Google Messages in arrivo: nuove funzionalità promettenti nella versione beta

La recente beta di Google Messages con codice 2025040200RC00 ha svelato un’innovazione interessante che potrebbe migliorare notevolmente l’esperienza utente. Gli sviluppatori di Android Authority hanno scoperto che gli utenti potrebbero presto godere di un campo di composizione significativamente più ampio, in grado di visualizzare fino a 12 righe di testo. Questa modifica di design rappresenta un notevole progresso rispetto all’attuale limite di 4 righe, consentendo di visualizzare tra i 48 e i 72 parole in una singola interazione.

Miglioramenti nell’area di scrittura

Attualmente, gli utenti di Google Messages possono visualizzare solo tra i 16 e i 24 parole con le attuali impostazioni. Questo può risultare limitante, specialmente per chi ama scrivere messaggi più lunghi o dettagliati. L’ampliamento della dimensione del campo di composizione, se implementato in future versioni dell’app, consentirebbe una scrittura più fluida e meno interrotta, dando la possibilità di visualizzare messaggi più complessi senza dover scorrere continuamente. Questo potrebbe risultare particolarmente vantaggioso in conversazioni più articolate, dove la chiarezza e la lunghezza del messaggio sono cruciali.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Nuove opzioni per le notifiche

Oltre all’ampliamento del campo di scrittura, il sondaggio nel codice prelevato da Google Messages ha rivelato che Google sta pianificando l’introduzione di nuove opzioni di snooze per le notifiche. Queste funzioni potrebbero includere impostazioni predefinite di 1 ora, 8 ore, 24 ore oppure l’opzione di silenziare le notifiche “sempre”. Questa novità potrebbe risultare preziosa per coloro che si trovano a gestire numerose conversazioni, in particolare nei gruppi, dove disattivare le notifiche senza disturbare il resto dei partecipanti diventa fondamentale.

In aggiunta, gli utenti potrebbero avere la possibilità di ricevere notifiche solo per le menzioni, consapevolezza che altre applicazioni come Messenger di Facebook o Slack già offrono. Questo approccio migliora il controllo dell’utente sulle proprie notifiche, permettendo di non perdere messaggi importanti che richiedono attenzione immediata.

La funzione “unisciti tramite link” e altri aggiornamenti dell’interfaccia

Recentemente, si è vociferato che Google stia testando una funzione che permetterebbe di unirsi a chat di gruppo tramite un link, semplificando così l’inserimento di nuovi partecipanti nelle conversazioni, un’opzione già presente su applicazioni come WhatsApp. Allo stesso modo, sono previsti aggiornamenti dell’interfaccia utente, tra cui uno schermo per l’inoltro dei messaggi in stile scheda, capacità migliorate di ricerca e avvio chat, oltre a strumenti più intuitivi per l’editing delle immagini nei gruppi.

Tempistiche per i futuri aggiornamenti

Nonostante i test promettenti mostrati nelle versioni beta, non c’è certezza su quando queste funzionalità arriveranno nella versione stabile di Google Messages. Google è nota per condurre test prolungati su nuove funzionalità, rendendo difficile comprendere il tempismo dell’introduzione di queste novità. Tuttavia, l’ampliamento del campo di scrittura e le nuove opzioni per il silenziamento delle notifiche rappresentano significativi miglioramenti per la qualità della vita degli utenti, e la speranza è che possano presto diventare parte integrante della versione ufficiale dell’app.

Scrivere messaggi lunghi può risultare scomodo in alcune applicazioni social, un problema comune anche per Google Messages. Grazie a quest’ultimo aggiornamento beta, gli utenti potrebbero finalmente vedere un cambiamento significativo in questo senso, migliorando così la gestione delle comunicazioni quotidiane.