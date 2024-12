WhatsApp beta aggiorna il dialer: novità per le chiamate ai numeri sconosciuti

L'applicazione di messaggistica più usata al mondo, WhatsApp, continua a evolversi. Nelle ultime ore, il team di sviluppo ha lanciato una nuova versione beta, la 2.24.26.11, dedicata agli utenti Android. Questa versione introduce alcune funzionalità che hanno l'obiettivo di migliorare ulteriormente l'esperienza d'uso, con particolare attenzione al sistemare l'interfaccia di chiamata. Con questo aggiornamento, si propone di semplificare la procedura per contattare numeri di telefono sconosciuti e ottimizzare l'accesso al tastierino telefonico.

Un'interfaccia più intuitiva per il tastierino di chiamata

Gli sviluppatori di WhatsApp non smettono di sorprendere gli utenti con miglioramenti costanti e il feedback da parte degli utenti ha evidenziato che l'accesso al dialer integrato, già implementato nei mesi precedenti, presentava qualche punto critico, soprattutto per la gestione delle chiamate recenti. Nella versione beta attuale, si sta cercando di risolvere questo problema spostando il pulsante di chiamata in una posizione più logica all'interno dell'interfaccia.

Ora, il tastierino telefonico sarà accessibile direttamente tramite il menu, riducendo così la confusione che poteva sorgere visitando la scheda delle chiamate. Questa modifica risponde all’esigenza di avere un accesso immediato ai nuovi contatti, senza dover navigare attraverso lunghe liste di chiamate recenti. In questo modo, tracciare e contattare numeri sconosciuti diventa un'operazione più fluida e veloce.

Chiama un numero: nuova funzionalità per la verifica degli account

Con l'aggiornamento, gli utenti potranno vedere una nuova opzione chiamata "Chiama un numero", che permette di accedere rapidamente al tastierino. Una volta inserito il numero desiderato, l'app provvederà a effettuare la consueta verifica, stabilendo se il numero è registrato su WhatsApp. Questa è una funzione molto utile per chi vuole evitare chiamate a numeri non associati a profili WhatsApp, minimizzando il rischio di sprecare tempo.

Inoltre, la nuova funzionalità include un aspetto visivo significativo: nel caso la linea sia associata a un'azienda verificata, comparirà un segno di spunta blu accanto al numero. Quest’ultima funzionalità mira non solo a identificare facilmente le aziende presenti sulla piattaforma, ma anche a garantire un certo livello di sicurezza per l'utente durante la comunicazione.

Tempistiche per il rilascio della nuova versione

Al momento, non ci sono indicazioni ufficiali riguardo alla data in cui queste nuove funzionalità saranno disponibili per tutti gli utenti di WhatsApp. Solitamente, le versioni beta vengono lanciate in modo graduale, e solo dopo un periodo di test e ottimizzazione vengono rese pubbliche. Gli utenti interessati a provare in anteprima queste novità dovrebbero tenere d'occhio l’aggiornamento delle proprie applicazioni e, se lo desiderano, potrebbero anche voler consultare le guide su come installare le versioni beta di WhatsApp.

Per rimanere sempre informati sulle ultime novità, è possibile seguire il canale ufficiale di WhatsApp, dove vengono condivisi aggiornamenti e informazioni sui cambiamenti previsti. Con queste migliorie, il team di sviluppo di WhatsApp continua a lavorare per rendere l'esperienza utente sempre più intuitiva e connessa.