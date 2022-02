I 4 migliori servizi di streaming per Nintendo Switch

Nintendo Switch, così come le altre principali console, non si occupa solo di gaming, ma può anche offrire la possibilità di eseguire streaming. Rispetto a PS5 e Xbox Series X però, queste funzionalità sono piuttosto limitate e certo non comprendono tutti i migliori servizi di streaming del momento.

In questo articolo cercheremo di capire quali sono i servizi streaming che puoi utilizzare con la console Nintendo, con tanto di app disponibili per il download sull’eShop di Nintendo.

Hulu

L’app Hulu è disponibile gratuitamente, anche se avrai bisogno di un abbonamento per utilizzare il servizio di proprietà della Disney. Per chi non conoscesse questo servizio, si tratta di uno dei principali competitor di Netflix negli Stati Uniti, visto che consente di guardare migliaia tra film e programmi TV (rigorosamente in inglese). Il piano Hulu più economico costa 5,99 dollari al mese, ma esistono anche sottoscrizioni che offrono più contenuti (ovviamente a costi maggiori).

Nota bene: Hulu non è disponibile sul territorio italiano e, per ottenere questo servizio, avrai per forza bisogno di un servizio VPN.

YouTube

YouTube non necessita di particolari presentazioni. Il sito di video più famoso al mondo è disponibile su Nintendo Switch ed è completamente gratuito. Se hai mai utilizzato questo servizio su un’altra console o su smart TV, conoscerai bene l’app e come muoverti agilmente al suo interno.

Puoi cercare video, sfogliare la tua libreria e interagire con la community proprio come quando navighi su YouTube da ambiente desktop o dal tuo smartphone. Sfortunatamente, una delle principali lacune è costituita dal fatto che non puoi caricare video. Se vuoi provarlo ti consigliamo sicuramente di iniziare dai video pubblicati sul nostro canale Youtube.

Funimation

Attualmente Funimation è l’unico servizio di streaming di anime disponibile per Nintendo Switch. Puoi scaricare Funimation dall’eShop negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia, Messico, Brasile oppure dall’Italia, sempre utilizzando un’eventuale VPN.

Va detto però che questo servizio offre anche un abbonamento a pagamento, denominato Funimation Premium. Questo costa 5,99 dollari al mese (o 59,99 all’anno) e offre 14 giorni di prova per chi è interessato alla piattaforma ma vuole prima provarla con mano.

Pokémon TV

Pokémon è uno dei franchise di giochi più famosi a cui puoi giocare sulle console Nintendo, quindi ha senso che la serie abbia il proprio servizio di streaming su Switch.

Pokémon TV offre un modo gratuito per guardare la serie di cartoni animati del franchise. Sebbene non tutti gli episodi siano disponibili, molti lo sono, dall’originale serie a quelle successive. C’è anche una sezione speciale per i più giovani, con canzoni cantate e filastrocche.

Come scaricare app di streaming su Nintendo Switch

Per scaricare una di queste app sul tuo Nintendo Switch, vai alla schermata iniziale della console e apri il Nintendo eShop (l’icona della borsa della spesa di colore rosso).

Se non disponi di una connessione Internet e/o di un account Nintendo, verrai guidato attraverso il processo di configurazione dello stesso. Senza account, non è possibile scaricare le app.

Una volta entrato, seleziona Cerca dalla barra di navigazione a sinistra. Seleziona l’app, quindi scegli Download gratuiti. Questo ti porterà a una schermata chiamata Conferma per l’acquisto, ma non preoccuparti se l’app è gratuita: è solo il nome generico di questa pagina di pagamento.

Premi di nuovo Download gratuito e l’app verrà scaricata sul tuo Nintendo Switch e sarà disponibile dalla schermata principale.

Se utilizzi abitualmente questa console, ti consigliamo anche di dare uno sguardo ai migliori accessori per Nintendo Switch.

Puoi utilizzare Netflix su Nintendo Switch?

Al momento non è ancora possibile utilizzare la nota piattaforma di streaming su Nintendo Switch. A dire la verità, la console Nintendo ha alcune lacune in tal senso, visto che non sono accessibili neanche altri servizi interessanti come Amazon Prime Video e Disney+.

Alcuni dirigenti Nintendo, anni addietro, hanno espresso come il desiderio fosse di stringere rapporti con i colossi dello streaming per offrire un servizio completo anche sulla console portatile del produttore giapponese. A livello attuale però non sono stati segnalati passi avanti significativi.

Teoricamente è possibile accedere alle suddette piattaforme con un’operazione particolare, ovvero l’installazione di Android sulla console. Questo intervento però annulla la garanzia Nintendo e, proprio per questo motivo, è sconsigliato a tutti coloro i quali non hanno grande dimestichezza con il mondo del modding.

