Trova la libertà dalle faccende domestiche: i robot per lavaggio e asciugatura di Tenet al CES 2025

A Las Vegas, durante il CES 2025, Tenet ha presentato due innovativi prototipi di robot progettati per semplificare il lavaggio e l'asciugatura dei vestiti. Questi dispositivi, alimentati dall'intelligenza artificiale, si propongono di migliorare notevolmente l'esperienza di gestione del bucato, un aspetto spesso trascurato della vita quotidiana. Attraverso l'uso di tecnologie avanzate, Tenet mira a ridurre il tempo e lo sforzo necessari per completare le faccende domestiche, rendendo l'attività di lavaggio meno onerosa.

Il primo prototipo: AI Laundry Robot

Il primo dei modelli presentati è l'AI Laundry Robot, caratterizzato da un design ovoidale e un braccio meccanico concepito per asciugare i capi all'interno della macchina. Sebbene l'azienda affermi che questo robot potrà anche piegare il bucato, questa funzionalità non è ancora stata dimostrata in contesti pubblici. Il design compatto del robot potrebbe risultare un limite per la sua capacità di gestire grandi quantità di indumenti. Tuttavia, se le aspettative saranno rispettate, il robot sarebbe in grado di eseguire le tre operazioni principali del lavaggio in modo autonomo, rappresentando una potente innovazione nel settore degli elettrodomestici domestici.

Uno dei punti di forza dell'AI Laundry Robot risiede nella sua capacità di ottimizzare le operazioni di lavanderia attraverso l'intelligenza artificiale. Questo potrebbe significare un notevole risparmio di tempo per gli utenti, poiché il robot sarebbe in grado di eseguire una serie di operazioni senza necessità di interventi manuali. Questo livello di automazione potrebbe liberare le persone dalle incombenze quotidiane, permettendo loro di dedicarsi a attività e hobby che trovano più soddisfacenti. Tuttavia, gli utenti resteranno in attesa di una prova di queste funzionalità in scenari domestici reali.

Il secondo prototipo: una lavatrice avanzata

A fianco del robot, Tenet ha presentato anche una lavatrice frontale dall'aspetto tradizionale, che incorpora tecnologie avanzate per la gestione del bucato. Equipaggiata con telecamere e sensori di luce, questa lavatrice è in grado di analizzare i capi inseriti e determinare il ciclo di lavaggio più adatto. La tecnologia permette di riconoscere il tipo di tessuto e il numero di indumenti, informando l'utente in caso di abbinamenti discutibili, come il lavaggio di capi scuri con quelli bianchi.

In particolare, l'utente ha la possibilità di scegliere se rimuovere un indumento particolarmente problematico o affidare alla lavatrice la decisione sul programma da seguire, riducendo il rischio di trasferimento di colore. Durante il ciclo di lavaggio, l'elettrodomestico visualizza su uno schermo smart informazioni dettagliate come l'indice delle macchie e una timeline del processo di lavaggio. Questa interfaccia intuitiva fornisce un quadro chiaro dello stato del bucato, contribuendo a garantire che tutte le operazioni siano eseguite in modo ottimale.

La lavatrice è progettata per regolare automaticamente la quantità di detersivo e acqua in base alle necessità specifiche del carico di bucato, una caratteristica che può risultare vantaggiosa per una gestione più responsabile delle risorse. Inoltre, come molti altri dispositivi presentati al CES, anche questa lavatrice può collegarsi a un’app per smartphone, che avvisa l'utente quando il ciclo di lavaggio è completato.

Collaborazione e obiettivi futuri

Tenet, che ha collaborato con TCL Global per lo sviluppo di questi prototipi, ha come obiettivo principale quello di integrare funzioni simili a quelle umane nel design del suo AI Laundry Robot. L'idea è di liberare le persone dalle faccende domestiche ripetitive, consentendo di concentrare energi su aspetti più creativi e gratificanti della vita quotidiana. Tenet punta a rivoluzionare il modo in cui vengono svolti i lavori domestici, permettendo alle persone di approfittare di opportunità di svago e relax.

Nonostante l’entusiasmo, rimangono interrogativi sull’effettivo funzionamento di queste tecnologie. Un dubbio riguarda la capacità del robot più piccolo di gestire un numero sufficiente di capi contemporaneamente. Inoltre, è importante considerare che, storicamente, i sistemi combinati di lavaggio e asciugatura hanno mostrato limitazioni, soprattutto nella fase di asciugatura, il che rende fondamentale valutare i progressi realizzati in questo ambito.

A oggi, Tenet prevede di rendere disponibili i propri prodotti negli Stati Uniti entro la fine del 2025, ma non ha ancora rilasciato dettagli sui prezzi previsti. Se le promesse tecnologiche si dimostreranno reali ed efficaci, gli elettrodomestici di Tenet potrebbero segnare un cambiamento radicale nel modo in cui milioni di persone affrontano le loro faccende domestiche quotidiane.