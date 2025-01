TP-Link rivoluziona la connettività con WiFi 7 e dispositivi per la smart home al CES 2025

Al CES 2025 di Las Vegas, TP-Link ha svelato una nuova gamma di prodotti destinati a rivoluzionare il concetto di connettività e domotica. Con l'annuncio di router e sistemi mesh compatibili con WiFi 7, l'azienda si propone di rendere la tecnologia all'avanguardia accessibile a tutti, mirando a migliorare le esperienze quotidiane nelle abitazioni moderne. La scalabilità e la sostenibilità dei nuovi apparecchi pongono TP-Link in una posizione di leadership nel panorama tecnologico.

WiFi 7: un nuovo standard per la connettività

Al CES, l'attenzione è stata catturata prevalentemente dalla nuova line-up di router e sistemi mesh di TP-Link, in particolare gli Archer e i sistemi mesh Deco. Tra questi, il Deco BE68 è un prodotto di punta, capace di raggiungere velocità straordinarie fino a 14 Gbps e sostenere fino a 200 dispositivi contemporaneamente su una superficie di 750 m². Questa capacità è ulteriormente potenziata dalle porte cablate di alta qualità, che garantiscono connessioni stabili e veloci ovunque in casa o in ufficio.

Per gli ambienti esterni, TP-Link ha presentato il Deco BE25-Outdoor, un dispositivo progettato per resistere alle intemperie grazie alla sua protezione IP65 contro polvere e acqua. Questo lo rende particolarmente adatto per chi ha bisogno di estendere la rete WiFi anche in giardini o terrazze.

Un altro prodotto interessante per i frequentatori di fiere e viaggiatori è il nuovo Travel Router TL-WR3602BE. Questo router portatile, sempre con tecnologia WiFi 7, consente di raggiungere velocità pari a 3,6 Gbps, offrendo una connessione sicura in qualsiasi luogo si decida di recarsi. La gamma si completa con il router mobile 5G TP-Link M8850, una soluzione ideale per il lavoro da remoto o per intrattenersi durante il tempo libero con contenuti in alta definizione.

Innovazioni in sicurezza e automazione domestica

TP-Link ha ampliato anche la propria linea di prodotti Tapo, introducendo nuove soluzioni per la sicurezza e l’automazione della casa. Le videocamere di sicurezza, come la Tapo C675D KIT, offrono una risoluzione 4K e sono equipaggiate con una doppia lenti, garantendo maggiore chiarezza nelle immagini e una copertura completa.

Tra le novità nella sicurezza domestica, emergono le serrature smart Tapo DL130, dotate di tecnologia biometrica in grado di riconoscere le vene del palmo. Questo sistema rappresenta un notevole passo avanti in termini di sicurezza, poiché rende l'accesso alle abitazioni più sicuro.

Particolare attenzione è stata dedicata ai robot aspirapolvere, come il Tapo RV70 Pro Ultra, progettato con un innovativo sistema di riciclo dell’acqua. Questa tecnologia non solo facilita la pulizia, ma contribuisce anche a una gestione più sostenibile delle risorse idriche.

Un futuro connesso nell'era dell'intelligenza artificiale

Tra le presentazioni più interessanti, TP-Link ha proposto un concept design per la casa del futuro, integrato con intelligenza artificiale. Grazie a modelli di linguaggio avanzati, gli utenti potranno presto godere di routine automatizzate e di una personalizzazione altamente specifica, in grado di rispondere a bisogni e preferenze individuali.

Jeff Barney, presidente di TP-Link Systems Inc., ha evidenziato l'importanza di queste innovazioni, sottolineando l'obiettivo dell'azienda: “La nostra missione è rendere la tecnologia avanzata accessibile a tutti, senza compromettere efficienza e qualità." Gli sviluppi mostrati al CES evidenziano l’impegno di TP-Link verso la creazione di una casa intelligente, sicura e connessa.

Con la sua vasta offerta, che spazia dalla connettività alla sicurezza, TP-Link si posiziona come protagonista nel mercato tecnologico, aprendo la strada a un futuro in cui le abitazioni saranno sempre più integrate e intelligenti, pronte ad accogliere le sfide del domani.