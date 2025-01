Un nuovo passo verso l'autonomia: il bastone smart WeWALK al CES 2025

In occasione del CES 2025 a Las Vegas, WeWalk, una startup con sede a Londra, ha presentato un innovativo bastone smart progettato specificamente per le persone non vedenti. Questo dispositivo, chiamato WeWALK Smart Cane 2, promette di migliorare notevolmente la mobilità e la sicurezza per chi ha disabilità visive, con un design simile a quello di un tradizionale bastone per la guida. Grazie a tecnologie avanzate e feedback sensoriali, questo bastone può trasformare la vita quotidiana di molte persone, rendendo i loro spostamenti più sicuri e autonomi.

Innovazione e vita reale: la storia dietro il prodotto

Il WeWALK Smart Cane 2 è stato sviluppato in base alle reali necessità delle persone con disabilità visive. Il co-fondatore di WeWalk, Kursat Ceylan, è cieco dalla nascita e porta con sé esperienze uniche che hanno influenzato progettazione e funzionalità del dispositivo. La startup ha anche attivamente collaborato con una community di utenti, raccogliendo feedback e suggerimenti che hanno guidato la creazione di questo bastone smart. Il risultato è uno strumento che risponde a esigenze pratiche, con l’obiettivo di rendere la vita quotidiana più semplice e sicura.

Questo bastone è concepito per essere non solo un ausilio ma anche un compagno di viaggio per le persone non vedenti. Grazie a sensori e tecnologie moderne, gli utenti possono esplorare l’ambiente circostante, ricevere informazioni sugli ostacoli e avere assistenza vocale, contribuendo così a migliorare la loro esperienza di mobilità. L’attenzione ai dettagli e alle necessità reali di chi utilizza il bastone è al centro della progettazione, rendendo questo dispositivo un’innovazione significativa nel campo della mobilità per le persone con handicap visivi.

Funzionalità avanzate per una mobilità intelligente

Il WeWALK Smart Cane 2 si distingue per una serie di caratteristiche tecnologiche che ne ampliano le possibilità d'uso. La tecnologia di rilevamento è in grado di identificare ostacoli, sia diretti che indiretti, avvisando l'utente tramite feedback aptici e sonori. Questa funzionalità è fondamentale per evitare gli ostacoli e migliorare l'orientamento. Inoltre, premendo un pulsante, gli utenti possono porre domande a riguardo della loro posizione o di servizi nelle vicinanze, come “Dove posso trovare un bar?” e ricevere risposte attraverso gli speaker integrati, progettati da Harman.

Il bastone è anche connesso a smartphone tramite Bluetooth, permettendo di gestire varie funzioni dell’app con comandi tattili o voce, senza dover estrarre il telefono dalla tasca. La navigazione è semplificata grazie a indicazioni passo-passo che guidano gli utenti nei loro tragitti, con ulteriori qualità che rendono lo spostamento più fluido. Oltre alla sua funzionalità principale, il bastone è ripiegabile, rendendo più comodo il trasporto.

Inoltre, comprende assistenza per la navigazione dei trasporti pubblici, fornendo informazioni su orari e fermate, e consente di esplorare la propria area con feedback vocali che segnalano i punti d’interesse. Gli utenti possono anche utilizzare cuffie o auricolari Bluetooth per ricevere informazioni in ambienti più rumorosi, portando a un’esperienza di navigazione più adattabile e accessibile.

Caratteristiche tecniche e disponibilità del prodotto

Il WeWALK Smart Cane 2 è progettato per essere resistente agli agenti atmosferici, rendendolo utilizzabile in diverse condizioni climatiche. Sul bastone si trovano pulsanti dedicati che permettono di navigare tra i menu e attivare comandi personalizzati, come il salvataggio della propria destinazione preferita per un accesso rapido nelle successive occasioni.

Il dispositivo è accompagnato da una app dedicata, compatibile sia con iOS che con Android, dove gli utenti possono regolare le impostazioni secondo le proprie preferenze. Con una batteria ricaricabile in grado di sostenere fino a 20 ore di uso continuato, il bastone si afferma come un compagno di fiducia per le lunghe giornate.

Dal punto di vista hardware, il bastone integra diverse tecnologie utili come un sensore TOF ultrasonico per la rilevazione della distanza e un’unità di misura inerziale a sei assi per il rilevamento del movimento. Gli utenti possono ricevere feedback tattili o audio che li avvisano immediatamente su eventuali ostacoli o cambiamenti ambientali.

Per coloro interessati all'acquisto, sono attivi i pre-ordini. Il prezzo per il modello base negli Stati Uniti è di 850 dollari, che comprende un abbonamento mensile per l’assistente vocale di 4,9 dollari, mentre un'opzione di acquisto una tantum senza costi aggiuntivi è disponibile a 1150 dollari.

Il WeWALK Smart Cane 2 rappresenta un passo significativo nel miglioramento della vita quotidiana delle persone non vedenti, offrendo un mix perfetto tra tecnologia e praticità, proiettando il futuro verso una maggiore inclusione e autonomia per chi vive con disabilità visive.