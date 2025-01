Samsung svela piani audaci per il lancio di smartphone pieghevoli nel 2025

Samsung punta a rinnovare la sua offerta di smartphone pieghevoli nel 2025, introducendo quattro modelli innovativi. Tra queste novità spicca il primo dispositivo a tripla piega, un passo significativo per l'azienda sudcoreana, che intende riconquistare quote di mercato dopo aver subito un calo nel 2024, superata da Huawei. Le dettagliate specifiche e le strategie di produzione suggeriscono un 2025 ricco di novità nel campo della tecnologia mobile.

Quattro modelli all’orizzonte

L’azienda prevede di lanciare nel 2025 non solo il Galaxy Z Fold 7 e il Galaxy Z Flip 7, ma anche un Galaxy Z Flip FE e un innovativo smartphone con display a tripla piega. Questa diversificazione mira a coprire un range di preferenze tra i consumatori, offrendo sia modelli premium che opzioni più accessibili. La notizia di un dispositivo a piega tripla è già suscettibile di grande interesse, poiché rappresenta un’innovazione nel settore degli smartphone pieghevoli.

Secondo le fonti, il Galaxy Z Flip FE dovrebbe rivelarsi un'opzione vantaggiosa sia per i nuovi acquirenti dei pieghevoli sia per chi ha un budget limitato. Gli altri modelli, come il Z Fold 7, sono attesi con grande entusiasmo, poiché migliorano ulteriormente le funzionalità già ammirate nelle versioni precedenti.

Un telefono pieghevole unico

Il dispositivo a piega tripla si prepara a essere la pietra miliare della linea Samsung nel 2025. Con una produzione limitata a sole 200.000 unità, la disponibilità sarà segnata da una certa esclusività rispetto ai modelli più in vista come il Fold e lo Z Flip. La fase di produzione dovrebbe avere inizio nel secondo trimestre dell'anno, con l'arrivo sul mercato fissato nel terzo trimestre.

Le caratteristiche attese comprendono un display che potrebbe misurare tra i 9,9 e i 10 pollici una volta aperto, avvicinandosi di fatto alle dimensioni di un tablet. Questo smartphone si basa sul prototipo Flex G, presentato da Samsung Display al MWC 2023, caratterizzato da un design che consente di piegare il display verso l'interno su entrambi i lati. Anche se questo design apporta nuove possibilità, il telefono potrebbe risultare imponente, con uno spessore di circa 15 mm da chiuso. Tuttavia, la nuova piega a G potrebbe aumentare la resistenza del dispositivo, rendendolo una valida alternativa ai modelli competitor.

Ritorno alla competitività

Il Galaxy Z Fold 7, un altro pezzo forte del consenso atteso, dovrebbe vantare un design rigorosamente più snello rispetto al suo predecessore, il che potrebbe rappresentare una risposta alle richieste del mercato nei confronti di dispositivi sempre più sottili e leggeri. Samsung intende seguire la tendenza dei concorrenti, in particolare dei modelli cinesi di dispositivi pieghevoli che si stanno affermando rapidamente.

Le ambizioni di Samsung sembrano chiare: l'azienda mira a recuperare la leadership persa nel 2024, un anno in cui la serie Galaxy Z6 non ha soddisfatto le aspettative di mercato. In tal senso, l'introduzione di una gamma diversificata di pieghevoli, che spazia dai modelli di alta fascia a alternative più accessibili come il Flip FE, può rivelarsi una strategia vincente per riconquistare i consumatori e scala di importanza nel panorama della telefonia mobile.