Test preliminare sul Galaxy S25 Ultra: miglioramenti significativi nella fotocamera

Il nuovo Galaxy S25 Ultra di Samsung sembra promettere miglioramenti notevoli rispetto al suo predecessore, il Galaxy S24 Ultra, in termini di prestazioni fotografiche. Dopo diverse lamentele scaturite dall'uso del modello precedente, in particolare riguardanti l'effetto di sfocatura nei soggetti in movimento e il ritardo nell'otturatore, le prime impressioni sulla nuova serie S25 sono incoraggianti.

Problemi riscontrati con il Galaxy S24 Ultra

Negli ultimi tempi con il Galaxy S24 Ultra, sono emersi due problemi principali che hanno destato preoccupazione tra gli utenti. In primis, la fotocamera tendeva a privilegiare tempi di esposizione più lunghi, il che generava immagini sfocate, specialmente quando si trattava di catturare animali domestici o bambini in movimento. Questi soggetti, in situazioni di scarsa illuminazione, risultavano particolarmente colpiti, con il movimento visibile nelle foto.

Il secondo problema significativo era rappresentato dal ritardo nell'otturatore. Quando si premeva il pulsante per scattare, il telefono non catturava immediatamente l'immagine, ma lo faceva solo dopo un breve ritardo. Questa lag di circa 300-400 millisecondi ha creato frustrazione specialmente per coloro che erano abituati alla reattività immediata di dispositivi concorrenti come iPhone o Pixel, rendendo difficile immortalare momenti fugaci.

Risultati iniziali sui miglioramenti della fotocamera del Galaxy S25 Ultra

Con la presentazione ufficiale della serie Galaxy S25, gli appassionati si sono subito chiesti se Samsung avesse affrontato questi problemi di sfocatura e ritardo dell'otturatore. Le prime prove condotte sul nuovo dispositivo, effettuate da un collaboratore di Android Authority, hanno mostrato risultati promettenti. Utilizzando un ambiente di test simile a quello usato con il Galaxy S24, sono stati scattati foto simultaneamente con entrambi gli smartphone, consentendo un confronto diretto.

I risultati preliminari indicano che il Galaxy S25 Ultra ha migliorato significativamente il ritardo nell’otturatore, riducendolo quasi alla metà rispetto al modello precedente. In media, il ritardo si è attorno ai 150 millisecondi, un progresso importante che permette di catturare momenti senza perdita di tempo.

Analisi dettagliata del confronto tra Galaxy S24 Ultra e S25 Ultra

Dalla tabella delle performance emerge chiaramente come il Galaxy S25 Ultra mostri prestazioni migliorate in tutte le prove effettuate. In diverse misurazioni, il disguido è risultato mediamente ridotto di 163 millisecondi. Questi miglioramenti potrebbero rendere l’esperienza fotografica più simile a quella di altri smartphone, come i modelli di Google e Apple, i quali sono noti per le loro prestazioni immediate nella cattura delle immagini.

Seppur restino ancora tra i 150 e i 200 millisecondi di lag, questa riduzione potrebbe non risultare così percepibile in situazioni quotidiane, diminuendo la possibilità di perdere momenti significativi, come ad esempio le espressioni facciali di un familiare durante un evento.

Considerazioni sui nipoti e sull'effetto di sfocatura

Un'altra buona notizia riguarda l'effetto di sfocatura, che sembra essere stato ridotto nel Galaxy S25 Ultra. Anche se non sono stati implementati test oggettivi per confermare quanto osservato, le foto scattate con il nuovo modello non mostrano i segni tipici di sfocatura quando si fotografano soggetti in movimento. Questi miglioramenti, se confermati, potrebbero permettere a Samsung di riaffermare la propria posizione nel settore degli smartphone fotografici, dopo alcuni anni in cui, nonostante la qualità eccellente in altre aree, aveva visto compromessi nelle esecuzioni di foto in condizioni particolari.