Ultrahuman lancia il suo luxury smart ring: design esclusivo e tecnologia avanzata

Ultrahuman, operante nel settore degli indossabili, ha recentemente presentato una nuova linea di smart ring, con focus su design e materiali di alta qualità. Quest'ultima offerta si distingue per l'attenzione rivolta a una clientela che cerca non solo funzionalità tecnologiche, ma anche un'estetica ricercata. L'azienda si colloca nell'ambito di un mercato dove il connubio tra lusso e tecnologia diventa sempre più rilevante, rispondendo a una domanda in crescita di oggetti di alta gamma.

Un prodotto di alta gamma

Le tre varianti dello smart ring Rare di Ultrahuman si contraddistinguono per un prezzo che varia tra i 1.900 e i 2.200 dollari. Questo costo elevato si giustifica con l'uso di materiali pregiati e un design curato nei minimi dettagli, facendo di questi anelli non solo uno strumento tecnologico, ma anche un accessorio di lusso. La proposta di Ultrahuman si inserisce in un contesto dove molti utenti scelgono dispositivi non solo per la loro funzionalità, ma anche come segno distintivo di status e stile personale.

Funzionalità avanzate e smart tracking

Malgrado l'orientamento verso il mercato del lusso, Ultrahuman non trascura la componente tecnologica. I nuovi smart ring Rare incorporano sensori avanzati, analoghi a quelli del precedente modello Ultrahuman AIR. Tra le funzioni principali ci sono il sensore fotopletismografico, che permette di monitorare la frequenza cardiaca e la sua variabilità, un indicatore aggiuntivo che può fornire informazioni sullo stato di stress dell'utente. In aggiunta, questi anelli sono equipaggiati con sensori di movimento a sei assi, garantendo un monitoraggio accurato dell'attività fisica.

Ultrahuman Rare si propone quindi come un dispositivo completo, capace di seguire e analizzare non solo il sonno e l'attività fisica quotidiana, ma anche la temperatura della pelle. Anche se non sono stati resi noti i dettagli riguardanti l'autonomia, è possibile ipotizzare performance simili a quelle già osservate in altri smart ring dell'azienda, in base alle caratteristiche strutturali prevalentemente simili.

Accesso alla piattaforma Ultrahuman X

L’acquisto di uno smart ring Rare include accesso illimitato alla piattaforma Ultrahuman X, che offre la possibilità di sincronizzare i dati raccolti con l'anello e di sfruttare tutte le funzionalità di sintesi basate su queste informazioni. Questa caratteristica rappresenta un valore aggiunto per gli utenti che desiderano monitorare con precisione la loro salute e il loro benessere, facilitando l'interpretazione delle informazioni attraverso un'interfaccia user-friendly e intuitiva.

Disponibilità limitata a store selezionati

Attualmente, Ultrahuman Rare non è disponibile sui tradizionali store online. La vendita è limitata a magazzini selezionati: Selfridges a Londra e Printemps a Parigi. Tuttavia, ci sono piani per l'inserimento di questi smart ring anche nelle boutique di Milano, ampliando la rete di distribuzione e rendendoli accessibili a una clientela ancora più vasta. Con questo lancio, Ultrahuman pone l'accento su un pubblico alla ricerca di prodotti che uniscano lusso e innovazione tecnologica, in un mercato sempre più competitivo e affollato.