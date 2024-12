Volkswagen lancia il Multivan e il California con trazione ibrida plug-in: eco-sostenibilità e prestazioni

La Volkswagen amplia l’offerta dei suoi veicoli commerciali con l'introduzione del nuovo Multivan e California, equipaggiati con un'avanzata trazione ibrida plug-in. Questi modelli promettono di unire la praticità necessaria per la vita quotidiana a un'esperienza di guida maggiormente sostenibile, offrendo autonomia elettrica e potenza a lungo raggio. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questi innovativi veicoli.

Sistema di propulsione ibrida

La nuova generazione di veicoli elettrificati Volkswagen è equipaggiata con un sofisticato sistema di propulsione ibrida plug-in. Entrambi i modelli, il Multivan e il California, vantano una potenza di sistema pari a 180 kW, equivalente a 245 CV, grazie a un motore a combustione da 1.5 TSI evo2 e a due motori elettrici. La combinazione di motore a quattro cilindri e trazione elettrica sull’asse anteriore, unita a un secondo motore elettrico sull’asse posteriore, consente a questi modelli di fornire prestazioni elevate e la massima trazione in ogni situazione.

A completare il sistema, una batteria agli ioni di litio con una capacità di 19,7 kWh offre un’autonomia elettrica impressionante: fino a 95 chilometri per il Multivan e 91 per il California. Questo modello diventa così un'ottima soluzione per l’uso quotidiano, permettendo di percorrere strade urbane senza l'impiego di carburante tradizionale. Con l'ibrido plug-in, i viaggi più lunghi possono essere affrontati senza preoccupazioni, grazie alla combinazione delle due fonti di energia, che garantiscono una maggiore flessibilità.

Innovativa trazione ibrida della seconda generazione

Entrambi i veicoli beneficiano della trazione ibrida plug-in di seconda generazione. Il motore a benzina turbo ad alta tecnologia da 1.5 TSI evo2 è presente nel Multivan ibrido 4MOTION e nel California ibrido 4MOTION. Questa unità eroga 130 kW, pari a 177 CV, e presenta diverse innovazioni tecniche che migliorano le prestazioni e l’efficienza.

Il motore elettrico da 85 kW posizionato sull’asse anteriore completa il sistema, creando un'architettura ibrida che ottimizza la trazione e la reattività. L’aggiunta di un secondo motore elettrico con potenza di 100 kW sull’asse posteriore rappresenta un elemento chiave per il funzionamento del sistema 4MOTION. Tale configurazione assicura una coppia combinata di 350 Nm, rendendo i veicoli estremamente reattivi sin dai primi metri di marcia.

Ricarica e batteria ad alta capacità

Il cuore del sistema ibrido plug-in è rappresentato dalla batteria, che con i suoi 19,7 kWh raddoppia quasi la quantità di energia rispetto al modello precedente. Questo nuovo pacco batteria, composto da 96 moduli e dotato di un innovativo sistema di raffreddamento a liquido, assicura una maggiore efficienza e prestazioni migliorate.

Un altro vantaggio competitivo è rappresentato dalla possibilità di ricarica rapida, che raggiunge gli 11 kW presso i punti di ricarica AC, permettendo di ricaricare la batteria in tempi rapidi. Per la prima volta, i veicoli possono anche essere ricaricati a una potenza di 50 kW tramite stazioni di ricarica rapida DC, rendendo il rifornimento un’operazione semplice e veloce durante i viaggi.

Avviamento e assistenza alla guida

Il sistema eHybrid 4MOTION dei nuovi modelli si distingue non solo per le performance, ma anche per la modalità di avviamento. In particolare, il Multivan e il California partono sempre in modalità completamente elettrica, a meno di condizioni climatiche estreme. I veicoli sono in grado di raggiungere una velocità di 65 km/h utilizzando solo il motore elettrico posteriore. Questo approccio riduce il consumo di carburante e permette di ottimizzare il funzionamento in diversi contesti di guida.

La trazione integrale è attivata in modo variabile, a seconda delle necessità, e l'efficienza è migliorata tramite un'accurata gestione dell'energia, permettendo di dirigere fino al 100% della potenza su uno dei due assi. Inoltre, la disposizione della batteria e del serbatoio del carburante contribuisce a un baricentro ottimale, migliorando stabilità e maneggevolezza durante la guida.

Climatizzazione elettrica

Infine, i nuovi Multivan e California sono equipaggiati con un climatizzatore stazionario elettrico, una funzione utile per mantenere il comfort interno del veicolo. Questo sistema può raffreddare, ventilare o riscaldare i veicoli, utilizzando energia proveniente dalla batteria ad alta tensione o dall'alimentazione da rete elettrica. La funzione di climatizzazione può essere gestita tramite il sistema di infotainment o un'app per smartphone, offrendo un confort personalizzato e di facile accesso.

La produzione di questi modelli innovativi avverrà nello stabilimento Volkswagen di Hannover, accanto all’ID. Buzz elettrico, segnando un’evoluzione della mobilità sostenibile del marchio. Restiamo aggiornati per avere ulteriori dettagli sui prezzi e le disponibilità.