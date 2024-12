Volkswagen chiude un’era: terminata la produzione del motore VR-6 dopo 34 anni di storia

Volkswagen ha annunciato ufficialmente la cessazione della produzione del noto motore VR-6 il 12 dicembre 2024, ponendo fine a una lunga carriera durata quasi tre decenni e mezzo. Questo motore, ampiamente apprezzato per le sue caratteristiche uniche, ha equipaggiato numerosi modelli dell’azienda e di altri marchi, rappresentando un capitolo significativo nel panorama automobilistico. L’ultimo esemplare prodotto è stato assemblato in Cina, dove il VR-6 era ancora utilizzato in modelli come Talagon e Audi Q6 a benzina.

Storia e caratteristiche del motore VR-6

Il motore VR-6, con la sua inconfondibile configurazione a V stretta, è stato innovativo fin dal suo esordio al Salone di Ginevra nel 1991. Questo motore a sei cilindri in linea si è dimostrato una soluzione ingegnosa per molti veicoli, riuscendo a coniugare potenza e compattezza, rendendolo il candidato ideale per automobili di dimensioni ridotte e a trazione anteriore. La sua capacità di adattarsi a spazio limitato ha permesso a Volkswagen di montarlo su diversi modelli, contribuendo così ad ampliare la gamma di prodotti offerti.

Negli anni, il VR-6 ha trovato applicazione in un ampio numero di veicoli, alcuni dei quali sono diventati veri e propri simboli del marchio, come la Golf di terza generazione, il Corrado, il celebre Beetle, oltre a modelli più recenti come il Touareg e il Passat. La versatilità del motore ha attratto anche marchi esterni al gruppo Volkswagen, come Ford e Mercedes Benz. Grazie alle sue elevate prestazioni, il VR-6 ha avuto un grande appeal tra gli appassionati delle auto sportive e quelle di alta gamma.

Il portavoce di Volkswagen, Andreas G. Schleith, ha comunicato il termine della produzione tramite LinkedIn, specificando che in totale sono stati assemblati quasi 1,87 milioni di motori VR-6, un numero davvero impressionante che testimonia il successo e l’apprezzamento accumulati nel corso degli anni.

L’evoluzione tecnologica e l'obsolescenza del VR-6

Nonostante le sue prestazioni notevoli, l'avvento di motori turbo a 4 cilindri ha portato a un cambiamento nel panorama dei propulsori. Questi nuovi motori combinano potenza erogata e consumi ridotti, posizionandosi come alternative più efficienti a propulsori come il VR-6. La crescente attenzione verso l’efficienza energetica e la sostenibilità ha influenzato le scelte di produzione delle case automobilistiche, spingendo Volkswagen a focalizzarsi su tecnologie più attuali per i modelli futuri.

Fino alla sua chiusura, il VR-6 ha continuato a dimostrare la sua versatilità, non solo in versioni standard ma anche in varianti ad alte prestazioni. Nel 2009, in un momento di innovazione per il gruppo, è stato realizzato un prototipo della Golf di sesta generazione, dotato di un VR-6 3.2 turbo capace di produrre ben 463 cavalli. Questo progetto ha dimostrato come il motore potesse ancora essere un'opzione appetibile per modelli sportivi, nonostante la sua obsolescenza come standard.

Un capitolo importante si chiude

Con la conclusione della produzione del motore VR-6, Volkswagen segna un'importante transizione verso un futuro motorizzato caratterizzato da soluzioni più innovative ed ecologiche. Questa decisione riflette un trend globale nella mobilità, dove la sostenibilità e l'efficienza giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo dei nuovi veicoli.

Il motore VR-6, rimarrà sicuramente nella memoria degli appassionati e degli esperti del settore come un simbolo di ingegneria automobilistica altamente performante. L'eredità di questo motore non è solo nei veicoli che ha equipaggiato, ma anche nello sviluppo successivo di configurazioni più complesse come il W12 e il W16, utilizzati da marchi prestigiosi come Bentley e Bugatti. L’industria automobilistica continua la sua evoluzione, e con essa, anche i protagonisti che l’hanno influenzata nel corso della sua storia.