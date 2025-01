Victrola svela le sue novità audio al CES 2025: giradischi e speaker per tutti i gusti

Il CES 2025, la famosa fiera dell’elettronica che si tiene ogni anno a Las Vegas, è il palcoscenico scelto da Victrola, un marchio con una storia che risale al 1906, per presentare le ultime novità nel settore audio. Con un'offerta che punta sia ai nostalgici dei vinili che a chi ama la tecnologia moderna, il brand ha introdotto cinque giradischi e due speaker Bluetooth, tutti con caratteristiche innovative. Vediamo più da vicino cosa propone Victrola per soddisfare i gusti di appassionati e audiofili.

I giradischi di Victrola: eleganza e modernità

Nel panorama dei nuovi giradischi, spicca il Victrola Stream Onyx, modello di punta del marchio. Questo dispositivo non solo si distingue per il design elegante, ma è anche dotato di funzionalità all'avanguardia, tra cui la certificazione "Works with Sonos" e una connettività wireless che facilita l’ascolto. In primavera arriveranno nuove colorazioni e un importante aggiornamento software. Tra le novità, il supporto per l'uscita audio via Bluetooth, che permetterà una fruizione ancora più versatile, oltre all'integrazione Roon Ready e a VINYLSTREAM Wi-Fi per facilitare lo streaming nei formati UPNP. Il prezzo al pubblico sarà di 599,99 dollari.

Un’altra proposta interessante è il Victrola Wave, un giradischi pensato per gli amanti della musica, che include Bluetooth 5.4, aptX Adaptive e aptX HD, rendendolo altamente compatibile con diverse sorgenti audio. Questo modello sarà disponibile in tre varianti di colore per soddisfare le preferenze estetiche degli utenti. Il Wave sarà in vendita a 399,99 dollari in arrivo nella stessa stagione.

Scendendo ancora nel price point troviamo il Victrola Automatic, che arriverà con tre nuove colorazioni. Tra le sue caratteristiche figurano il supporto Bluetooth e il controllo con un solo tocco, oltre alle funzioni che permettono la ripetizione automatica delle tracce. Il prezzo sarà di 199,99 dollari, rendendolo accessibile per chi desidera un giradischi funzionale e dal buon rapporto qualità/prezzo.

Infine, il marchio non dimentica i più giovani e coloro che cercano un design moderno e pratico: ecco il Victrola Journey Glow. Questo giradischi, con un prezzo di lancio di soli 79,99 dollari, è dotato di 18 modalità luminose e di funzionalità Bluetooth. La sua forma consente di riporlo facilmente chiudendo il coperchio, rendendolo perfetto per le serate in compagnia.

Speaker Bluetooth: innovazione e funzionalità

Oltre ai giradischi, Victrola ha ampliato la propria linea di prodotti introducendo due speaker Bluetooth. Un modello di rilievo è il Victrola Tempo Bookshelf, caratterizzato da Bluetooth 5.4 e vari ingressi, tra cui RCA, AUX , USB-C e ottico. Disponibile in diverse colorazioni, sarà in grado di abbinarsi perfettamente ai giradischi Wave, Automatic e Stream Onyx, e arriverà sul mercato al prezzo di 199,99 dollari per coppia.

Il secondo speaker dedicato è il Victrola Zen Outdoor, rivolto agli amanti degli spazi aperti. Questo dispositivo offre il supporto Auracast e un'ottima qualità audio, alimentato tramite energia solare, permettendo di posizionarlo in giardino, in veranda o sul patio per ascoltare musica anche quando si è lontani da casa. Con la possibilità di abbinare un numero illimitato di speaker Zen, gli utenti possono creare un’esperienza musicale estesa e coinvolgente. Il prezzo di lancio sarà anch'esso di 199,99 dollari.

La visione di Victrola per il futuro audio

Victrola, con le sue proposte al CES 2025, dimostra di voler unire tradizione e innovazione, celebrando il vinile mentre contemporaneamente abbraccia le nuove tecnologie audio. Con un occhio attento al mercato e le esigenze dei consumatori, il marchio conferma di essere un punto di riferimento nel settore audio. Le nuove funzionalità integrate nei giradischi e negli speaker sono indicative di una direzione verso un'esperienza di ascolto sempre più interattiva e personale.