Una scheda SD costosa è la scelta migliore per un Raspberry Pi?

Il Raspberry Pi è una sorta computer economico ed estremamente adattabile. Tra le tante caratteristiche figura una memoria interna che, visti i costi e le dimensioni, non può però paragonarsi a quella di dispositivi più grandi. Dunque è possibile accontentarsi di ciò che offre il Raspberry Pi oppure è necessario affidarsi a una scheda SD di alto livello aggiuntiva?

Costruito dalla Raspberry Pi Foundation, il Pi è uno dei computer a scheda singola di maggior successo mai realizzati. Sebbene sia economico, è stato progettato per fornire potenza sufficiente per renderlo una piattaforma educativa largamente utilizzabile sia nelle scuole che in progetti a medio-basso budget.

Perché a 10 anni dal lancio Raspberry Pi continua ad essere così apprezzato?

In un mondo dove la tecnologia va velocissima, sembra strano che in 10 anni il successo di questo micro-computer sia pressoché immutato.

Il potenziale di una macchina così piccola, economica e a basso consumo, in grado di eseguire una vera distribuzione Linux hanno reso questa soluzione molto apprezzata tanto dalle aziende quanto dagli hobbisti. Le vendite del Raspberry Pi nei suoi primi dieci anni hanno superato i 45 milioni di unità, a dimostrazione di questo successo travolgente.

Nonostante ciò, poco dopo il suo lancio, si sono diffuse voci poco lusinghiere su questa macchina: tra corruzione e una breve longevità, la durata delle schede SD integrate ha rappresentato motivo di voci di corridoio poco rassicuranti. Proprio riguardo quest’ultima caratteristica, va detto che Raspberry Pi non contiene una memoria interna nativa. Il produttore deve fornire una scheda SD, oggi scheda microSD, che funge da disco rigido del minuscolo computer. Il sistema operativo e le applicazioni sono installati sulla scheda e, da essa, viene anche effettuato l’avvio.

Se è vero che in passato sono stati registrati dati di consumo dei supporti di memoria maggiori sui Raspberry Pi, questi erano collegati in gran parte ai controller della scheda stessa. Di fatto, la problematica, non era limitata a questo tipo di mini-computer. Di fatto però, visti i frequenti cicli di scrittura e riscrittura, in questo settore è bene scegliere con attenzione la memoria che si intende utilizzare.

Perché alcune schede SD funzionano meglio di altre?

Le schede SD sono state progettate per essere dispositivi di archiviazione rimovibili e altamente portatili. Sono più adatti per archiviare dati che difficilmente vengono cancellati o sovrascritti. Ciò significa che sono disponibili pochi cicli di riscrittura rispetto ad altri tipi di memoria.

Anche se questi sono stati adottati come supporto di archiviazione preferito per fotocamere digitali, smartphone, droni e altri prodotti che richiedono uno spazio di archiviazione leggero, economico e sostituibile. Come spesso accade nella tecnologia, le esigenze dei prodotti hanno aumentato la qualità e la capacità di uno dei loro componenti principali. La richiesta di maggiore velocità e maggiore capacità ha continuato a spingere i produttori di schede SD a migliorare le prestazioni e la longevità delle schede proposte sul mercato.

Di seguito andremo a vedere quali sono i principali parametri di valutazione.

Capienza e velocità

La SD Association ha ideato una serie di standard che definiscono le caratteristiche di una scheda SD. Per quanto riguarda la capacità, queste devono essere avere una dicitura di questo tipo:

SD : digitale. Fino a 2 GB di capacità;

: digitale. Fino a 2 GB di capacità; SDHC : alta capacità digitale. Capacità compresa tra 2 GB e 32 GB;

: alta capacità digitale. Capacità compresa tra 2 GB e 32 GB; SDXC : capacità estesa digitale. Capacità compresa tra 32 GB e 2 TB;

: capacità estesa digitale. Capacità compresa tra 32 GB e 2 TB; SDUC: Secure Digital Ultra Capacity. Capacità compresa tra 2 TB e 128 TB.

La velocità è un po’ più complicata. La SD Association utilizza le classi di velocità per designare le velocità di scrittura minime. Le classi in questo ambito sono:

Classe 2 : velocità di scrittura minima sostenuta di 2 MB/s;

: velocità di scrittura minima sostenuta di 2 MB/s; Classe 4 : velocità di scrittura minima sostenuta di 4 MB/s;

: velocità di scrittura minima sostenuta di 4 MB/s; Classe 6 : velocità di scrittura minima sostenuta di 6 MB/s;

: velocità di scrittura minima sostenuta di 6 MB/s; Classe 10: velocità di scrittura continua minima di 10 MB/s.

Sembra tutto abbastanza semplice, ma ricorda che questi sono valori minimi. In realtà, dovresti essere in grado di ottenere velocità di scrittura più elevate. Sulle confezioni di alcuni prodotti è possibile vedere una dicitura simile a livello di trasferimento fino a XXMB/s con un valore in MB/s che rappresenta i test effettuati dai produttori in laboratorio, dunque in condizioni ottimali di funzionamento. Il fino a significa che la velocità difficilmente raggiungerà quei livelli.

Ci sono altre due informazioni relative alla classe di velocità sull’etichetta della carta che, sfortunatamente, è facile confondere con quanto appena detto.

La classe di velocità UHS è mostrata come una cifra in un contenitore a forma di U e si riferisce specificamente alla registrazione di video. Nello specifico stiamo parlando di:

Classe di velocità UHS 1 : supporta una velocità di scrittura fino a 10 MB/s;

: supporta una velocità di scrittura fino a 10 MB/s; Classe di velocità UHS 3: supporta una velocità di scrittura fino a 30 MB/s.

Un altro dato sulla velocità utilizza i numeri romani per la classificazione. Le schede SD vengono catalogate per la velocità attraverso l’utilizzo di una delle due interfacce o bus. Nota bene: le precedenti velocità si riferiscono alla rapidità di lettura, queste invece vanno a definire i picchi.

UHS-I : supporta una velocità di lettura fino a 104 MB/s;

: supporta una velocità di lettura fino a 104 MB/s; UHS-II: supporta una velocità di lettura fino a 312 MB/s.

Usura

Scrivere continuamente nella stessa posizione su una scheda SD alla fine ne ridurrà la durata. La maggior parte dei prodotti di marca nota contiene un sistema di gestione dell’usura, attraverso cui viene impegnata in maniera uniforme la memoria evitando, per quanto possibile, di consumare la stessa.

Se alcuni blocchi sulla scheda SD vengono scritti con una frequenza sufficiente per attivare l’algoritmo di livellamento dell’usura, le successive operazioni di scrittura vengono spostate in una zona diversa della scheda. Ciò impedisce ad alcune aree di essere bombardate da azioni continue di scrittura e riscrittura.

Ovviamente, affinché ciò sia efficace, deve esserci abbastanza spazio inutilizzato sulla scheda SD per consentire lo spostamento delle azioni di scrittura. Questa considerazione ci porta al calcolo della capacità.

Sotto questo punto di vista, va detto che poi esistono delle schede dette High Endurance o Industrial. Si stratta di modelli progettati per un lavoro continuo di scrittura della memoria. Nonostante ciò, va detto che il costo le rende poco accessibili per hobbisti.

Capacità

In via di principio, è bene acquistare una scheda SD che vada oltre le necessità essenziali di capacità. Risulta utile avere un po’ di respiro, anche per gestire al meglio il già citato livellamento dell’usura.

In tal senso, la scelta di una capienza specifica varia a seconda dell’utilizzo che si intende fare del Raspberry Pi.

Trucchi per prolungare la durata della scheda SD

In un Raspberry Pi, la scheda SD prende il posto del disco rigido. Va però considerato che, l’utilizzo è più intenso rispetto a una fotocamera digitale o a un dispositivo simile. La continua scrittura e riscrittura, come già detto, può intaccare la longevità di questo supporto.

Quando si crea, si aggiorna o si accede a un file, i dati vengono scritti o letti sulla memoria e, tutte queste azioni, determinano l’aggiornamento dei timestamp nel file system. Quindi anche la semplice lettura di un file provocherà un’azione di scrittura, seppur minima.

Di seguito, proponiamo alcuni piccoli consigli per cercare di prolungare la vita di tali supporti.

Spegnimento totale

Spegni sempre il tuo Raspberry Pi proprio come spegni il tuo desktop o laptop: non basta staccare il cavo di alimentazione. Se non hai una tastiera e uno schermo collegati, usa SSH per accedervi ed esegui uno spegnimento del sistema nel modo corretto.

Utilizzare un’unità USB esterna

Puoi configurare il tuo Raspberry Pi per l’avvio dalla scheda SD, ma usa un’unità USB esterna come memoria aggiuntiva. Se sposti la tua directory “/home” nella memoria esterna, ridurrai drasticamente l’usura della scheda.

Usare un alimentatore valido

Non far girare il tuo Raspberry Pi tramite un caricabatterie per cellulare antico. Un Raspberry Pi può richiedere da 2,5 A a 5 V e, qualsiasi alimentatore con capacità inferiore, può portare a molti problemi diversi, tra cui l’instabilità e il danneggiamento della stessa scheda SD.

Non cercare di fare economia su questa componente: investi qualche euro in più per un alimentatore decente.

E per quanto riguarda lo Swap?

Sentirai persone che sostengono che è buona abitudine disattivare lo Swap. Puoi farlo, ma non lo consigliamo. Invece, puoi creare una partizione di Swap su un’unità USB esterna e spostare lo scambio dati dalla scheda SD su di esso.

Lo Swap è una parte importante dell’esecuzione di una sana installazione di Linux. Non viene utilizzato solo per eseguire il paging di blocchi di memoria dalla RAM quando la domanda di memoria fisica supera quella di cui è dotato il tuo Raspberry Pi: esso viene utilizzato anche per aggiornare le applicazioni.

Se installi una versione più recente di un’applicazione mentre la versione precedente è ancora in esecuzione, la versione precedente non può essere scaricata dalla memoria perché non ha più una posizione sul disco rigido o sulla scheda SD da cui può essere ri- leggere.

Le routine di gestione della memoria del kernel riposizionano la vecchia immagine dell’applicazione per scambiarla in modo che possa essere gestita dalla memoria a costo di un po’ di RAM. Quando la vecchia applicazione termina, la memoria viene liberata.

Meglio una SD costosa o economica?

La prima cosa da fare è decidere la capacità della scheda SD di cui hai bisogno. Probabilmente puoi considerare un valore tra 8 GB e 32 GB per la maggior parte degli usi domestici. Se hai bisogno di più spazio di archiviazione, dovresti davvero includere un’unità USB esterna nel tuo progetto.

Le schede con capacità da 8 GB a 32 GB hanno un prezzo ragionevole e sono convenienti per la maggior parte dei budget. Detto questo, perché spendere meno? Non è che i risparmi in tal senso siano significativi. E se sono consistenti, significa che la card economica è un sottoprodotto che durerà davvero molto poco.

Il mercato è pieno di schede SD contraffatte. La scheda e la sua confezione possono sembrare esattamente come carte originali di produttori alquanto rinomati. Un’altra truffa è brandizzare le carte autentiche in modo che sembrino avere una capacità maggiore di quella che realmente hanno. Quindi acquista la tua scheda SD da un negozio affidabile. Fai attenzione alle occasioni troppo belle per essere vere, soprattutto se stai acquistando online.

Anche i marchi originali a basso prezzo utilizzano processi di produzione più economici e meno rigorosi e offrono prestazioni ridotte. Dato che un Raspberry Pi mette sotto forte stress la scheda SD, non dovresti cercare di risparmiare qualche euro per rendere presto inutilizzabile il tuo dispositivo.

Una scheda di classe 10 di marca nota con velocità UHS Classe 3 e velocità bus UHS-I si adatta alla maggior parte delle applicazioni. Ottieni una scheda di capacità sufficiente per soddisfare le tue esigenze, inclusa una parte di capacità di riserva per consentire alla funzionalità di livellamento dell’usura di condividere le azioni di scrittura sulla superficie di riserva della scheda.

Per giusto qualche euro in più, assicurerai una longevità consistente per il tuo progetto Raspberry Pi.

Fonte howtogeek.com