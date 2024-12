Tesla presenta il robotaxi Cybercab: novità dall'evento We Robot di Los Angeles

Il mondo dell'auto elettrica e della mobilità autonoma continua a fare progressi e, nell'ambito delle innovazioni, Tesla ha recentemente svelato il suo robotaxi, il Cybercab, durante l'evento We Robot tenutosi a Los Angeles nel mese di ottobre. Questo veicolo rappresenta una straordinaria evoluzione nel settore dei trasporti, poiché è concepito per operare senza volante o pedali, a vantaggio di un sistema di guida completamente autonomo. Tuttavia, è emblematico del periodo di transizione in corso, in quanto esiste la possibilità di controllarlo manualmente con un dispositivo, come un misterioso controller di gioco.

Presentazione e esposizione del Cybercab

Il Cybercab ha debuttato al Petersen Automotive Museum, dove rimarrà esposto fino al 2 gennaio. Qui i visitatori potranno osservare da vicino questo innovativo taxi a due posti, il quale sta già suscitando un notevole interesse sui social network. Video del Cybercab, che mostrano un conducente umano all'interno del veicolo, hanno invaso le piattaforme digitali, sollevando domande e curiosità sul suo funzionamento. Nonostante la mancanza di volante, il video ha rivelato la presenza di un operatore che apparentemente utilizzava un controller cablato per manovrare il Cybercab.

Il misterioso controller e le modalità di controllo

Diverse voci si sono diffuse riguardo al tipo di controller impiegato. Si è ipotizzato che il joypad assomigli a un comune controller Xbox e che sia stato collegato al sistema centrale del veicolo attraverso un cavo. Tuttavia, ci sono speculazioni secondo cui il Cybercab potrebbe anche essere controllato in modalità wireless, il che potrebbe rappresentare un vantaggio considerevole, poiché affidarsi a un operatore presente fisicamente in ogni occasione in cui il veicolo senza conducente avesse difficoltà risulterebbe poco pratico.

Al momento, il Cybercab è ancora in fase prototipale, e questa necessità di controllo manuale da parte di un umano appare ragionevole. Gli sviluppi futuri potrebbero portare ulteriori miglioramenti al sistema, consentendo a Tesla di implementare un controllo remoto più efficiente, in grado di trasformare radicalmente il modo in cui concepiamo la mobilità autonoma.

Dettagli tecnici e state of play del progetto

Il Cybercab ha recentemente mostrato anche alcuni dettagli tecnici interessanti durante le riprese, come le pinze dei freni che hanno attirato l'attenzione dei curiosi, specialmente quelle di colore rosso corsa sull'asse posteriore. Tali elementi evidenziano i progressi tecnologici fatti fino a questo punto, sebbene le specifiche non siano definitive e possano subire modifiche nel corso dei test futuri.

Fino ad ora, Tesla non ha ancora avviato la fase di test su strade pubbliche per il suo Cybercab. Le attese sono che questa iniziativa avvenga a partire dal primo trimestre del 2025, momento in cui il robotaxi potrà finalmente confrontarsi con le sfide della mobilità urbana. Gli sviluppi saranno osservati con attenzione sia dagli esperti del settore sia dai consumatori, desiderosi di conoscere le potenzialità offerte dalle nuove forme di trasporto autonomo.