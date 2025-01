Samsung presenta il telefono pieghevole a tre ante durante il Galaxy Unpacked 2025

Samsung ha rivelato, durante l'evento Galaxy Unpacked 2025, un teaser per un telefono pieghevole a tre ante. Questa novità ha catturato l'attenzione degli appassionati, che aspettano con trepidazione gli sviluppi della gamma Galaxy. Vari modelli e prototipi sono stati mostrati negli anni passati, alimentando le speculazioni su questa innovativa tecnologia pieghevole.

Un’inquietante anticipazione del telefono pieghevole a tre ante

Durante l'evento Galaxy Unpacked, Samsung ha mostrato un grafico che rappresentava una sequenza temporale dei suoi dispositivi, in cui appariva, tra gli altri, un telefono pieghevole a tre ante. Il focus della presentazione era su nuove funzionalità come quelle dell'intelligenza artificiale e del progetto Gemini, ma l'apparizione del telefono ha suscitato entusiasmo. Accanto al telefono Galaxy Z Fold attuale, si poteva vedere un'illustrazione di questo dispositivo innovativo. I progettisti dell'azienda sembrano aver lavorato a lungo su questo concetto, presentando prototipi anche durante mostre come il CES 2025, dove sono stati esposti modelli concept.

Uno di questi prototipi ha la capacità di piegarsi su se stesso, sviluppandosi come un libro. L'altro, invece, si avvicina al funzionamento del Huawei Mate XT lanciato nel 2024, dove gli schermi sono sovrapposti e consentono l'uso di due pannelli simultaneamente, dinamismo che potrebbe rendere più versatile l'uso del dispositivo.

Le caratteristiche e le aspettative del nuovo dispositivo Samsung

Recentemente, è emersa una voce riguardo a un'ipotetica dimensione dello schermo del telefono pieghevole a tre ante, che si aggirerebbe tra i 9.9 e i 10 pollici una volta aperto. Tuttavia, uno degli aspetti preoccupanti è che si prevede una produzione limitata, con una produzione di circa 200.000 unità destinate ai consumatori. Questo ci fa temere che potrebbe ripetersi una situazione simile a quella del Galaxy Z Fold SE, in cui la disponibilità limitata ha creato frustrazione tra gli utenti.

L'inizio della produzione è previsto per il secondo trimestre del 2025, il che significa che il lancio commerciale potrebbe avvenire tra aprile e giugno. Ci si aspetta che il nuovo telefono venga presentato ufficialmente in concomitanza con il Galaxy Z Fold 7 e il Flip 7, entrambi previsti per l'estate del 2025.

Un punto di svolta per il mercato dei dispositivi pieghevoli

Il lancio del telefono pieghevole a tre ante potrebbe rappresentare un'importante opportunità per Samsung di ridare slancio alla sua serie Galaxy Z Fold, che ha mostrato segni di stagnazione. Questa nuova proposta potrebbe attirare sia gli appassionati di tecnologia che i consumatori in cerca di dispositivi innovativi e funzionali. Mentre l'azienda ha deciso di non approfondire ulteriormente questo nuovo modello durante l'evento, l’interesse rimane alto.

Il focus principale della presentazione era l'integrazione dell'intelligenza artificiale nella piattaforma Android e le novità legate al Progetto Moohan. Nonostante la mancanza di dettagli specifici, il dispositivo ha catturato l'immaginazione di molti, rendendo palpabile un'attesa crescente per nuove informazioni e un possibile annuncio ufficiale. La strategia di Samsung nel presentare con parsimonia novità così promettenti potrebbe segnalare una direzione audace per il futuro della tecnologia pieghevole.