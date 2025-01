Samsung S25 Ultra: un mix di tradizione e innovazione nel nuovo flagship

Samsung ha presentato oggi il suo nuovo modello di punta, il Galaxy S25 Ultra, che segna un cambiamento stilistico significativo rispetto ai suoi predecessori. Con angoli arrotondati e bordi più piatti, questo smartphone si discosta in parte dall’eredità della serie Note, avvicinandosi al design degli altri membri della serie S. Il dispositivo, che parte da un prezzo di 1.299 dollari, porta con sé importanti aggiornamenti hardware, come il chipset Qualcomm più recente e una camera ultra grandangolare migliorata, e un forte focus sulle novità software offerte da One UI 7.0.

Design e caratteristiche fisiche dell'S25 Ultra

Uno degli aspetti salienti del Galaxy S25 Ultra è il suo aspetto robusto, accentuato dai nuovi bordi piatti. Le immagini possono dare l'impressione di un dispositivo massiccio, mentre in realtà è leggermente più piccolo e leggero rispetto al modello dello scorso anno. Questo nonostante la presenza di un display più grande da 6,9 pollici, ottenuto grazie a bordi ridotti.

La potenza del dispositivo è garantita da un processore Snapdragon 8 Elite progettato specificamente per i dispositivi Galaxy; questa scelta rappresenta un ritorno a un'uniformità per tutti i modelli della serie S25 venduti a livello globale. Inoltre, Samsung ha confermato un impegno notevole nelle aggiornamenti software, promettendo sette anni di patch di sicurezza e aggiornamenti del sistema operativo, un aspetto molto apprezzato da chi investe in un dispositivo premium.

Novità nell'assistente virtuale e nell'S Pen

Un cambiamento interessante riguarda l'assistente virtuale: Bixby non è più l'assistente predefinito. Sebbene sia ancora integrato e accessibile tramite la sua app, Google Gemini prende il suo posto quando si preme a lungo il pulsante di accensione. Questa transizione segna un'evoluzione significativa per gli utenti che cercano assistenza tramite comandi vocali.

Un altro elemento in discussione è lo S Pen, che ha subito un downgrade. Non supporta più il Bluetooth, il che significa che le funzioni di controllo tramite gesti aerei, presenti nei modelli precedenti, non sono più disponibili. Ora, lo S Pen è semplicemente un pennino, privo delle funzioni avanzate che avevamo conosciuto. Questo cambiamento potrebbe deludere alcuni utenti attaccati alle funzionalità più ricercate.

Aggiornamenti alla fotocamera e funzionalità video

Per quanto riguarda il comparto fotografico, l'hardware della fotocamera rimane per lo più invariato rispetto al modello precedente, ad eccezione del nuovo modulo ultra grandangolare da 50 megapixel, che sostituisce il precedente da 12 megapixel. Samsung promette che l'aggiornamento degli algoritmi di elaborazione delle immagini contribuirà a migliorare la qualità delle foto ingrandite. Anche sul fronte videografico, si segnala l'introduzione di un profilo Galaxy Log, oltre a una LUT personalizzata, espandendo le possibilità creative per i videomaker.

Le innovazioni del software in One UI 7.0

É in One UI 7.0 che si notano le modifiche più significative. Grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale, gli utenti possono utilizzare la nuova funzionalità che permette di compiere azioni trasversali tra le applicazioni. Ad esempio, fotografando un volantino, Gemini sarà in grado di aggiungere automaticamente le date al calendario e inviare un’email a un contatto, un aiuto pragmatico per chi ha difficoltà a tenere traccia degli eventi quotidiani.

Un'altra novità attesa è quella delle routine suggerite. Il sistema analizzerà le abitudini quotidiane dell'utente, ad esempio accendendo il Bluetooth ogni volta che ci si trova in auto, e suggerirà di automatizzare queste operazioni, semplificando la vita quotidiana senza la necessità di configurazioni complicate.

Molte di queste novità non saranno esclusiva del Galaxy S25 Ultra, ma verranno portate anche ai modelli più vecchi, secondo quanto affermato dai responsabili di Samsung. L’azienda sembra determinata ad allineare le sue offerte, anche per i dispositivi non recenti, sebbene sia importante notare che alcuni aggiornamenti potrebbero non essere gratuiti.