Samsung svela i nuovi TV OLED in occasione del CES 2025: novità e tecnologie all’avanguardia

In attesa del CES 2025, Samsung si prepara a presentare una nuova gamma di televisioni OLED, auspicando di sorprendere il pubblico con innovazioni tecnologiche significative. Questa linea include tre serie distinte, con schermi che variano da 42 a 83 pollici, pensata per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori. Tra le novità, spiccano funzionalità avanzate che promettono di arricchire l'esperienza visiva degli utenti, grazie anche all'integrazione dell'Intelligenza Artificiale.

Le nuove serie di TV OLED di Samsung

La presentazione della nuova linea di TV OLED offre un interessante mix di soluzioni, ognuna delle quale è equipaggiata con caratteristiche progettate per attrarre diversi segmenti di mercato. Il modello di punta, il Samsung S95F, cattura l'attenzione per le sue funzionalità innovative. Ma non è l'unica opzione disponibile. La gamma comprende anche le serie S90F e S85F, tutte caratterizzate da progettazioni pensate per l'alta qualità visiva e il miglioramento delle performance audio.

Le dimensioni dei display disponibili vanno da 42 a 83 pollici, assicurando che ci sia un'opzione per ogni tipo di ambiente domestico. Ogni serie presenta peculiarità uniche, come la tecnologia dei pannelli QD-OLED, che contribuisce a rendere le immagini più vibranti e i colori più realistici. Questi modelli si rivolgono tanto agli appassionati di cinema quanto a coloro che preferiscono le esperienze videoludiche.

Focus sul Samsung S95F: caratteristiche e tecnologie

Il Samsung S95F, identificato come il modello di punta, si distingue per le sue funzionalità avanzate. Tra queste, spicca l’AI Upscaling Pro, una tecnologia fino ad ora riservata ai modelli 8K, in grado di migliorare la qualità delle immagini proiettate. Inoltre, l'Auto HDR Remastering Pro migliora i colori e la profondità dell’immagine, grazie all'uso dell'Intelligenza Artificiale.

Un'altra innovazione notevole è la nuova funzionalità di ricerca, che consente un accesso più immediato ai contenuti desiderati, sostituendo il pulsante Search sul telecomando. Questa attenzione ai dettagli si riflette anche nella cura per l'ergonomia e la facilità d'uso dell'interfaccia.

Samsung, da sempre attenta ai gusti dei propri utenti, ha incluso anche il portale Samsung Art Store, rendendo possibile esplorare digitalmente alcuni dei musei più emblematici senza spostarsi da casa. Un modo originale di integrare contenuti culturali nella vita quotidiana.

Novità per i videogiocatori: prestazioni e specifiche tecniche

Un aspetto particolarmente interessante della serie S95F è la tecnologia OLED Glare Free 2.0. Questa tecnologia assicura che profondità del nero e dettagli rimangano chiaramente visibili anche in ambienti luminosi, riducendo al tempo stesso i riflessi sul display. La nuova generazione di processori, NQ4 AI Gen 3, permette un incremento significativo nel conteggio delle reti neurali, portando da 20 a 128, il che si traduce in un miglioramento della luminosità del 30% rispetto al modello S95D.

Questi miglioramenti hanno un impatto diretto sull'esperienza di visione, rendendo i nuovi televisori perfetti per ambienti ben illuminati. Inoltre, per i videogiocatori, il refresh rate di 165Hz con compatibilità FreeSync Premium Pro rappresenta un vantaggio notevole, assicurando fluidità nelle immagini e reattività nei giochi.

Le altre serie: S90F e S85F

Oltre al S95F, Samsung offre anche la serie S90F, disponibile in varie dimensioni. Questo modello presenta un picco luminoso di 1.300 nits, utili per la visione in ambienti con illuminazione intensa, e utilizza pannelli QD-OLED per garantire una cromia accattivante. La serie S90F mantiene anche il processore NQ4 AI Gen 3 e supporta un refresh rate di 144Hz, rendendola una scelta valida per gli appassionati di gaming.

La serie S85F rappresenta la scelta più economica, equipaggiata con il processore NQ4 AI Gen 2. Anche se meno potente rispetto ai modelli superiori, è comunque adatta per una buona parte degli utenti che cercano un'ottima esperienza visiva senza necessariamente investire in un modello più costoso. Attualmente, restano da annunciare i dettagli sui prezzi e le date di lancio dei nuovi televisori OLED, informazioni attese con interesse dai consumatori.