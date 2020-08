Migliori accessori Nintendo Switch per usare la console in mobilità

Quando si viaggia, per lavoro, vacanza o anche in città sui mezzi pubblici, gli accessori Nintendo Switch diventano fondamentali per poter avere un’esperienza di gioco migliore e per poter affrontare tutti gli eventuali inconvenienti che il gaming in mobilità può portare.

La Nintendo Switch, che abbiamo recensito nel 2017 in occasione della sua uscita sul mercato italiano, oltre ad essere un’ottima console ibrida, un mix fra una console classica ed un tablet, con la quale potersi rilassare quando sia comodamente sul divano di casa che quando si è in vacanza, al parco o si è costretti a stare molto tempo fermi in attesa di un appuntamento, o su un mezzo di trasporto. Per poter giocare al meglio con la Switch abbiamo già selezionato i migliori controller economici da utilizzare sulla console della Nintendo; ora passiamo a scoprire quali sono gli accessori Nintendo Switch che non possono mancare nel proprio zaino o nella propria valigia per il gioco in mobilità.

Come abbiamo detto gli accessori Nintendo Switch sono utili quando si è in viaggio, sia per un’uscita in giornata che per una vacanza. Gli studenti possono portarsi la Switch mentre sono sui mezzi pubblici per andare a scuola, così come gli adulti possono utilizzarla in una pausa pranzo, sui mezzi o come passatempo durante le trasferte per rilassarsi e divertirsi. La Switch è perfetta anche per tutta la famiglia durante una vacanza, si può infatti utilizzare la console della Nintendo per un po’ di sano divertimento e qualche ora di svago. In tutti questi casi gli accessori permettono di poter giocare al top e non avere alcun tipo di problema quando si è lontani da casa.

Caricabatterie portatile

Rimanendo concentrati sull’autonomia della Nintendo Switch il caricabatterie portatile Anker 20100 diventa molto utile quando si devono affrontare viaggi molto lunghi. Questo è uno dei migliori power bank in commercio, un dispositivo dotato di due ingressi USB (utile per ricaricare anche lo smartphone o altri dispositivi portatili) e con una grande potenza di ricarica. Per la rapidità e la sicurezza della ricarica è presente la tecnologia Anker Power IQ. Nella confezione d’acquisto, oltre al caricabatterie, è presente il cavo di ricarica microUSB e un comodo borsello per il trasporto.

Custodia con slot per cartucce

Con la custodia Younik con slot per 19 cartucce la vostra Nintendo Switch è al sicuro durante i vari spostamenti. Questa custodia ha un design molto compatto, comodo ed estremamente ampio. All’interno è infatti possibile trasportare la console, 2 controller Joy-Con e 19 giochi, per un enorme versatilità. La struttura della custodia è in EVA di alta qualità e all’interno sono presenti tasche a rete con la cerniera per poter trasportare anche tutti gli accessori utili per utilizzare la Switch in mobilità.

Caricabatterie per auto

Ideale per i viaggi in macchina e per chi ha figli, il caricabatterie per auto è tra i migliori accessori Nintendo Switch indispensabili per le vacanze ed i lunghi viaggi. Questo cavo si collega all’accendisigari dell’automobile e permette di ricaricare la console in sicurezza senza dover attendere di giungere a casa o in albergo per doversi collegare alla presa di corrente.

Impugnatura antiusura

I joystick della Switch hanno un’ergonomia particolare, se utilizzati singolarmente sono davvero scomodi. Un accessorio molto utile per il multiplayer è quello dell’impugnatura antiusura della Heystop che permette di trasformare i Joy-Con in controller classici. Questo tipo di impugnatura evita che i controller della Switch si rovinino, migliora l’ergonomia ed aumenta notevolmente il grip, assicurando un’esperienza di gioco nettamente migliore.

Pellicola vetro temperato

La sicurezza dello schermo della Switch è fondamentale per avere una visuale sempre perfetta. Con la pellicola in vetro temperato Vkaly si applica allo schermo un rivestimento con una durezza di 9H capace di proteggere il display da graffi e colpi di vario tipo. Inoltre l’applicazione sul display è molto semplice e sicura, in modo da evitare che si formino le fastidiose bolle d’aria.

Supporto poggiatesta per auto

Con il supporto poggiatesta auto qualsiasi tragitto in macchina, anche il più lungo, non sarà più un problema per chi viaggia sul sedile posteriore. Parliamo di un ottimo accessorio per la Nintendo Switch che permette di fissare la console al retro del poggiatesta dell’automobile, in modo che i passeggeri posteriori possano avere la console ad un’altezza adeguata (evitando problemi e fastidi per il collo) e poter giocare in sicurezza stando al loro posto con le cinture sempre allacciate.

Controller wireless

Avere un joystick come si deve anche per la Nintendo Switch? Con il controller wireless Tutuo è possibile! Parliamo infatti di un joystick dall’ergonomia e i tasti di un classico controller da console, dotato anche di leve analogiche, D-Pad e una batteria che assicura un’autonomia di 5 ore, per giocare a qualsiasi gioco con un controllo perfetto e ottimale. Il rapporto qualità-prezzo è ottimo e costa decisamente meno del Nintendo Switch Pro Controller.

Custodia trasparente

Come per le cover di protezione per gli smartphone, anche la Nintendo Switch merita un accessorio simile per la sua sicurezza. A questo scopo consigliamo l’acquisto di una custodia trasparente Hikfly, realizzata in plastica resistente, e capace di proteggere ogni parte della console. Questa cover non incide sullo spessore della parte centrale della console, permettendo di inserirla comodamente nella docking station e di accedere a tutti i comandi.

Adattatore Bluetooth

Un piccolissimo accessorio per la Nintendo Switch, ma dalle enormi potenzialità: parliamo dell’adattatore Bluetooth GULIkit Route Air. La Switch, infatti, non ha il Bluetooth e con questo adattatore si risolve il problema. La sua utilità? Grazie ad un adattatore Bluetooth si possono collegare a Nintendo Switch cuffie, joystick e tantissimi altri accessori senza fili in maniera rapida e stabile, per sfruttare al meglio tutte le potenzialità della console.

Kit accessori

Concludiamo questa rassegna di migliori accessori per la Nintendo Switch con il kit della Eovola. All’interno della confezione sono disponibili vari accessori: pellicola, custodia trasparente, due volanti, due impugnature, custodia in silicone, custodia rigida, dock di ricarica per i JoyCon e alcuni altri accessori. Il meglio del meglio per giocare in tutti i modi possibili con la propria Switch.