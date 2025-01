Samsung presenta strumenti innovativi di intelligenza artificiale per la serie Galaxy S25

La Samsung continua a puntare sull’innovazione nel campo della tecnologia mobile, svelando una serie di nuovi strumenti di intelligenza artificiale progettati per migliorare l'esperienza utente sulla linea Galaxy S25. Dopo il successo iniziale di Galaxy AI, ora l'azienda si propone di rendere l'interazione con i dispositivi più semplice e fluida. Queste novità sono particolarmente rilevanti nel contesto attuale, dove gli aggiornamenti hardware annuali diventano sempre meno significativi e l'attenzione si sposta verso l'ottimizzazione software.

Funzionalità di azioni integrate tra le applicazioni

Una delle novità più interessanti è rappresentata dalle azioni integrate tra le applicazioni, che consente agli utenti di eseguire operazioni senza dover aprire più app. Ad esempio, sarà possibile utilizzare un comando vocale per cercare ristoranti pet-friendly nelle vicinanze e inviarne il risultato via messaggio, o ancora cercare le prossime partite dei Buffalo Bills e aggiungerle automaticamente al proprio calendario. Questa funzionalità sfrutta modelli di IA sviluppati sia da Samsung che da Google, a seconda della richiesta. Se il comando vocale si concentra principalmente su una ricerca, è probabile che venga utilizzata la tecnologia di Google; al contrario, se l'interazione riguarda app Samsung, il sistema potrebbe far riferimento alle soluzioni interne dell'azienda. All'avvio, Spotify e WhatsApp, uniti alle applicazioni Samsung e Google, beneficeranno di questo strumento.

AI Select e suggerimenti istantanei

Un’altra caratteristica innovativa è AI Select, un sistema che propone suggerimenti per azioni o applicazioni in base al contenuto visualizzato sullo schermo. Per esempio, se l’utente sta guardando un video, potrebbe ricevere l’indicazione di catturare una GIF, oppure, visualizzando un'immagine, potrebbe venir consigliato di impostarla come sfondo del dispositivo. Per accedere a AI Select, basterà scorrere dalla parte laterale dello schermo per attivare il pannello Edge, che offre scorciatoie per le app. Una volta premuto il pulsante, il sistema analizzerà ciò che appare sul display e presenterà i suggerimenti più pertinenti.

Ricerca conversazionale per una navigazione intuitiva

Con l’obiettivo di semplificare ulteriormente l'interazione, la nuova serie Galaxy S25 introduce anche la ricerca conversazionale. Gli utenti potranno cercare foto e impostazioni utilizzando frasi di uso comune. Ad esempio, digitando "bottiglie di vino dalla Francia" o "matrimonio a Pittsburgh", il sistema sarà in grado di richiamare rapidamente le immagini pertinenti. Samsung integra anche dati di localizzazione per garantire maggiore precisione nella selezione delle foto. Una funzionalità simile sarà disponibile anche nel menu delle impostazioni: l’utente potrà, per esempio, chiedere aiuto riguardo a impostazioni come luminosità o filtro luce blu semplicemente esprimendosi in modo naturale.

Raccomandazioni personalizzate basate su abitudini

Samsung si concentra anche sul rendere le proprie applicazioni più in sintonia con le abitudini degli utenti, utilizzando modelli linguistici avanzati per fornire raccomandazioni personalizzate. Se, ad esempio, un utente dorme meglio con il termostato impostato a 20 gradi e si sveglia regolarmente alla stessa ora, il Galaxy S25 suggerirà di regolare automaticamente la temperatura al momento del sonno, a patto che il dispositivo sia in sinergia con il Galaxy Ring o il Galaxy Watch. Un'altra aggiunta interessante è il widget Now Brief, che apparirà sulla schermata principale mostrando informazioni relative alla routine quotidiana, come dettagli sul tragitto per il lavoro, promemoria di eventi in calendario e previsioni meteorologiche.

Circle to Search rende l'interazione più versatile

Infine, la funzionalità Circle to Search subisce un aggiornamento che la abilita a riconoscere suoni e canzoni provenienti da video e post sui social. Gli utenti potranno anche canticchiare una melodia per far sì che Circle to Search illustri il titolo della canzone. Questa operazione potrà essere attivata tramite un nuovo simbolo a forma di nota musicale presente nell'interfaccia di Circle to Search.

Le nuove funzionalità AI dei Galaxy S25 appaiono come un interessante passo avanti nell'evoluzione della tecnologia mobile. Resta da vedere quanto realmente queste caratteristiche attrarranno nuovi utenti, considerando che il 25% di un sondaggio CNET ha rivelato che non trovano utili funzioni di intelligenza artificiale pianificate in un dispositivo. Tuttavia, l’idea di utilizzare l'intelligenza artificiale per semplificare e ottimizzare l'interazione con il software appare senza dubbio promettente.