6, aumentando la versatilità per gli utenti.

Aggiornamenti per l'album fotografico e assistente virtuale

Tra le migliorie apportate all'album fotografico, la funzionalità "That Day" è stata potenziata, ora consente di nascondere alcune voci, migliorando la privacy. La homepage è stata ottimizzata per una visione giornaliera più efficace. L'analisi dell'intelligenza artificiale per gli album locali è stata migliorata e ora mostra i progressi all'interno della schermata dei risultati di ricerca.

L'assistente Super XiaoAi ha beneficiato di un'integrazione a livello di ecosistema, aumentando la capacità di interazione senza soluzione di continuità tra i dispositivi Xiaomi. Grazie a un nuovo design dell'interfaccia e a interazioni multimodali, l'assistente riesce a riconoscere input sia dalla fotocamera che dai contenuti presenti sullo schermo, e offre suggerimenti proattivi basati sulle abitudini dell'utente.

Aspettative sul rilascio della versione stabile

Mentre gli sviluppatori di Xiaomi continuano a lavorare sulla beta e a raccogliere feedback dagli utenti, cresce l'interesse su quando il rilascio della versione stabile di HyperOS 2.1 sarà reso disponibile per tutti. La comunità degli utenti è in attesa di aggiornamenti ufficiali che chiariranno i prossimi passi per il lancio finale.