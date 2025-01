TCL presenta la nuova QM6K Mini LED al CES 2025 di Las Vegas: le caratteristiche da non perdere

Nel contesto del CES 2025 che si sta svolgendo a Las Vegas, TCL ha colto l'occasione per svelare una serie di nuovi prodotti, tra cui la smart TV QM6K Mini LED. Questa televisione si propone come una novità significativa nel panorama delle smart TV, mirando a conquistare il mercato con funzionalità rivoluzionarie e un rapporto qualità-prezzo ineguagliabile.

Un passo avanti nella tecnologia delle immagini

Con l'uscita della QM6K Mini LED, TCL si posiziona tra i leader del settore delle smart TV. Questo modello rappresenta il debutto della nuova serie Precise Dimming, sviluppata per garantire una qualità dell’immagine senza precedenti. Grazie alle innovazioni tecnologiche, TCL punta a settare nuovi standard nel segmento, dove la concorrenza è sempre più agguerrita, in particolare da brand come Hisense, che si stanno facendo spazio nel mercato delle TV Mini LED.

Il punto di forza di questa nuova televisione risiede nella Halo Control Technology Suite, che ottimizza il contrasto e la luminosità, migliorando notevolmente l'esperienza visiva. Con un pannello dotato di refresh rate a 144 Hz e fino a 500 zone di local dimming, la QM6K Mini LED garantisce immagini dettagliate e colori vibranti, rendendola ideale per la visione di film, serie TV e sport.

Funzionalità avanzate per un intrattenimento immersivo

La TCL QM6K Mini LED non è solo un semplice schermo, ma una vera e propria piattaforma di intrattenimento. Supporta i più recenti protocolli e standard di qualità, offrendo compatibilità con Dolby Vision IQ, HDR10+, HLG, DTS Virtual:X e IMAX Enhanced Certification. Queste tecnologie combinano qualità dell'immagine e del suono, creando un'esperienza visiva e uditiva immersiva.

A ciò si aggiunge l’implementazione del processore TCL AiPQ Pro, che permette una gestione ottimale delle immagini e del suono. Inoltre, la TV è dotata di nuove modalità come Dolby Vision Filmmaker, che arricchisce ulteriormente la proposta visiva per gli utenti più esigenti. Non da meno è la Modalità Sleep Sounds, pensata per chi desidera rilassarsi guardando la TV o ascoltando audio ambientale, creando un’atmosfera accogliente.

Il sistema audio Onkyo 2.1 completa l’esperienza, offrendo un suono di alta qualità che accompagna le immagini, proponendo un'insieme che valorizza i contenuti multimediali.

I prezzi di mercato: una proposta accessibile

TCL ha comunicato ufficialmente i prezzi per il mercato statunitense, che evidenziano un'offerta competitiva rispetto alla concorrenza. Le dimensioni disponibili e i relativi costi sono i seguenti:

50 pollici : 749,99 dollari

: 55 pollici : 799,99 dollari

: 65 pollici : 999,99 dollari

: 75 pollici : 1.299,99 dollari

: 85 pollici : 1.999,99 dollari

: 98 pollici: 3.499,99 dollari

Questi prezzi suggeriscono che TCL sta cercando di attrarre una vasta gamma di clienti, posizionando la QM6K Mini LED come una scelta accessibile senza compromettere la qualità.

L'attenzione ora si sposta sull'eventuale annuncio riguardante i prezzi e la disponibilità per il mercato italiano, che potrebbe rivelarsi altrettanto interessante per il pubblico europeo. Con queste nuove proposte, TCL continua a dimostrare il proprio impegno nel settore delle smart TV, cercando di offrire tecnologia avanzata a prezzi competitivi.