Samsung testa una nuova fotocamera periscopica da 200MP per il futuro Galaxy S

Nel panorama della fotografia mobile, Samsung si prepara a seguire le orme di vivo e HONOR, con una potenziale introduzione di una fotocamera periscopica da 200MP. Questo approfondimento si basa su recenti segnalazioni di esperti del settore, che suggeriscono come l'azienda coreana stia esaminando questa tecnologia all’avanguardia, e quale impatto potrebbe avere sulla qualità degli scatti a lungo raggio.

La tecnologia da 200MP fa il suo ingresso nel mercato

Negli ultimi anni, il mercato degli smartphone ha visto l’emergere di fotocamere con risoluzioni sempre più elevate, con i primi dispositivi equipaggiati con teleobiettivi da 200MP lanciati nel 2024. Tali modelli hanno introdotto un significativo miglioramento nella nitidezza delle immagini, soprattutto per le fotografie scattate a distanze maggiori. Secondo le informazioni trapelate, Samsung avrebbe avviato i test per una fotocamera periscopica da 200MP, con un sensore da 1/1,5 pollici, leggermente più compatto rispetto a quello da 1/1,4 pollici utilizzato da HONOR e vivo.

L’affidabile informatore Digital Chat Station ha rivelato questa novità tramite Weibo, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle funzionalità o sull'integrazione di questa tecnologia nei futuri smartphone di Samsung. Tuttavia, le speculazioni indicano che si potrebbero vedere le prime implementazioni nei modelli Galaxy S26 Ultra o S27 Ultra, a seconda delle decisioni dell'azienda.

Analisi della qualità delle immagini e del software

Un aspetto cruciale nella fotografia con smartphone è il software di elaborazione delle immagini. Esperienze precedenti suggeriscono che, sebbene un sensore da 200MP possa offrire un boost alla risoluzione, la qualità finale degli scatti dipende enormemente dall'ottimizzazione del software. Ad esempio, confrontando il vivo X100 Ultra con il S24 Ultra, il primo ha dimostrato di catturare immagini zoomate migliori grazie al suo obiettivo 200MP con ingrandimento 3,7x. Tuttavia, sono emerse anche critiche riguardo alla qualità dei scatti in condizioni di scarsa illuminazione e alla nitidezza variabile.

Il collega di settore Rob Triggs ha evidenziato la qualità delle foto provenienti dalla Magic 7 Pro, la quale utilizza un obiettivo da 200MP con ingrandimento 3x, evidenziando che è possibile ottenere immagini dettagliate a 12x durante il giorno. Nonostante ciò, egli ha riscontrato una generale mancanza di dettaglio, specialmente a ingrandimenti superiori come 30x.

È chiaro che le potenzialità offerte da così tanti megapixel possono tradursi in un miglioramento significativo nella fotografia a lungo raggio, ma ciò dipenderà in gran parte da come Samsung deciderà di affrontare il software di imaging con questa nuova fotocamera periscopica.

Sfide tecniche da affrontare

Un punto di cautela da considerare riguarda i problemi storici di Samsung con il ritardo dell'otturatore, in particolare per la sua fotocamera principale da 200MP. Le fotocamere periscopiche, a causa delle aperture più strette in confronto alle fotocamere tradizionali, tendono a richiedere tempi di esposizione più lunghi in alcune situazioni di scatto. Questo solleva interrogativi sulla possibilità che la nuova fotocamera da 200MP di Samsung possa soffrire dello stesso problema.

Il pubblico non dovrebbe sorprendersi se questa tecnologia dovesse presentare lievi ritardi, rendendo necessario un attento sviluppo del software e dell'hardware per ottimizzare la fotografia a lungo raggio senza compromettere la qualità delle immagini.

Prospettive future e competizione sul mercato

Il mercato degli smartphone non sembra arrestarsi: altri produttori, come Xiaomi e vivo, stanno anch'essi lavorando su dispositivi equipaggiati con fotocamere da 200MP. Recenti indiscrezioni suggeriscono che il modello Xiaomi 15 Ultra potrebbe presentare un obiettivo zoom da 200MP, mentre il vivo X200 Ultra dovrebbe mantenere la stessa configurazione. Tuttavia, le prime impressioni sul Samsung Galaxy S25 Ultra indicano che la compagnia potrebbe seguire una strada più tradizionale per quanto riguarda il zoom.

L'interesse attorno a queste innovazioni fotografiche rimane alto, e la direzione che Samsung prenderà con il suo sviluppo tecnologico potrebbe definire le aspettative nel settore nei prossimi anni, portando a una crescente competizione nell’ambito delle fotocamere per smartphone.