Swippitt: la nuova frontiera della ricarica istantanea presentata al CES 2025

L'innovazione nel settore della tecnologia continua a stupire, e il CES 2025 di Las Vegas ha ospitato una presentazione particolarmente interessante: Swippitt. Questo dispositivo offre una soluzione rivoluzionaria per la ricarica dei telefoni, grazie a un sistema che consente di ottenere energia istantanea in pochi secondi. Ma come funziona esattamente Swippitt? Scopriamo i dettagli di questo prodotto che promete di cambiare il modo in cui ricarichiamo i nostri smartphone.

Il sistema Swippitt: componenti e funzionamento

All’interno del sistema Swippitt troviamo tre elementi principali: lo Swippitt Hub, le custodie Swippit Link e una app dedicata. Il cuore del sistema è rappresentato dallo Swippitt Hub, una base progettata per ospitare fino a cinque batterie. Questa base, dal peso di 2,25 kg, ha dimensioni di 335.6 mm in larghezza, 142 mm in profondità e 169.7 mm in altezza, offrendo così un design compatto ma funzionale. La caratteristica principale di questo hub è la tecnologia di swapping, che consente di gestire simultaneamente le ricariche delle five Link battery.

Le custodie Swippit Link sono essenziali per il funzionamento del sistema, poiché sono dotate di una batteria da 3500 mAh e sono progettate per collegarsi allo Swippitt Instant Power System. Questa tecnologia utilizza la connessione Bluetooth per monitorare e gestire la ricarica, assicurando che le batterie siano sempre pronte all'uso. Al momento, le custodie sono disponibili in sei colori distintivi, tra cui Dublin Black, Castle Green e Atlantic Blue, e sono compatibili con i modelli di iPhone 14, 15 e 16. Per coloro che utilizzano dispositivi Android, l’azienda ha già annunciato l'arrivo di ulteriori custodie entro la fine del 2025.

Vantaggi dell'utilizzo di Swippitt

L'utilizzo del sistema Swippitt offre numerosi vantaggi. Prima di tutto, la possibilità di effettuare ricariche istantanee per più utenti contemporaneamente rappresenta un grande passo in avanti, soprattutto in contesti come eventi pubblici o incontri di lavoro, dove diversi dispositivi necessitano di energia. Grazie all’hub, fino a cinque utenti possono ricaricare il proprio telefono in modo rapido e pratico.

Inoltre, Swippitt offre la flessibilità di utilizzare il caricamento tradizionale anche quando non ci si trova vicino all’hub. Le custodie Link possono essere ricaricate in modo normale, garantendo così che gli utenti non si trovino mai senza energia, indipendentemente dalla situazione. A ciò si aggiunge la app dedicata, disponibile sia per iOS che per Android, che permette di monitorare lo stato delle batterie, limitare l'accesso ad utenti non autorizzati e ricevere avvisi quando le batterie sono in procinto di esaurirsi.

Prezzo e disponibilità

Per quanto riguarda i costi, il Swippitt Hub è disponibile al prezzo di 450 dollari, mentre ciascuna custodia ha un costo di 120 dollari. Attualmente, sono attivi i pre-ordini con uno sconto del 30% sui vari dispositivi e un ulteriore risparmio di 100 dollari sull’acquisto dell’hub. Pertanto, il costo complessivo per un hub e una custodia si riduce a 350 dollari, rendendo il sistema Swippitt un'opzione ancora più allettante per chi cerca di semplificare e velocizzare il processo di ricarica.

Il CES 2025 ha quindi destato l'interesse di molti, con Swippitt che si presenta come un promettente prodotto che potrebbe apportare una vera e propria rivoluzione nel mondo della ricarica dei dispositivi mobili.