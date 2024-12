Sconti natalizi sui robot aspirapolvere e lavapavimenti: le nuove offerte di Ecovacs

Si aprono oggi le porte alla promozione natalizia di Ecovacs, un'importante occasione per chi cerca un aiuto nella gestione delle pulizie domestiche. I consumatori possono approfittare di notevoli sconti sui robot aspirapolvere e lavapavimenti, risparmiando fino a 400 euro rispetto ai prezzi di listino. La campagna, valida dal 9 al 31 dicembre, offre diverse opzioni per migliorare l'efficienza delle faccende domestiche con tecnologie innovative e prestazioni elevate.

Le offerte principali della promozione natalizia

Ecovacs ha lanciato una promozione natalizia che permette ai clienti di risparmiare in modo significativo su alcuni dei loro prodotti di punta. Con sconti fino al 40%, i consumatori possono scegliere robot aspirapolvere e lavapavimenti con caratteristiche all'avanguardia. Fra i modelli più in vista si distingue l'ECOVACS DEEBOT T30 Pro Omni, concepito per il massimo confort durante le pulizie, grazie alla mini stazione automatica autopulente e alla pulizia adattiva dei bordi nota come TruEdge. Questo modello garantisce una potenza di aspirazione di 11.000 Pa e adotta la tecnologia ZeroTangle Anti-Tangle, pensata per evitare grovigli causati da capelli e peli. Mentre il prezzo di listino è 999 euro, è possibile acquistarne uno per 599 euro entro la fine dell'anno.

Ulteriore opzione per chi desidera una potenza maggiore è l’ECOVACS DEEBOT X5 Omni, che sale a 12.800 Pa di aspirazione. Questo modello è equipaggiato con tecnologia TrueDetect3D 3.0, in grado di mappare l'ambiente e rilevare ostacoli in tempo reale. Con un prezzo consigliato di 1.099 euro, il suo costo in promozione è fissato a 799 euro.

Modelli economici al servizio della casa

Ecovacs non ha trascurato il segmento di mercato più attento al budget. Sono infatti disponibili modelli come l’ECOVACS DEEBOT N30 Pro Omni, l’ECOVACS DEEBOT N20 Pro Plus e l’ECOVACS DEEBOT N20 Plus, tutti caratterizzati da un prezzo più accessibile. L’N30 Pro Omni offre un’aspirazione di fino a 10.000 Pa ed è dotato di avanzate tecnologie di pulizia come ZeroTangle 2.0 e TruEdge Adaptive Edge Mopping. Gli altri modelli, pur avendo un’aspirazione di 8.000 Pa, mantengono la tecnologia Zero Tangle e fanno affidamento sull’ECOVACS PureCyclone, che assicura una separazione della polvere fino al 95%.

Il prezzo di partenza per questi modelli è di 699 euro per N30 Pro Omni, 499 euro per N20 Pro Plus e 399 euro per N20 Plus. Grazie agli sconti natalizi, il costo si riduce a 549 euro, 349 euro e 299 euro rispettivamente, rendendoli un'opzione interessante per chi ricerca tecnologia e risparmio.

Offerte sugli entry-level e robot lavavetro

Non mancano neppure le proposte per chi cerca un modello entry-level. L’ECOVACS DEEBOT N20 si presenta come la scelta più economica tra i robot aspirapolvere di Ecovacs, con una potenza di aspirazione fino a 8.000 Pa e un sistema di lavaggio denominato OZMO. Complementare a questo modello è l’ECOVACS WINBOT W2 Omni, un robot lavavetro con stazione multifunzione. Adatto a tutti i tipi di finestre, WINBOT W2 dispone di un sistema di pianificazione smart WIN-SLAM 4.0 e garantisce fino a 110 minuti di autonomia per ogni ciclo di pulizia.

Per quanto riguarda i prezzi, l’ECOVACS DEEBOT N20 ha un prezzo di listino di 299 euro, ma in promozione è acquistabile a soli 239 euro. L’ECOVACS WINBOT W2 Omni, invece, è disponibile a 549 euro, con uno sconto di 50 euro rispetto al prezzo di listino di 599 euro.

L'offerta di Ecovacs rappresenta un'opportunità conveniente per dotarsi di dispositivi smart e innovativi per il miglioramento della qualità della vita domestica.