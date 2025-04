Problemi con Google Assistant: modalità “Non disturbare” e impostazioni ignorate

Negli ultimi giorni, diversi utenti hanno segnalato un malfunzionamento nel funzionamento di Google Assistant riguardo l’attivazione della modalità “Non disturbare“. Questo problema potrebbe compromettere la serenità di chi desidera avere momenti di relax senza interruzioni, come durante lo studio o il sonno. L’articolo approfondisce le difficoltà riscontrate e le possibili soluzioni.

La funzionalità “Non disturbare” e le sue impostazioni

La modalità “Non disturbare” è uno strumento utile per le persone che spesso si trovano a dover gestire distrazioni inopportune. Attivata tramite il proprio smartphone, questa funzione consente di silenziare notifiche e chiamate, permettendo un’esperienza più tranquilla. Gli utenti possono personalizzare la modalità scegliendo quali contatti e applicazioni possono interrompere il silenzio, ma recentemente è emerso un problema: quando si attiva il DND tramite Google Assistant, le impostazioni personali vengono ignorate.

Il malfunzionamento fa sì che il DND disabiliti completamente tutte le notifiche, a prescindere da quanto era stato programmato in precedenza. Di fatto, ciò significa che anche le chiamate da numeri di emergenza o i promemoria importanti non vengono ricevuti, il che può creare situazioni di grande disagio.

L’allerta degli utenti su Reddit

Un utente ha messo in evidenza la problematica su Reddit, descrivendo come l’uso del comando vocale “Ehi Google, attiva Non disturbare” porti all’attivazione della modalità senza rispettare le impostazioni personalizzate. Questo ha sollevato preoccupazione, in particolare per coloro che contano su segnalazioni per chiamate d’emergenza o sveglie. L’utente ha sottolineato come, purtroppo, l’uso manuale del DND non presenti lo stesso problema, lasciando intravedere una discrepanza tra i comandi vocali e le impostazioni manuali.

Conseguenze e possibili soluzioni

La gravità di tale bug non deve essere sottovalutata. Molti utenti si sono trovati nella situazione di non ricevere avvisi per allerte cruciali; in un caso specifico, un utente ha addirittura rischiato di perdere una chiamata d’emergenza. Questo scenario mette in evidenza come un malfunzionamento apparentemente tecnico possa avere impatti reali sulla vita quotidiana.

Alcuni utenti hanno suggerito soluzioni alternative. Un esempio è ricreare il collegamento rapido per il DND e attivare la funzione tramite quello. Diversi casi hanno dimostrato che tale approccio ha portato a risolvere, almeno temporaneamente, il problema di inattivazione delle impostazioni. Sebbene si tratti di una soluzione pratica, la vera risposta dovrebbe provenire direttamente da Google, che finora non ha comunicato ufficialmente sulla questione.

La ricerca di chiarimenti da Google

Anche il team di Android Authority ha riscontrato lo stesso problema sui propri dispositivi, rendendo chiaro che non si tratta di un caso isolato. È stata fatta richiesta di chiarimenti a Google per comprendere la portata del malfunzionamento e sapere se ci sono tempistiche per una risoluzione. Gli utenti sono invitati a segnalare eventuali esperienze similari, contribuendo così a creare una mappatura del problema. E’ importante condividere queste esperienze affinché si possa far pressione su Google affinché affronti rapidamente la situazione e fornisca una patch che risolva il malfunzionamento.

Il bug legato al comando vocale per attivare la modalità “Non disturbare” pone interrogativi sulla funzionalità di Google Assistant e sull’affidabilità delle sue operazioni. Gli utenti aspettano notizie da Google e nel frattempo cercano soluzioni alternative per garantire un’adeguata esperienza durante i loro momenti di tranquillità.