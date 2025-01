TicWatch Atlas: lo smartwatch outdoor con display dual layer disponibile a prezzo scontato

Il TicWatch Atlas, l'ultimo arrivato nel panorama degli smartwatch, è stato lanciato nel mese di ottobre e si presenta come un dispositivo innovativo nel mondo dei wearable. Dotato del funzionale sistema operativo Wear OS e di un design pensato per l'outdoor, questo smartwatch si distingue per il suo avanzato display dual layer. Le sue peculiarità tecniche lo rendono un degno successore del noto TicWatch Pro 5 Enduro, ma con un'estetica ben distinta che si rivolge a chi pratica attività all'aria aperta.

Un display unico e performante

Il TicWatch Atlas è caratterizzato da un display OLED di 1,43 pollici con una risoluzione di 466 x 466 pixel. Sopra di esso, un ulteriore schermo ULP monocromatico fornisce una visione chiara delle informazioni essenziali, permettendo di gestire il consumo energetico in modo efficace e prolungare la durata della batteria. La scelta di un display dual layer rappresenta un significativo passo avanti nell'ottimizzazione dell'esperienza utente, consentendo di visualizzare i dati fondamentali anche in condizioni di scarsa luminosità senza compromettere la performance complessiva del dispositivo. Questo aspetto, unito alla solidità del design, lo rende particolarmente adatto per l'uso in ambienti outdoor.

Potenza e sensori integrati

Sotto il profilo tecnico, TicWatch Atlas è equipaggiato con il potente chipset Snapdragon Wear 5+ Gen 1, supportato da 2 GB di RAM e una memoria interna di 32 GB. Queste specifiche garantiscono prestazioni fluide durante l'uso quotidiano e la possibilità di archiviare numerose app e dati senza problemi. Il dispositivo include un'ampia gamma di sensori, tra cui accelerometro, giroscopio, sensore per la frequenza cardiaca, SpO2 , sensore per la temperatura cutanea e barometro, rendendolo un compagno ideale per gli amanti dello sport e delle attività fisiche. Grazie alla dotazione di sensori, gli utenti possono monitorare vari parametri vitali e avere accesso a dati preziosi riguardo le proprie performance fisiche e la propria salute.

Connettività e funzionalità

TicWatch Atlas si distingue anche per le opzioni di connettività. Sebbene non includa il supporto per la rete LTE, il dispositivo offre Bluetooth 5.2 e Wi-Fi per una connessione stabile e veloce. Integra inoltre speaker e microfono, permettendo agli utenti di gestire le chiamate in vivavoce senza la necessità di avere il telefono a portata di mano. Queste funzioni rappresentano un valore aggiunto per chi utilizza lo smartwatch anche per scopi lavorativi o sociali, rendendo la comunicazione più agevole e veloce in ogni situazione.

Offerte e disponibilità

Attualmente, TicWatch Atlas è disponibile su Amazon con una promozione interessante: è possibile acquistarlo con uno sconto di 90 euro sul prezzo di listino. Il modello in offerta è quello grigio, normalmente venduto a 359,99 euro, ma grazie a un coupon disponibile sulla scheda prodotto è possibile conseguirlo a 269,99 euro. L'offerta è gestita dal negozio ufficiale Mobvoi e il prodotto verrà spedito direttamente da Amazon, con consegna prevista entro pochi giorni dall'acquisto. Gli acquirenti interessati potranno approfittare di questa occasione per aggiudicarsi un dispositivo di ottima qualità a un prezzo più accessibile.